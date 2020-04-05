safonovstanislav написав:Ну а как вы хотели? Чтоб торговать, нужно платить около 2000 грн налогов в месяц. Правильно делают. Я бы вообще, на месте полиции, постоянно шерстил всякие олх и промуа на предмет незаконной торговли. Им всего-то нужно предлагать торговцу предоплату на карту, по ФИО владельца карты пробивать платит ли человек налоги, и если нет, нещадно штрафовать. 2000 грн в месяц налогов - не такая прям неподъёмная сумма. Если не убирать с рынка продавцов, работающих в чёрную, не смогут работать продавцы, которые в цену включают оплаченные налоги
Это назыавется избирательное правосудие. Форумы железячников ПК они не шерстят, олеикс они на все-все-все не шерстят, а маски, которые НЕ по высоким ценам они вдруг начали шерстить. Это когда начинают прокуроры копать на политически неугодных журналистов/активистов вместо того, чтобы заниматься своей деятельностью без предпочтений - то же самое. И некоторые вместо того, чтобы заметить заангажированность или криминальную глупость (маски сейчас ВСЕМ нужны) начинают рассказывать, что Закон должен работать... забывая что он должен быть один для всех + быть написанным с умом.
Востаннє редагувалось Slx в Нед 05 кві, 2020 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, 37,5 млн единиц защитной одежды, 16 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 млн тестовых наборов для выявления COVID-19. Заказы были сделаны более чем 50 странами мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается в 1,4 млрд долларов США.
edvardd написав:stm Актемра ( "Тоцилизумаб") не стоит 5 копеек, его сейчас нет в продаже, но дело не в этом, смотрите цену на 13 марта: ......
А что это: Правда, наличие не проверял.
Лад, а это развод на лоха, подделка. Актемра в этой дозировке у официального дистрибьютора, который имеет прямой контракт с производителем и работает с аптечными сетями, стоит больше 11 тыс грн. за флакон. Если видите Актемру на непонятном сайте, даже не вздумайте покупать.
stm написав:....... 8000 за год и 4934 за 2 месяца или месяц на сегодня с увеличением ежедневно СМИ может и ищут сенсацию, но морги обычно не стоят переполненными и машин скорой обычно хватает я лишь статист, который лучше походит на хайпе в масочке и пореже, а вы практик который готов уложить в могилы много чисто что бы мне доказать что? США смертность от гриппа https://www.pressenza.com/2020/02/the-flu-has-killed-10000-americans-this-season/ Год 2019-2020 10000 от гриппа. Fourteen influenza-associated pediatric deaths occurring during the 2019-2020 season between weeks 45 and 4 (the weeks ending November 9, 2019 and January 25, 2020) were reported to CDC during week 4. Текущее положение с марта 9,149 https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Простите, но я что-то не понял. В Вашей ссылке вроде как доказывается, что корона не опаснее гриппа.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Жесткое задержание полицией нарушителя карантина - продавца кофе на Трассе здоровья в Одессе. Особенно концовка видео впечатляет. Продавец потом отписался, что типа сотрясение мозга, может и преувеличивает, но однако
stm написав:....... 8000 за год и 4934 за 2 месяца или месяц на сегодня с увеличением ежедневно СМИ может и ищут сенсацию, но морги обычно не стоят переполненными и машин скорой обычно хватает я лишь статист, который лучше походит на хайпе в масочке и пореже, а вы практик который готов уложить в могилы много чисто что бы мне доказать что? США смертность от гриппа https://www.pressenza.com/2020/02/the-flu-has-killed-10000-americans-this-season/ Год 2019-2020 10000 от гриппа. Fourteen influenza-associated pediatric deaths occurring during the 2019-2020 season between weeks 45 and 4 (the weeks ending November 9, 2019 and January 25, 2020) were reported to CDC during week 4. Текущее положение с марта 9,149 https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Простите, но я что-то не понял. В Вашей ссылке вроде как доказывается, что корона не опаснее гриппа.
Вы действительно не поняли, публикация 9 февраля 2020. Раскрывает годовую смертность в США на уровне 10000 человек от ОРВИ. На тот момент даже в Италии всего 44 случая на конец января 2020. Весь мир уверен, что иммунитет важен и смертность составит понты. Апрель 2020 смертность в США растет как скорость метеорита при конце света. Из всех случаев 9536 человек, уже близко к годовой от гриппа, не находите, 3000 - это один город Нью-Йорк. Поэтому остальные США можно сказать даже толком и не включились в гонку иммунитета на сегодня, а результат уже хорош.