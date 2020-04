Додано: Пон 06 кві, 2020 10:34

ЛАД написав: flyman написав: freeze написав: Жесткое задержание полицией нарушителя карантина - продавца кофе на Трассе здоровья в Одессе. Особенно концовка видео впечатляет. Продавец потом отписался, что типа сотрясение мозга, может и преувеличивает, но однако



Бросьте чушь нести. У Вас уже просто сдвиг на антиЗе.

тобто ви це виправдовуєте.



От тут підпис centurionus як моя відповідь фрізу:

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

