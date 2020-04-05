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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 770771772773 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 21% 23 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 15% 16 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 4 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 5 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 18% 20 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 5 Найманий працівник, втратив роботу 5% 5 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 20 Всього голосів : 109 Додано: Пон 06 кві, 2020 00:34 unicdima написав: По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, 37,5 млн единиц защитной одежды, 16 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 млн тестовых наборов для выявления COVID-19. Заказы были сделаны более чем 50 странами мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается в 1,4 млрд долларов США. По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, 37,5 млн единиц защитной одежды, 16 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 млн тестовых наборов для выявления COVID-19. Заказы были сделаны более чем 50 странами мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается вСША.

А тут переживали за бедный Китай - чем и с кем он будет торговать. А тут переживали за бедный Китай - чем и с кем он будет торговать. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15943 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4392 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 00:41 Natt написав: .....

Лад, а это развод на лоха, подделка. Актемра в этой дозировке у официального дистрибьютора, который имеет прямой контракт с производителем и работает с аптечными сетями, стоит больше 11 тыс грн. за флакон. Если видите Актемру на непонятном сайте, даже не вздумайте покупать. .....Лад, а это развод на лоха, подделка. Актемра в этой дозировке у официального дистрибьютора, который имеет прямой контракт с производителем и работает с аптечными сетями, стоит больше 11 тыс грн. за флакон. Если видите Актемру на непонятном сайте, даже не вздумайте покупать.

Видел цены на др. сайтах.

Но обычно даже подделки не продаются настолько дешевле - в 50 с лишним раз! Поэтому и удивился. Видел цены на др. сайтах.Но обычно даже подделки не продаются настолько дешевле - в 50 с лишним раз! Поэтому и удивился. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15943 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4392 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 01:08 ЛАД написав: А тут переживали за бедный Китай - чем и с кем он будет торговать. А тут переживали за бедный Китай - чем и с кем он будет торговать.

Китайцы вообще сделают что-угодно и сколько угодно, лишь бы было кому покупать



Отоварят сейчас Европу, США по бешеным ценам, раз там готовы брать за любые деньги, потом снизят цену раз в 10 для Украины



Может в этом и цель карантина. Сначала даём переболеть развитым странам, после чего скупим за копейки лишние, больше ненужные им аппараты ИВЛ. Ну, и лекарства какие-никакие могут успеть разработать Китайцы вообще сделают что-угодно и сколько угодно, лишь бы было кому покупатьОтоварят сейчас Европу, США по бешеным ценам, раз там готовы брать за любые деньги, потом снизят цену раз в 10 для УкраиныМожет в этом и цель карантина. Сначала даём переболеть развитым странам, после чего скупим за копейки лишние, больше ненужные им аппараты ИВЛ. Ну, и лекарства какие-никакие могут успеть разработать safonovstanislav Повідомлень: 2646 З нами з: 10.05.14 Подякував: 176 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 01:23





https://censor.net.ua/video_news/318693 ... tel_prosit Розробка українських медиків, замінник апарата ШВЛ Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21247 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1176 раз. Подякували: 2179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 01:28 Frant написав: Розробка українських медиків, замінник апарата ШВЛ



Розробка українських медиків, замінник апарата ШВЛ



Принцип, как у накладной водолазной маски, которую итальянцы приспособили для тех же целей:







Принцип, как у накладной водолазной маски, которую итальянцы приспособили для тех же целей: Востаннє редагувалось Civis в Пон 06 кві, 2020 01:39, всього редагувалось 3 разів. Civis Повідомлень: 84 З нами з: 08.03.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 01:32

Найдієвіший метод профілактики спалахів вірусних інфекцій “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1101 З нами з: 07.10.09 Подякував: 265 раз. Подякували: 306 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 01:58 Frant написав: Розробка українських медиків, замінник апарата ШВЛ





https://censor.net.ua/video_news/318693 ... tel_prosit Розробка українських медиків, замінник апарата ШВЛ

Ошибка 404

Страница не найдена Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15943 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4392 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 03:43

Сейчас хочу сказать о своих сомнениях по поводу опасности коронавируса и адекватности мировой реакции на него.

Сразу оговорюсь, что в существовании вируса и болезни им вызываемой практически не сомневаюсь. Чтобы не верить, надо уходить уж слишком глубоко в конспирологию.

Также, дабы избежать инсинуаций, скажу, что по всем комментариям я серьёзно вхожу в группу риска - и по возрасту ( уже далеко 60+), и по лёгким. Так что в случае болезни практически наверняка с вами попрощаюсь.

Теперь по делу.



1. Сейчас море статей, комментариев журналистов, политиков, врачей и всех прочих, кому не лень. Но нигде не увидел официальных данных, подтверждающих рост смертности населения в период эпидемии. А это сразу сняло бы все сомнения и заставило бы людей строже выполнять карантинные правила.

Если говорить о той же Италии.

По данным https://countrymeters.info/ru/Italy#life_expectancy в этом году умерло 150 тыс. человек. Подчеркну, что эта цифра не учитывает смерти от эпидемии, она рассчитана, исходя из статистики прошлых лет. От эпидемии умерло почти 16 тыс. (все цифры, касающиеся эпидемии, беру из https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries ).

Совсем не уверен, что можно прибавлять эти 16 тыс. к статистическим 150 тыс., но даже если так, то смертность увеличилась максимум на 10%, а реально, может, и намного меньше.

Ещё. Если верить данным графика на http://canapteka.com.ua/%d0%bc%d0%b0%d0%bf%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%96%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%96/ , суточная смертность в Италии пока что ни разу не превысила цифры от эпидемии гриппа в 2017.

Вопрос - почему ни разу официально не названы цифры общей смертности в Италии. Во всяком случае, публично они не звучат.



2. Сильное удивление вызывает разброс летальности в разных странах.

Не буду рассматривать Китай или Иран в связи с подозрениями в правдивости их статистики. Не буду брать страны, где пока относительно мало заболевших, - тут могут быть чисто статистические отклонения.

Давайте посмотрим развитые страны с большими количествами больных.

США - 9572 смертей и 17242 излечившихся (334730). % смертей к излечившимся 55%. Это не летальность, надо было бы считать 9572/(9572+17242), но для сравнения годится.

Испания - 12641 и 38080 (131646) - 33%.

Италия - 15887 и 21815 (128948) - 73% .

Германия - 1584 и 28700 (100123)- 5,5% !

Франция - 8078 и 16183 (92839) - 50%.

Великобритания - 4934 и 135 (47806) - дикое соотношение, практически 100%-ая смертность

Швейцария - 715 и 6415 (21100) - 11%.

Бельгия - 1447 и 3751 (19691)- 39%.

Нидерланды - 1766 и 250 (17851) лучше, чем в В-британии, но тоже ...

Канада -277 и 2847 (15425) - 10%.

Австрия - 204 и 2988 (12051) - 7%.

Португалия - 295 и 75 (11278) - почти 400%. Ну ладно, отнесём на счёт малой статистики, посмотрим позже.

В скобках везде количество зарегистрированных случаев.

Остальные страны пока меньше 10.000 заболевших.

Приведу ещё цифры по Швеции просто потому, что её тут часто вспоминали - 401 и 205 (6830) и Норвегия - 71 и 32 (5687).

Понимаю, что всё это не точно, хотя бы потому, что умирают, бывает, на 2-3-ий день, а диагноз выздоровления выносится, вроде, через 2 недели после первого отрицательного теста, т.е., возможно, через 3 недели после заболевания, но всё же.

Ну знаете! Разброс от 5.5% в Германии до 73% в Италии объяснить не могу.

Единственное объяснение - статистика ни к чёрту!

По такой статистике делать хоть какие-нибудь выводы, по-моему, невозможно.

Чем занимается ВОЗ совершенно не понятно. Налаживание стат. информации должно было бы быть, возможно, основной его задачей. Он эту работу провалил.

А мы ругаем наше несчастное МОЗ.



Но даже в Испании заболевших на сегодня 0,3%, а смертность - 0,03%.

Простите, но при таких цифрах паника и принимаемые меры лично мне представляются неадекватными. Во всяком случае, вызывают большие сомнения.



P.s. Кстати, кто-то может рассказать о карантинных мерах в Испании? Вчера написал о своих взглядах на причины паники с точки зрения вирусологов и политиков.Сейчас хочу сказать о своих сомнениях по поводу опасности коронавируса и адекватности мировой реакции на него.Сразу оговорюсь, что в существовании вируса и болезни им вызываемой практически не сомневаюсь. Чтобы не верить, надо уходить уж слишком глубоко в конспирологию.Также, дабы избежать инсинуаций, скажу, что по всем комментариям я серьёзно вхожу в группу риска - и по возрасту ( уже далеко 60+), и по лёгким. Так что в случае болезни практически наверняка с вами попрощаюсь.Теперь по делу.Сейчас море статей, комментариев журналистов, политиков, врачей и всех прочих, кому не лень. Но нигде не увиделданных, подтверждающих рост смертности населения в период эпидемии. А это сразу сняло бы все сомнения и заставило бы людей строже выполнять карантинные правила.Если говорить о той же Италии.По даннымв этом году умерло 150 тыс. человек. Подчеркну, что эта цифрасмерти от эпидемии, она рассчитана, исходя из статистики прошлых лет. От эпидемии умерло почти 16 тыс. (все цифры, касающиеся эпидемии, беру из).Совсем не уверен, что можно прибавлять эти 16 тыс. к статистическим 150 тыс., но даже если так, то смертность увеличилась максимум на 10%, а реально, может, и намного меньше.Ещё. Если верить данным графика на, суточная смертность в Италии пока что ни разу не превысила цифры от эпидемии гриппа в 2017.- почему ни разуне названы цифры общей смертности в Италии. Во всяком случае, публично они не звучат.Сильное удивление вызывает разброс летальности в разных странах.Не буду рассматривать Китай или Иран в связи с подозрениями в правдивости их статистики. Не буду брать страны, где пока относительно мало заболевших, - тут могут быть чисто статистические отклонения.Давайте посмотрим развитые страны с большими количествами больных.США - 9572 смертей и 17242 излечившихся (334730). % смертей к излечившимся 55%. Это не летальность, надо было бы считать 9572/(9572+17242), но для сравнения годится.Испания - 12641 и 38080 (131646) - 33%.Италия - 15887 и 21815 (128948) -Германия - 1584 и 28700 (100123)-Франция - 8078 и 16183 (92839) - 50%.Великобритания - 4934 и 135 (47806) - дикое соотношение, практически 100%-ая смертностьШвейцария - 715 и 6415 (21100) - 11%.Бельгия - 1447 и 3751 (19691)- 39%.Нидерланды - 1766 и 250 (17851) лучше, чем в В-британии, но тоже ...Канада -277 и 2847 (15425) - 10%.Австрия - 204 и 2988 (12051) - 7%.Португалия - 295 и 75 (11278) - почти 400%. Ну ладно, отнесём на счёт малой статистики, посмотрим позже.В скобках везде количество зарегистрированных случаев.Остальные страны пока меньше 10.000 заболевших.Приведу ещё цифры по Швеции просто потому, что её тут часто вспоминали - 401 и 205 (6830) и Норвегия - 71 и 32 (5687).Понимаю, что всё это не точно, хотя бы потому, что умирают, бывает, на 2-3-ий день, а диагноз выздоровления выносится, вроде, через 2 недели после первого отрицательного теста, т.е., возможно, через 3 недели после заболевания, но всё же.Ну знаете! Разброс от 5.5% в Германии до 73% в Италии объяснить не могу.Единственное объяснение - статистика ни к чёрту!По такой статистике делать хоть какие-нибудь выводы, по-моему, невозможно.Чем занимается ВОЗ совершенно не понятно. Налаживание стат. информации должно было бы быть, возможно, основной его задачей. Он эту работу провалил.А мы ругаем наше несчастное МОЗ.Но даже в Испании заболевших на сегодня 0,3%, а смертность - 0,03%.Простите, но при таких цифрах паника и принимаемые меры лично мне представляются неадекватными. Во всяком случае, вызывают большие сомнения.P.s. Кстати, кто-то может рассказать о карантинных мерах в Испании? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15943 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4392 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 03:55 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Ну знаете! Разброс от 5.5% в Германии до 73% в Италии объяснить не могу.

Единственное объяснение - статистика ни к чёрту! Ну знаете! Разброс от 5.5% в Германии до 73% в Италии объяснить не могу.Единственное объяснение - статистика ни к чёрту!



Причина может быть в различном числе имеющихся аппаратов ИВЛ (была информация, что в Германии их 25'000 + еще 10'000 правительство заказало у национальных производителей). В Штатах достаточно большое число ИВЛ (не буду врать сколько - не помню цифры).



У Италии аппаратов точно меньше, чем у Германии (и несравнимо со Штатами).



Кроме того, для того, чтобы тяжелые пациенты дошли до грани, нужно какое-то время с момента заражения (в пределах двух недель) - думаю, что Штаты свою статистику еще подкорректируют (в худшую сторону).



+ возрастной состав населения.



UPD.



Вроде пишут, что Италия располагает только 5000 ИВЛ и чуть ли не самым старым населением в Европе. Если это правда, то причина итальянской катастрофы лежит на поверхности - полная техническая неготовность к массовой легочной недостаточности. Причина может быть в различном числе имеющихся аппаратов ИВЛ (была информация, что в Германии их 25'000 + еще 10'000 правительство заказало у национальных производителей). В Штатах достаточно большое число ИВЛ (не буду врать сколько - не помню цифры).У Италии аппаратов точно меньше, чем у Германии (и несравнимо со Штатами).Кроме того, для того, чтобы тяжелые пациенты дошли до грани, нужно какое-то время с момента заражения (в пределах двух недель) - думаю, что Штаты свою статистику еще подкорректируют (в худшую сторону).+ возрастной состав населения.Вроде пишут, что Италия располагает только 5000 ИВЛ и чуть ли не самым старым населением в Европе. Если это правда, то причина итальянской катастрофы лежит на поверхности - полная техническая неготовность к массовой легочной недостаточности. Civis Повідомлень: 84 З нами з: 08.03.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 770771772773 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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