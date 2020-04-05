unicdima написав:По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, 37,5 млн единиц защитной одежды, 16 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 млн тестовых наборов для выявления COVID-19. Заказы были сделаны более чем 50 странами мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается в 1,4 млрд долларов США.
А тут переживали за бедный Китай - чем и с кем он будет торговать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Natt написав:..... Лад, а это развод на лоха, подделка. Актемра в этой дозировке у официального дистрибьютора, который имеет прямой контракт с производителем и работает с аптечными сетями, стоит больше 11 тыс грн. за флакон. Если видите Актемру на непонятном сайте, даже не вздумайте покупать.
Видел цены на др. сайтах. Но обычно даже подделки не продаются настолько дешевле - в 50 с лишним раз! Поэтому и удивился.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Вчера написал о своих взглядах на причины паники с точки зрения вирусологов и политиков. Сейчас хочу сказать о своих сомнениях по поводу опасности коронавируса и адекватности мировой реакции на него. Сразу оговорюсь, что в существовании вируса и болезни им вызываемой практически не сомневаюсь. Чтобы не верить, надо уходить уж слишком глубоко в конспирологию. Также, дабы избежать инсинуаций, скажу, что по всем комментариям я серьёзно вхожу в группу риска - и по возрасту ( уже далеко 60+), и по лёгким. Так что в случае болезни практически наверняка с вами попрощаюсь. Теперь по делу.
2. Сильное удивление вызывает разброс летальности в разных странах. Не буду рассматривать Китай или Иран в связи с подозрениями в правдивости их статистики. Не буду брать страны, где пока относительно мало заболевших, - тут могут быть чисто статистические отклонения. Давайте посмотрим развитые страны с большими количествами больных. США - 9572 смертей и 17242 излечившихся (334730). % смертей к излечившимся 55%. Это не летальность, надо было бы считать 9572/(9572+17242), но для сравнения годится. Испания - 12641 и 38080 (131646) - 33%. Италия - 15887 и 21815 (128948) - 73%. Германия - 1584 и 28700 (100123)- 5,5% ! Франция - 8078 и 16183 (92839) - 50%. Великобритания - 4934 и 135 (47806) - дикое соотношение, практически 100%-ая смертность Швейцария - 715 и 6415 (21100) - 11%. Бельгия - 1447 и 3751 (19691)- 39%. Нидерланды - 1766 и 250 (17851) лучше, чем в В-британии, но тоже ... Канада -277 и 2847 (15425) - 10%. Австрия - 204 и 2988 (12051) - 7%. Португалия - 295 и 75 (11278) - почти 400%. Ну ладно, отнесём на счёт малой статистики, посмотрим позже. В скобках везде количество зарегистрированных случаев. Остальные страны пока меньше 10.000 заболевших. Приведу ещё цифры по Швеции просто потому, что её тут часто вспоминали - 401 и 205 (6830) и Норвегия - 71 и 32 (5687). Понимаю, что всё это не точно, хотя бы потому, что умирают, бывает, на 2-3-ий день, а диагноз выздоровления выносится, вроде, через 2 недели после первого отрицательного теста, т.е., возможно, через 3 недели после заболевания, но всё же. Ну знаете! Разброс от 5.5% в Германии до 73% в Италии объяснить не могу. Единственное объяснение - статистика ни к чёрту! По такой статистике делать хоть какие-нибудь выводы, по-моему, невозможно. Чем занимается ВОЗ совершенно не понятно. Налаживание стат. информации должно было бы быть, возможно, основной его задачей. Он эту работу провалил. А мы ругаем наше несчастное МОЗ.
Но даже в Испании заболевших на сегодня 0,3%, а смертность - 0,03%. Простите, но при таких цифрах паника и принимаемые меры лично мне представляются неадекватными. Во всяком случае, вызывают большие сомнения.
P.s. Кстати, кто-то может рассказать о карантинных мерах в Испании?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Ну знаете! Разброс от 5.5% в Германии до 73% в Италии объяснить не могу. Единственное объяснение - статистика ни к чёрту!
Причина может быть в различном числе имеющихся аппаратов ИВЛ (была информация, что в Германии их 25'000 + еще 10'000 правительство заказало у национальных производителей). В Штатах достаточно большое число ИВЛ (не буду врать сколько - не помню цифры).
У Италии аппаратов точно меньше, чем у Германии (и несравнимо со Штатами).
Кроме того, для того, чтобы тяжелые пациенты дошли до грани, нужно какое-то время с момента заражения (в пределах двух недель) - думаю, что Штаты свою статистику еще подкорректируют (в худшую сторону).
+ возрастной состав населения.
UPD.
Вроде пишут, что Италия располагает только 5000 ИВЛ и чуть ли не самым старым населением в Европе. Если это правда, то причина итальянской катастрофы лежит на поверхности - полная техническая неготовность к массовой легочной недостаточности.