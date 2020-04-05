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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 771772773774>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:34

  unicdima написав:По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, 37,5 млн единиц защитной одежды, 16 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 млн тестовых наборов для выявления COVID-19. Заказы были сделаны более чем 50 странами мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается в 1,4 млрд долларов США.

А тут переживали за бедный Китай - чем и с кем он будет торговать. :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:41

  Natt написав:.....
Лад, а это развод на лоха, подделка. Актемра в этой дозировке у официального дистрибьютора, который имеет прямой контракт с производителем и работает с аптечными сетями, стоит больше 11 тыс грн. за флакон. Если видите Актемру на непонятном сайте, даже не вздумайте покупать.

Видел цены на др. сайтах.
Но обычно даже подделки не продаются настолько дешевле - в 50 с лишним раз! Поэтому и удивился.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:08

  ЛАД написав:А тут переживали за бедный Китай - чем и с кем он будет торговать. :)

Китайцы вообще сделают что-угодно и сколько угодно, лишь бы было кому покупать

Отоварят сейчас Европу, США по бешеным ценам, раз там готовы брать за любые деньги, потом снизят цену раз в 10 для Украины

Может в этом и цель карантина. Сначала даём переболеть развитым странам, после чего скупим за копейки лишние, больше ненужные им аппараты ИВЛ. Ну, и лекарства какие-никакие могут успеть разработать
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:23

Розробка українських медиків, замінник апарата ШВЛ


https://censor.net.ua/video_news/318693 ... tel_prosit
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:28

  Frant написав:Розробка українських медиків, замінник апарата ШВЛ



Принцип, как у накладной водолазной маски, которую итальянцы приспособили для тех же целей:

Зображення

Востаннє редагувалось Civis в Пон 06 кві, 2020 01:39, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:32

Найдієвіший метод профілактики спалахів вірусних інфекцій
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:58

  Frant написав:Розробка українських медиків, замінник апарата ШВЛ


https://censor.net.ua/video_news/318693 ... tel_prosit

Ошибка 404
Страница не найдена
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Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 03:43

Вчера написал о своих взглядах на причины паники с точки зрения вирусологов и политиков.
Сейчас хочу сказать о своих сомнениях по поводу опасности коронавируса и адекватности мировой реакции на него.
Сразу оговорюсь, что в существовании вируса и болезни им вызываемой практически не сомневаюсь. Чтобы не верить, надо уходить уж слишком глубоко в конспирологию.
Также, дабы избежать инсинуаций, скажу, что по всем комментариям я серьёзно вхожу в группу риска - и по возрасту ( уже далеко 60+), и по лёгким. Так что в случае болезни практически наверняка с вами попрощаюсь. :)
Теперь по делу.

1. Сейчас море статей, комментариев журналистов, политиков, врачей и всех прочих, кому не лень. Но нигде не увидел официальных данных, подтверждающих рост смертности населения в период эпидемии. А это сразу сняло бы все сомнения и заставило бы людей строже выполнять карантинные правила.
Если говорить о той же Италии.
По данным https://countrymeters.info/ru/Italy#life_expectancy в этом году умерло 150 тыс. человек. Подчеркну, что эта цифра не учитывает смерти от эпидемии, она рассчитана, исходя из статистики прошлых лет. От эпидемии умерло почти 16 тыс. (все цифры, касающиеся эпидемии, беру из https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries).
Совсем не уверен, что можно прибавлять эти 16 тыс. к статистическим 150 тыс., но даже если так, то смертность увеличилась максимум на 10%, а реально, может, и намного меньше.
Ещё. Если верить данным графика на http://canapteka.com.ua/%d0%bc%d0%b0%d0%bf%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%96%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%96/, суточная смертность в Италии пока что ни разу не превысила цифры от эпидемии гриппа в 2017.
Вопрос - почему ни разу официально не названы цифры общей смертности в Италии. Во всяком случае, публично они не звучат.

2. Сильное удивление вызывает разброс летальности в разных странах.
Не буду рассматривать Китай или Иран в связи с подозрениями в правдивости их статистики. Не буду брать страны, где пока относительно мало заболевших, - тут могут быть чисто статистические отклонения.
Давайте посмотрим развитые страны с большими количествами больных.
США - 9572 смертей и 17242 излечившихся (334730). % смертей к излечившимся 55%. Это не летальность, надо было бы считать 9572/(9572+17242), но для сравнения годится.
Испания - 12641 и 38080 (131646) - 33%.
Италия - 15887 и 21815 (128948) - 73%.
Германия - 1584 и 28700 (100123)- 5,5% !
Франция - 8078 и 16183 (92839) - 50%.
Великобритания - 4934 и 135 (47806) - дикое соотношение, практически 100%-ая смертность :?:
Швейцария - 715 и 6415 (21100) - 11%.
Бельгия - 1447 и 3751 (19691)- 39%.
Нидерланды - 1766 и 250 (17851) лучше, чем в В-британии, но тоже ...
Канада -277 и 2847 (15425) - 10%.
Австрия - 204 и 2988 (12051) - 7%.
Португалия - 295 и 75 (11278) - почти 400%. Ну ладно, отнесём на счёт малой статистики, посмотрим позже.
В скобках везде количество зарегистрированных случаев.
Остальные страны пока меньше 10.000 заболевших.
Приведу ещё цифры по Швеции просто потому, что её тут часто вспоминали - 401 и 205 (6830) и Норвегия - 71 и 32 (5687).
Понимаю, что всё это не точно, хотя бы потому, что умирают, бывает, на 2-3-ий день, а диагноз выздоровления выносится, вроде, через 2 недели после первого отрицательного теста, т.е., возможно, через 3 недели после заболевания, но всё же.
Ну знаете! Разброс от 5.5% в Германии до 73% в Италии объяснить не могу.
Единственное объяснение - статистика ни к чёрту!
По такой статистике делать хоть какие-нибудь выводы, по-моему, невозможно.
Чем занимается ВОЗ совершенно не понятно. Налаживание стат. информации должно было бы быть, возможно, основной его задачей. Он эту работу провалил.
А мы ругаем наше несчастное МОЗ. :)

Но даже в Испании заболевших на сегодня 0,3%, а смертность - 0,03%.
Простите, но при таких цифрах паника и принимаемые меры лично мне представляются неадекватными. Во всяком случае, вызывают большие сомнения.

P.s. Кстати, кто-то может рассказать о карантинных мерах в Испании?
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 03:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Ну знаете! Разброс от 5.5% в Германии до 73% в Италии объяснить не могу.
Единственное объяснение - статистика ни к чёрту!


Причина может быть в различном числе имеющихся аппаратов ИВЛ (была информация, что в Германии их 25'000 + еще 10'000 правительство заказало у национальных производителей). В Штатах достаточно большое число ИВЛ (не буду врать сколько - не помню цифры).

У Италии аппаратов точно меньше, чем у Германии (и несравнимо со Штатами).

Кроме того, для того, чтобы тяжелые пациенты дошли до грани, нужно какое-то время с момента заражения (в пределах двух недель) - думаю, что Штаты свою статистику еще подкорректируют (в худшую сторону).

+ возрастной состав населения.

UPD.

Вроде пишут, что Италия располагает только 5000 ИВЛ и чуть ли не самым старым населением в Европе. Если это правда, то причина итальянской катастрофы лежит на поверхности - полная техническая неготовность к массовой легочной недостаточности.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 04:26

  Civis написав:Причина может быть в различном числе имеющихся аппаратов ИВЛ

Точно нет. ИВЛ - это уже прям последний рубеж, когда у пациента больше нет лёгких. ИВЛ продляют жизнь не очень то и на долго.

"После начала использования инвазивной вентиляции легких, как правило, отлучить человека от аппарата ИВЛ уже не представляется возможным... По данным ряда исследований, средняя продолжительность жизни после трахеостомии варьируется от восьми месяцев до четырех лет"
http://als-info.ru/invazivnaya-ventilya ... h-pri-bas/

Причина в статистике. Корейцы оттестировали толпу 20-летних бессимптомников, а итальянцы тестируют дедушек по 90 лет, которые уже и так одной ногой в могиле, даже без коронавируса, отсюда и кардинальная разница в % смертей.
Была выборка по возрастам. В каждой возрастной категории в разных странах умирает примерно одинаковый % людей. А вот, от того, кого тестируют зависит общая смертность
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