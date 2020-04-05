ЛАД написав:Ну знаете! Разброс от 5.5% в Германии до 73% в Италии объяснить не могу. Единственное объяснение - статистика ни к чёрту!
Причина такого разброса ВОЗ уже обьяснял. Некоторые страны перестали давать статистику по выздоровевшим или дают очевидно не в полном обьеме, поэтому накапливается перекос у статистических сайтов, количество умерших прибавляют ежедневно, а данные по выздоровевшим замерли на какой то дате.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Жесткое задержание полицией нарушителя карантина - продавца кофе на Трассе здоровья в Одессе. Особенно концовка видео впечатляет. Продавец потом отписался, что типа сотрясение мозга, может и преувеличивает, но однако