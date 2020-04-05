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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 00:34
unicdima написав:
По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, 37,5 млн единиц защитной одежды, 16 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 млн тестовых наборов для выявления COVID-19. Заказы были сделаны более чем 50 странами мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается в 1,4 млрд долларов
США.
А тут переживали за бедный Китай - чем и с кем он будет торговать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 00:41
Natt написав:
.....
Лад, а это развод на лоха, подделка. Актемра в этой дозировке у официального дистрибьютора, который имеет прямой контракт с производителем и работает с аптечными сетями, стоит больше 11 тыс грн. за флакон. Если видите Актемру на непонятном сайте, даже не вздумайте покупать.
Видел цены на др. сайтах.
Но обычно даже подделки не продаются настолько дешевле - в 50 с лишним раз! Поэтому и удивился.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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