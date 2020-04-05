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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 772773774775>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 05:50

ЛАД

По очагу в Бергамо на 26-е марта
https://ffedd-ya.livejournal.com/96256.html

Зображення


ffedd-ya.livejournal.com/96256.htmlЗображення

Зображення
grundic82
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 06:13

  ЛАД написав:
  unicdima написав:По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, 37,5 млн единиц защитной одежды, 16 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 млн тестовых наборов для выявления COVID-19. Заказы были сделаны более чем 50 странами мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается в 1,4 млрд долларов США.

А тут переживали за бедный Китай - чем и с кем он будет торговать. :)

Меньше доллара на одного китайца. Продолжаю переживать. :roll:
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:03

ЛАД
в отличие от вас я 3 недели назад проверял, через неделю ответили нету...

Борис Джонсон госпитализирован после 10 дней самоизоляции, дятел наверное хлорохин не принимал, ещё и беременную жену заразил...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:30

ЛАД Регулярно разговариваю с товарищем,6 лет живёт и работает в Испании.Проживает в Гуардарамар дель Сигура (Валенсия) - говорит - всё закрыто,кроме продуктовых магазинов, на их входе полицай внимательно смотрит , как обрабатывают руки- стоит ёмкость с антисептиком и лежат одноразовые перчатки.Процедура обязательна для всех. Маски - не обязательны, половина людей без них.Рынки все закрыты, как и парки и площадки.Выход из дома - только в магазин,аптеку до 2 км рядом, Выход только по одному, также как и поездка в авто- 1 человек . Выезд за пределы 2 км только по пропуску.В пределах видимости каждого дома-патруль,выход из дома погулять с собакой-100 метров(придомовая территория)
Он живет в козырном районе-с одной стороны море-200 метров , с другой лес-250 метров, где он привык бегать по утрам - он в шоке , что туда сейчас нельзя.Сидят всей семьёй дома.А вообще , у них всё спокойно по его словам,в магазинах всё есть,те же цены , только в русских-гречка выросла с 1,2 за пачку до 1,5 евро и говорят ,что ещё подорожает :D
Он из неверующих 8)
borman
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:36

  safonovstanislav написав:
  Civis написав:
  safonovstanislav написав:"После начала использования инвазивной вентиляции легких, как правило, отлучить человека от аппарата ИВЛ уже не представляется возможным... По данным ряда исследований, средняя продолжительность жизни после трахеостомии варьируется от восьми месяцев до четырех лет"
http://als-info.ru/invazivnaya-ventilya ... h-pri-bas/


Верится с трудом, что с ИВЛ снимают только для перевода в морг - китайские тяжелые пациенты (из уханьского очага) планомерно вычухиваются.

Ну а если тебя сняли с ИВЛ и ты помер через 8 месяцев, то в текущую статистику ты все равно попадешь как "выздоровевший".

Насколько я понимаю, проблема вирусной пневмонии в том, что её нечем остановить. Сегодня у тебя работают 80% лёгких, завтра 30%, а послезавтра уже 0%.
Если бактерии жрут лёгкие, принял антибиотик, сохранил, например, 40% лёгких, подышал через ИВЛ, дальше спокойно живёшь с дыхалкой в 40% от той, что была.
Если же бактерии или вирус уничтожил 100% лёгких, то придётся жить без лёгких. А остановить уничтожение лёгких вирусом пока особо нечем. Я так понимаю ситуацию. Поэтому те, кто попал при вирусной пневмонии под ИВЛ, уже особо не выздоровеют никогда. Разве что иммунитет всё таки уничтожит вирус, когда уже всё совсем плохо, но какая-то часть лёгких ещё не полностью уничтожена. Тогда кое как можно будет дышать самому. Но, проблемы всё равно будут большие всю оставшуюся жизнь

А насчёт планомерно вычухиваются, это то же самое, что человек потерял руку и ногу, но планомерно вычухивается и даже скоро выйдет из больницы. Только насколько весело ему будет житься без части органов, даже если по внешнему виду не особо видно, что он их потерял, как в случае с рукой и ногой

Хлорохин уничтожает как ни странно именно вирус, просто чем раньше начнёшь, тем больше лёгких останется, но если лёгкие уже слиплись, то ИВЛ лишь способ продлить жизнь на время работы аппарата...

Тигр в зоопарке дал положительный результат на коронавирус. Еще 3 тигра и 3 льва имеют симптомы Covid в виде сухого кашля.
https://newsroom.wcs.org/News-Releases/ ... -Time.aspx

уровень песца, который нас ждёт:
https://www.newsru.com/world/06apr2020/england.html
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 06 кві, 2020 09:41, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Украине за сутки +68.. что это, эффект сиесты, одна из двух лаборанток заболела или все же пик эпидемии пройден?
st512
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:Хлорохин уничтожает как ни странно именно вирус, просто чем раньше начнёшь, тем больше лёгких останется, но если лёгкие уже слиплись, то ИВЛ лишь способ продлить жизнь на время работы аппарата...

Скажите, пожалуйста, а где хлорохин продаётся? Его можно принимать для профилактики, превентивно, так сказать?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:47

  artlife написав:
  edvardd написав:Хлорохин уничтожает как ни странно именно вирус, просто чем раньше начнёшь, тем больше лёгких останется, но если лёгкие уже слиплись, то ИВЛ лишь способ продлить жизнь на время работы аппарата...

Скажите, пожалуйста, а где хлорохин продаётся? Его можно принимать для профилактики, превентивно, так сказать?

уже нигде, его экспорт в мире прекращён, я попробовал на себе раз в сутки 0,25 г, 0,125 г - нормально, но пока перестал, меня какой то вялотекущий бронхит с конца февраля замучил, ем от него всякое г-но...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

а что там с нашим производством хлорохина? или без экспорта компонентов из Индии, производство у нас развернуть не выйдет?
st512
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:59

  st512 написав:В Украине за сутки +68.. что это, эффект сиесты, одна из двух лаборанток заболела или все же пик эпидемии пройден?


150% пройден. главное тестировать нужных людей, здоровых, и поменьше. тогда все будут здоровы. ведь минимум 99.99% от 100к+ гастарбайтеров, любителей дешевого отдыха и поклонников "авось", вернувшихся для укрепления здоровья в эпидемически благополучную Украину из прогнивших европ, совершенно здоровы

у нас, судя по новостям, два самых типичных случаях выявления
1) кто-то умер, и ему посмертно делают анализ (тут еще большой вопрос, зачем вообще, ведь он может испортить статистику)
2) получив диагноз в день поступления в больницу, пациент умирает на следующий день (до этого ведь он за 1-2 недели болезни никого не заразил)

что говорит, что у нас даже тяжелых больных выявляют
1) своевременно
2) абсолютно всех

еще планируют тестировать всех больных пневмонией, которых в одном только областном центре полторы сотни было неделю назад, но тесты берегут, ведь они стоят денег

но пик несомненно пройден
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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П'ят 03 кві, 2020 15:31
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