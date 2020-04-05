По очагу в Бергамо на 26-е марта
ffedd-ya.livejournal.com/96256.html
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 05:50
ЛАД
По очагу в Бергамо на 26-е марта
ffedd-ya.livejournal.com/96256.html
Додано: Пон 06 кві, 2020 06:13
Меньше доллара на одного китайца. Продолжаю переживать.
Додано: Пон 06 кві, 2020 08:03
ЛАД
в отличие от вас я 3 недели назад проверял, через неделю ответили нету...
Борис Джонсон госпитализирован после 10 дней самоизоляции, дятел наверное хлорохин не принимал, ещё и беременную жену заразил...
Додано: Пон 06 кві, 2020 08:30
ЛАД Регулярно разговариваю с товарищем,6 лет живёт и работает в Испании.Проживает в Гуардарамар дель Сигура (Валенсия) - говорит - всё закрыто,кроме продуктовых магазинов, на их входе полицай внимательно смотрит , как обрабатывают руки- стоит ёмкость с антисептиком и лежат одноразовые перчатки.Процедура обязательна для всех. Маски - не обязательны, половина людей без них.Рынки все закрыты, как и парки и площадки.Выход из дома - только в магазин,аптеку до 2 км рядом, Выход только по одному, также как и поездка в авто- 1 человек . Выезд за пределы 2 км только по пропуску.В пределах видимости каждого дома-патруль,выход из дома погулять с собакой-100 метров(придомовая территория)
Он живет в козырном районе-с одной стороны море-200 метров , с другой лес-250 метров, где он привык бегать по утрам - он в шоке , что туда сейчас нельзя.Сидят всей семьёй дома.А вообще , у них всё спокойно по его словам,в магазинах всё есть,те же цены , только в русских-гречка выросла с 1,2 за пачку до 1,5 евро и говорят ,что ещё подорожает
Он из неверующих
Додано: Пон 06 кві, 2020 08:36
Хлорохин уничтожает как ни странно именно вирус, просто чем раньше начнёшь, тем больше лёгких останется, но если лёгкие уже слиплись, то ИВЛ лишь способ продлить жизнь на время работы аппарата...
Тигр в зоопарке дал положительный результат на коронавирус. Еще 3 тигра и 3 льва имеют симптомы Covid в виде сухого кашля.
уровень песца, который нас ждёт:
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 06 кві, 2020 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 кві, 2020 09:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Украине за сутки +68.. что это, эффект сиесты, одна из двух лаборанток заболела или все же пик эпидемии пройден?
Додано: Пон 06 кві, 2020 09:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Скажите, пожалуйста, а где хлорохин продаётся? Его можно принимать для профилактики, превентивно, так сказать?
Додано: Пон 06 кві, 2020 09:47
уже нигде, его экспорт в мире прекращён, я попробовал на себе раз в сутки 0,25 г, 0,125 г - нормально, но пока перестал, меня какой то вялотекущий бронхит с конца февраля замучил, ем от него всякое г-но...
Додано: Пон 06 кві, 2020 09:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
а что там с нашим производством хлорохина? или без экспорта компонентов из Индии, производство у нас развернуть не выйдет?
Додано: Пон 06 кві, 2020 09:59
150% пройден. главное тестировать нужных людей, здоровых, и поменьше. тогда все будут здоровы. ведь минимум 99.99% от 100к+ гастарбайтеров, любителей дешевого отдыха и поклонников "авось", вернувшихся для укрепления здоровья в эпидемически благополучную Украину из прогнивших европ, совершенно здоровы
у нас, судя по новостям, два самых типичных случаях выявления
1) кто-то умер, и ему посмертно делают анализ (тут еще большой вопрос, зачем вообще, ведь он может испортить статистику)
2) получив диагноз в день поступления в больницу, пациент умирает на следующий день (до этого ведь он за 1-2 недели болезни никого не заразил)
что говорит, что у нас даже тяжелых больных выявляют
1) своевременно
2) абсолютно всех
еще планируют тестировать всех больных пневмонией, которых в одном только областном центре полторы сотни было неделю назад, но тесты берегут, ведь они стоят денег
но пик несомненно пройден
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
|