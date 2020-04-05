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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 01:23
Розробка українських медиків, замінник апарата ШВЛ
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 06 кві, 2020 01:28
Принцип, как у накладной водолазной маски, которую итальянцы приспособили для тех же целей:
Востаннє редагувалось Civis в Пон 06 кві, 2020 01:39, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 06 кві, 2020 01:32
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 06 кві, 2020 01:58
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 06 кві, 2020 03:43
Вчера написал о своих взглядах на причины паники с точки зрения вирусологов и политиков.
Сейчас хочу сказать о своих сомнениях по поводу опасности коронавируса и адекватности мировой реакции на него.
Сразу оговорюсь, что в существовании вируса и болезни им вызываемой практически не сомневаюсь. Чтобы не верить, надо уходить уж слишком глубоко в конспирологию.
Также, дабы избежать инсинуаций, скажу, что по всем комментариям я серьёзно вхожу в группу риска - и по возрасту ( уже далеко 60+), и по лёгким. Так что в случае болезни практически наверняка с вами попрощаюсь.
Теперь по делу.
1. Сейчас море статей, комментариев журналистов, политиков, врачей и всех прочих, кому не лень. Но нигде не увидел официальных данных, подтверждающих рост смертности населения в период эпидемии. А это сразу сняло бы все сомнения и заставило бы людей строже выполнять карантинные правила.
Если говорить о той же Италии.
По данным
Совсем не уверен, что можно прибавлять эти 16 тыс. к статистическим 150 тыс., но даже если так, то смертность увеличилась максимум на 10%, а реально, может, и намного меньше.
Ещё. Если верить данным графика на
Вопрос - почему ни разу официально не названы цифры общей смертности в Италии. Во всяком случае, публично они не звучат.
2. Сильное удивление вызывает разброс летальности в разных странах.
Не буду рассматривать Китай или Иран в связи с подозрениями в правдивости их статистики. Не буду брать страны, где пока относительно мало заболевших, - тут могут быть чисто статистические отклонения.
Давайте посмотрим развитые страны с большими количествами больных.
США - 9572 смертей и 17242 излечившихся (334730). % смертей к излечившимся 55%. Это не летальность, надо было бы считать 9572/(9572+17242), но для сравнения годится.
Испания - 12641 и 38080 (131646) - 33%.
Италия - 15887 и 21815 (128948) - 73%.
Германия - 1584 и 28700 (100123)- 5,5% !
Франция - 8078 и 16183 (92839) - 50%.
Великобритания - 4934 и 135 (47806) - дикое соотношение, практически 100%-ая смертность
Швейцария - 715 и 6415 (21100) - 11%.
Бельгия - 1447 и 3751 (19691)- 39%.
Нидерланды - 1766 и 250 (17851) лучше, чем в В-британии, но тоже ...
Канада -277 и 2847 (15425) - 10%.
Австрия - 204 и 2988 (12051) - 7%.
Португалия - 295 и 75 (11278) - почти 400%. Ну ладно, отнесём на счёт малой статистики, посмотрим позже.
В скобках везде количество зарегистрированных случаев.
Остальные страны пока меньше 10.000 заболевших.
Приведу ещё цифры по Швеции просто потому, что её тут часто вспоминали - 401 и 205 (6830) и Норвегия - 71 и 32 (5687).
Понимаю, что всё это не точно, хотя бы потому, что умирают, бывает, на 2-3-ий день, а диагноз выздоровления выносится, вроде, через 2 недели после первого отрицательного теста, т.е., возможно, через 3 недели после заболевания, но всё же.
Ну знаете! Разброс от 5.5% в Германии до 73% в Италии объяснить не могу.
Единственное объяснение - статистика ни к чёрту!
По такой статистике делать хоть какие-нибудь выводы, по-моему, невозможно.
Чем занимается ВОЗ совершенно не понятно. Налаживание стат. информации должно было бы быть, возможно, основной его задачей. Он эту работу провалил.
А мы ругаем наше несчастное МОЗ.
Но даже в Испании заболевших на сегодня 0,3%, а смертность - 0,03%.
Простите, но при таких цифрах паника и принимаемые меры лично мне представляются неадекватными. Во всяком случае, вызывают большие сомнения.
P.s. Кстати, кто-то может рассказать о карантинных мерах в Испании?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 06 кві, 2020 03:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Причина может быть в различном числе имеющихся аппаратов ИВЛ (была информация, что в Германии их 25'000 + еще 10'000 правительство заказало у национальных производителей). В Штатах достаточно большое число ИВЛ (не буду врать сколько - не помню цифры).
У Италии аппаратов точно меньше, чем у Германии (и несравнимо со Штатами).
Кроме того, для того, чтобы тяжелые пациенты дошли до грани, нужно какое-то время с момента заражения (в пределах двух недель) - думаю, что Штаты свою статистику еще подкорректируют (в худшую сторону).
+ возрастной состав населения.
UPD.
Вроде пишут, что Италия располагает только 5000 ИВЛ и чуть ли не самым старым населением в Европе. Если это правда, то причина итальянской катастрофы лежит на поверхности - полная техническая неготовность к массовой легочной недостаточности.
Додано: Пон 06 кві, 2020 04:26
Точно нет. ИВЛ - это уже прям последний рубеж, когда у пациента больше нет лёгких. ИВЛ продляют жизнь не очень то и на долго.
"После начала использования инвазивной вентиляции легких, как правило, отлучить человека от аппарата ИВЛ уже не представляется возможным... По данным ряда исследований, средняя продолжительность жизни после трахеостомии варьируется от восьми месяцев до четырех лет"
Причина в статистике. Корейцы оттестировали толпу 20-летних бессимптомников, а итальянцы тестируют дедушек по 90 лет, которые уже и так одной ногой в могиле, даже без коронавируса, отсюда и кардинальная разница в % смертей.
Была выборка по возрастам. В каждой возрастной категории в разных странах умирает примерно одинаковый % людей. А вот, от того, кого тестируют зависит общая смертность
Додано: Пон 06 кві, 2020 04:40
Верится с трудом, что с ИВЛ снимают только для перевода в морг - китайские тяжелые пациенты (из уханьского очага) планомерно вычухиваются.
Ну а если тебя сняли с ИВЛ и ты помер через 8 месяцев, то в текущую статистику ты все равно попадешь как "выздоровевший".
Додано: Пон 06 кві, 2020 04:50
Насколько я понимаю, проблема вирусной пневмонии в том, что её нечем остановить. Сегодня у тебя работают 80% лёгких, завтра 30%, а послезавтра уже 0%.
Если бактерии жрут лёгкие, принял антибиотик, сохранил, например, 40% лёгких, подышал через ИВЛ, дальше спокойно живёшь с дыхалкой в 40% от той, что была.
Если же бактерии или вирус уничтожил 100% лёгких, то придётся жить без лёгких. А остановить уничтожение лёгких вирусом пока особо нечем. Я так понимаю ситуацию. Поэтому те, кто попал при вирусной пневмонии под ИВЛ, уже особо не выздоровеют никогда. Разве что иммунитет всё таки уничтожит вирус, когда уже всё совсем плохо, но какая-то часть лёгких ещё не полностью уничтожена. Тогда кое как можно будет дышать самому. Но, проблемы всё равно будут большие всю оставшуюся жизнь
А насчёт планомерно вычухиваются, это то же самое, что человек потерял руку и ногу, но планомерно вычухивается и даже скоро выйдет из больницы. Только насколько весело ему будет житься без части органов, даже если по внешнему виду не особо видно, что он их потерял, как в случае с рукой и ногой
Додано: Пон 06 кві, 2020 05:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Смотрим не статистику по всей стране, а берем выборку по конкретному очагу заболевания.
Вот тут был пример на 26 марта по Бергамо:
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