Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 771772773774 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 21% 23 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 15% 16 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 4 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 5 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 18% 20 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 5 Найманий працівник, втратив роботу 5% 5 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 20 Всього голосів : 109 Додано: Пон 06 кві, 2020 04:40 safonovstanislav написав: "После начала использования инвазивной вентиляции легких, как правило, отлучить человека от аппарата ИВЛ уже не представляется возможным... По данным ряда исследований, средняя продолжительность жизни после трахеостомии варьируется от восьми месяцев до четырех лет"

http://als-info.ru/invazivnaya-ventilya ... h-pri-bas/ "После начала использования инвазивной вентиляции легких, как правило, отлучить человека от аппарата ИВЛ уже не представляется возможным... По данным ряда исследований, средняя продолжительность жизни после трахеостомии варьируется от восьми месяцев до четырех лет"



Верится с трудом, что с ИВЛ снимают только для перевода в морг - китайские тяжелые пациенты (из уханьского очага) планомерно вычухиваются.



Ну а если тебя сняли с ИВЛ и ты помер через 8 месяцев, то в текущую статистику ты все равно попадешь как "выздоровевший". Верится с трудом, что с ИВЛ снимают только для перевода в морг - китайские тяжелые пациенты (из уханьского очага) планомерно вычухиваются.Ну а если тебя сняли с ИВЛ и ты помер через 8 месяцев, то в текущую статистику ты все равно попадешь как "выздоровевший". Civis Повідомлень: 85 З нами з: 08.03.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 04:50 Civis написав: safonovstanislav написав: "После начала использования инвазивной вентиляции легких, как правило, отлучить человека от аппарата ИВЛ уже не представляется возможным... По данным ряда исследований, средняя продолжительность жизни после трахеостомии варьируется от восьми месяцев до четырех лет"

http://als-info.ru/invazivnaya-ventilya ... h-pri-bas/ "После начала использования инвазивной вентиляции легких, как правило, отлучить человека от аппарата ИВЛ уже не представляется возможным... По данным ряда исследований, средняя продолжительность жизни после трахеостомии варьируется от восьми месяцев до четырех лет"



Верится с трудом, что с ИВЛ снимают только для перевода в морг - китайские тяжелые пациенты (из уханьского очага) планомерно вычухиваются.



Ну а если тебя сняли с ИВЛ и ты помер через 8 месяцев, то в текущую статистику ты все равно попадешь как "выздоровевший". Верится с трудом, что с ИВЛ снимают только для перевода в морг - китайские тяжелые пациенты (из уханьского очага) планомерно вычухиваются.Ну а если тебя сняли с ИВЛ и ты помер через 8 месяцев, то в текущую статистику ты все равно попадешь как "выздоровевший".

Насколько я понимаю, проблема вирусной пневмонии в том, что её нечем остановить. Сегодня у тебя работают 80% лёгких, завтра 30%, а послезавтра уже 0%.

Если бактерии жрут лёгкие, принял антибиотик, сохранил, например, 40% лёгких, подышал через ИВЛ, дальше спокойно живёшь с дыхалкой в 40% от той, что была.

Если же бактерии или вирус уничтожил 100% лёгких, то придётся жить без лёгких. А остановить уничтожение лёгких вирусом пока особо нечем. Я так понимаю ситуацию. Поэтому те, кто попал при вирусной пневмонии под ИВЛ, уже особо не выздоровеют никогда. Разве что иммунитет всё таки уничтожит вирус, когда уже всё совсем плохо, но какая-то часть лёгких ещё не полностью уничтожена. Тогда кое как можно будет дышать самому. Но, проблемы всё равно будут большие всю оставшуюся жизнь



А насчёт планомерно вычухиваются, это то же самое, что человек потерял руку и ногу, но планомерно вычухивается и даже скоро выйдет из больницы. Только насколько весело ему будет житься без части органов, даже если по внешнему виду не особо видно, что он их потерял, как в случае с рукой и ногой Насколько я понимаю, проблема вирусной пневмонии в том, что её нечем остановить. Сегодня у тебя работают 80% лёгких, завтра 30%, а послезавтра уже 0%.Если бактерии жрут лёгкие, принял антибиотик, сохранил, например, 40% лёгких, подышал через ИВЛ, дальше спокойно живёшь с дыхалкой в 40% от той, что была.Если же бактерии или вирус уничтожил 100% лёгких, то придётся жить без лёгких. А остановить уничтожение лёгких вирусом пока особо нечем. Я так понимаю ситуацию. Поэтому те, кто попал при вирусной пневмонии под ИВЛ, уже особо не выздоровеют никогда. Разве что иммунитет всё таки уничтожит вирус, когда уже всё совсем плохо, но какая-то часть лёгких ещё не полностью уничтожена. Тогда кое как можно будет дышать самому. Но, проблемы всё равно будут большие всю оставшуюся жизньА насчёт планомерно вычухиваются, это то же самое, что человек потерял руку и ногу, но планомерно вычухивается и даже скоро выйдет из больницы. Только насколько весело ему будет житься без части органов, даже если по внешнему виду не особо видно, что он их потерял, как в случае с рукой и ногой safonovstanislav Повідомлень: 2648 З нами з: 10.05.14 Подякував: 176 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 771772773774 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 687 , 688 , 689

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6889 1537315

ЛОБ П'ят 03 кві, 2020 15:31