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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 772773774775

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Ну знаете! Разброс от 5.5% в Германии до 73% в Италии объяснить не могу.
Единственное объяснение - статистика ни к чёрту!


Причина такого разброса ВОЗ уже обьяснял. Некоторые страны перестали давать статистику по выздоровевшим или дают очевидно не в полном обьеме, поэтому накапливается перекос у статистических сайтов, количество умерших прибавляют ежедневно, а данные по выздоровевшим замерли на какой то дате.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:34

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  freeze написав:Жесткое задержание полицией нарушителя карантина - продавца кофе на Трассе здоровья в Одессе. Особенно концовка видео впечатляет. Продавец потом отписался, что типа сотрясение мозга, может и преувеличивает, но однако

https://www.youtube.com/watch?v=BCl657u ... e=emb_logo

Так це ж ви того хотіли, із Долярчиками.

Бросьте чушь нести. У Вас уже просто сдвиг на антиЗе.
Вроде у нас когда-нибудь милиция вела себя иначе.

тобто ви це виправдовуєте.

От тут підпис centurionus як моя відповідь фрізу:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Трамп надеется, что жертв коронавируса в США все-таки будет меньше 100 тысяч человек.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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