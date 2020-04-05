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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 770771772773

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:34

  unicdima написав:По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, 37,5 млн единиц защитной одежды, 16 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 млн тестовых наборов для выявления COVID-19. Заказы были сделаны более чем 50 странами мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается в 1,4 млрд долларов США.

А тут переживали за бедный Китай - чем и с кем он будет торговать. :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:41

  Natt написав:.....
Лад, а это развод на лоха, подделка. Актемра в этой дозировке у официального дистрибьютора, который имеет прямой контракт с производителем и работает с аптечными сетями, стоит больше 11 тыс грн. за флакон. Если видите Актемру на непонятном сайте, даже не вздумайте покупать.

Видел цены на др. сайтах.
Но обычно даже подделки не продаются настолько дешевле - в 50 с лишним раз! Поэтому и удивился.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:08

  ЛАД написав:А тут переживали за бедный Китай - чем и с кем он будет торговать. :)

Китайцы вообще сделают что-угодно и сколько угодно, лишь бы было кому покупать

Отоварят сейчас Европу, США по бешеным ценам, раз там готовы брать за любые деньги, потом снизят цену раз в 10 для Украины

Может в этом и цель карантина. Сначала даём переболеть развитым странам, после чего скупим за копейки лишние, больше ненужные им аппараты ИВЛ. Ну, и лекарства какие-никакие могут успеть разработать
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:23

Розробка українських медиків, замінник апарата ШВЛ


https://censor.net.ua/video_news/318693 ... tel_prosit
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:28

  Frant написав:Розробка українських медиків, замінник апарата ШВЛ



Принцип, как у накладной водолазной маски, которую итальянцы приспособили для тех же целей:

Зображення

Востаннє редагувалось Civis в Пон 06 кві, 2020 01:39, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:32

Найдієвіший метод профілактики спалахів вірусних інфекцій
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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:58

  Frant написав:Розробка українських медиків, замінник апарата ШВЛ


https://censor.net.ua/video_news/318693 ... tel_prosit

Ошибка 404
Страница не найдена
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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