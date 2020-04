Додано: Пон 06 кві, 2020 09:59

st512 написав: В Украине за сутки +68.. что это, эффект сиесты, одна из двух лаборанток заболела или все же пик эпидемии пройден? В Украине за сутки +68.. что это, эффект сиесты, одна из двух лаборанток заболела или все же пик эпидемии пройден?



150% пройден. главное тестировать нужных людей, здоровых, и поменьше. тогда все будут здоровы. ведь минимум 99.99% от 100к+ гастарбайтеров, любителей дешевого отдыха и поклонников "авось", вернувшихся для укрепления здоровья в эпидемически благополучную Украину из прогнивших европ, совершенно здоровы



у нас, судя по новостям, два самых типичных случаях выявления

1) кто-то умер, и ему посмертно делают анализ (тут еще большой вопрос, зачем вообще, ведь он может испортить статистику)

2) получив диагноз в день поступления в больницу, пациент умирает на следующий день (до этого ведь он за 1-2 недели болезни никого не заразил)



что говорит, что у нас даже тяжелых больных выявляют

1) своевременно

2) абсолютно всех



еще планируют тестировать всех больных пневмонией, которых в одном только областном центре полторы сотни было неделю назад, но тесты берегут, ведь они стоят денег



