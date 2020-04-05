safonovstanislav написав:

Civis написав: safonovstanislav написав: "После начала использования инвазивной вентиляции легких, как правило, отлучить человека от аппарата ИВЛ уже не представляется возможным... По данным ряда исследований, средняя продолжительность жизни после трахеостомии варьируется от восьми месяцев до четырех лет"

http://als-info.ru/invazivnaya-ventilya ... h-pri-bas/ "После начала использования инвазивной вентиляции легких, как правило, отлучить человека от аппарата ИВЛ уже не представляется возможным... По данным ряда исследований, средняя продолжительность жизни после трахеостомии варьируется от восьми месяцев до четырех лет"



Верится с трудом, что с ИВЛ снимают только для перевода в морг - китайские тяжелые пациенты (из уханьского очага) планомерно вычухиваются.



Ну а если тебя сняли с ИВЛ и ты помер через 8 месяцев, то в текущую статистику ты все равно попадешь как "выздоровевший". Верится с трудом, что с ИВЛ снимают только для перевода в морг - китайские тяжелые пациенты (из уханьского очага) планомерно вычухиваются.Ну а если тебя сняли с ИВЛ и ты помер через 8 месяцев, то в текущую статистику ты все равно попадешь как "выздоровевший".

Насколько я понимаю, проблема вирусной пневмонии в том, что её нечем остановить. Сегодня у тебя работают 80% лёгких, завтра 30%, а послезавтра уже 0%.Если бактерии жрут лёгкие, принял антибиотик, сохранил, например, 40% лёгких, подышал через ИВЛ, дальше спокойно живёшь с дыхалкой в 40% от той, что была.Если же бактерии или вирус уничтожил 100% лёгких, то придётся жить без лёгких. А остановить уничтожение лёгких вирусом пока особо нечем. Я так понимаю ситуацию. Поэтому те, кто попал при вирусной пневмонии под ИВЛ, уже особо не выздоровеют никогда. Разве что иммунитет всё таки уничтожит вирус, когда уже всё совсем плохо, но какая-то часть лёгких ещё не полностью уничтожена. Тогда кое как можно будет дышать самому. Но, проблемы всё равно будут большие всю оставшуюся жизньА насчёт планомерно вычухиваются, это то же самое, что человек потерял руку и ногу, но планомерно вычухивается и даже скоро выйдет из больницы. Только насколько весело ему будет житься без части органов, даже если по внешнему виду не особо видно, что он их потерял, как в случае с рукой и ногой