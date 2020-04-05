unicdima написав:По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, 37,5 млн единиц защитной одежды, 16 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 млн тестовых наборов для выявления COVID-19. Заказы были сделаны более чем 50 странами мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается в 1,4 млрд долларов США.
А тут переживали за бедный Китай - чем и с кем он будет торговать.
Меньше доллара на одного китайца. Продолжаю переживать.
ЛАД Регулярно разговариваю с товарищем,6 лет живёт и работает в Испании.Проживает в Гуардарамар дель Сигура (Валенсия) - говорит - всё закрыто,кроме продуктовых магазинов, на их входе полицай внимательно смотрит , как обрабатывают руки- стоит ёмкость с антисептиком и лежат одноразовые перчатки.Процедура обязательна для всех. Маски - не обязательны, половина людей без них.Рынки все закрыты, как и парки и площадки.Выход из дома - только в магазин,аптеку до 2 км рядом, Выход только по одному, также как и поездка в авто- 1 человек . Выезд за пределы 2 км только по пропуску.В пределах видимости каждого дома-патруль,выход из дома погулять с собакой-100 метров(придомовая территория) Он живет в козырном районе-с одной стороны море-200 метров , с другой лес-250 метров, где он привык бегать по утрам - он в шоке , что туда сейчас нельзя.Сидят всей семьёй дома.А вообще , у них всё спокойно по его словам,в магазинах всё есть,те же цены , только в русских-гречка выросла с 1,2 за пачку до 1,5 евро и говорят ,что ещё подорожает Он из неверующих
safonovstanislav написав:"После начала использования инвазивной вентиляции легких, как правило, отлучить человека от аппарата ИВЛ уже не представляется возможным... По данным ряда исследований, средняя продолжительность жизни после трахеостомии варьируется от восьми месяцев до четырех лет" http://als-info.ru/invazivnaya-ventilya ... h-pri-bas/
Верится с трудом, что с ИВЛ снимают только для перевода в морг - китайские тяжелые пациенты (из уханьского очага) планомерно вычухиваются.
Ну а если тебя сняли с ИВЛ и ты помер через 8 месяцев, то в текущую статистику ты все равно попадешь как "выздоровевший".
Насколько я понимаю, проблема вирусной пневмонии в том, что её нечем остановить. Сегодня у тебя работают 80% лёгких, завтра 30%, а послезавтра уже 0%. Если бактерии жрут лёгкие, принял антибиотик, сохранил, например, 40% лёгких, подышал через ИВЛ, дальше спокойно живёшь с дыхалкой в 40% от той, что была. Если же бактерии или вирус уничтожил 100% лёгких, то придётся жить без лёгких. А остановить уничтожение лёгких вирусом пока особо нечем. Я так понимаю ситуацию. Поэтому те, кто попал при вирусной пневмонии под ИВЛ, уже особо не выздоровеют никогда. Разве что иммунитет всё таки уничтожит вирус, когда уже всё совсем плохо, но какая-то часть лёгких ещё не полностью уничтожена. Тогда кое как можно будет дышать самому. Но, проблемы всё равно будут большие всю оставшуюся жизнь
А насчёт планомерно вычухиваются, это то же самое, что человек потерял руку и ногу, но планомерно вычухивается и даже скоро выйдет из больницы. Только насколько весело ему будет житься без части органов, даже если по внешнему виду не особо видно, что он их потерял, как в случае с рукой и ногой
Хлорохин уничтожает как ни странно именно вирус, просто чем раньше начнёшь, тем больше лёгких останется, но если лёгкие уже слиплись, то ИВЛ лишь способ продлить жизнь на время работы аппарата...