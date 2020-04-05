Додано: Пон 06 кві, 2020 03:43

официальных

не учитывает

73%

5,5%

Вчера написал о своих взглядах на причины паники с точки зрения вирусологов и политиков.Сейчас хочу сказать о своих сомнениях по поводу опасности коронавируса и адекватности мировой реакции на него.Сразу оговорюсь, что в существовании вируса и болезни им вызываемой практически не сомневаюсь. Чтобы не верить, надо уходить уж слишком глубоко в конспирологию.Также, дабы избежать инсинуаций, скажу, что по всем комментариям я серьёзно вхожу в группу риска - и по возрасту ( уже далеко 60+), и по лёгким. Так что в случае болезни практически наверняка с вами попрощаюсь.Теперь по делу.Сейчас море статей, комментариев журналистов, политиков, врачей и всех прочих, кому не лень. Но нигде не увиделданных, подтверждающих рост смертности населения в период эпидемии. А это сразу сняло бы все сомнения и заставило бы людей строже выполнять карантинные правила.Если говорить о той же Италии.По даннымв этом году умерло 150 тыс. человек. Подчеркну, что эта цифрасмерти от эпидемии, она рассчитана, исходя из статистики прошлых лет. От эпидемии умерло почти 16 тыс. (все цифры, касающиеся эпидемии, беру из).Совсем не уверен, что можно прибавлять эти 16 тыс. к статистическим 150 тыс., но даже если так, то смертность увеличилась максимум на 10%, а реально, может, и намного меньше.Ещё. Если верить данным графика на, суточная смертность в Италии пока что ни разу не превысила цифры от эпидемии гриппа в 2017.- почему ни разуне названы цифры общей смертности в Италии. Во всяком случае, публично они не звучат.Сильное удивление вызывает разброс летальности в разных странах.Не буду рассматривать Китай или Иран в связи с подозрениями в правдивости их статистики. Не буду брать страны, где пока относительно мало заболевших, - тут могут быть чисто статистические отклонения.Давайте посмотрим развитые страны с большими количествами больных.США - 9572 смертей и 17242 излечившихся (334730). % смертей к излечившимся 55%. Это не летальность, надо было бы считать 9572/(9572+17242), но для сравнения годится.Испания - 12641 и 38080 (131646) - 33%.Италия - 15887 и 21815 (128948) -Германия - 1584 и 28700 (100123)-Франция - 8078 и 16183 (92839) - 50%.Великобритания - 4934 и 135 (47806) - дикое соотношение, практически 100%-ая смертностьШвейцария - 715 и 6415 (21100) - 11%.Бельгия - 1447 и 3751 (19691)- 39%.Нидерланды - 1766 и 250 (17851) лучше, чем в В-британии, но тоже ...Канада -277 и 2847 (15425) - 10%.Австрия - 204 и 2988 (12051) - 7%.Португалия - 295 и 75 (11278) - почти 400%. Ну ладно, отнесём на счёт малой статистики, посмотрим позже.В скобках везде количество зарегистрированных случаев.Остальные страны пока меньше 10.000 заболевших.Приведу ещё цифры по Швеции просто потому, что её тут часто вспоминали - 401 и 205 (6830) и Норвегия - 71 и 32 (5687).Понимаю, что всё это не точно, хотя бы потому, что умирают, бывает, на 2-3-ий день, а диагноз выздоровления выносится, вроде, через 2 недели после первого отрицательного теста, т.е., возможно, через 3 недели после заболевания, но всё же.Ну знаете! Разброс от 5.5% в Германии до 73% в Италии объяснить не могу.Единственное объяснение - статистика ни к чёрту!По такой статистике делать хоть какие-нибудь выводы, по-моему, невозможно.Чем занимается ВОЗ совершенно не понятно. Налаживание стат. информации должно было бы быть, возможно, основной его задачей. Он эту работу провалил.А мы ругаем наше несчастное МОЗ.Но даже в Испании заболевших на сегодня 0,3%, а смертность - 0,03%.Простите, но при таких цифрах паника и принимаемые меры лично мне представляются неадекватными. Во всяком случае, вызывают большие сомнения.P.s. Кстати, кто-то может рассказать о карантинных мерах в Испании?