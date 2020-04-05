Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 10:01
ЛАД написав:
Ну знаете! Разброс от 5.5% в Германии до 73% в Италии объяснить не могу.
Единственное объяснение - статистика ни к чёрту!
Причина такого разброса ВОЗ уже обьяснял. Некоторые страны перестали давать статистику по выздоровевшим или дают очевидно не в полном обьеме, поэтому накапливается перекос у статистических сайтов, количество умерших прибавляют ежедневно, а данные по выздоровевшим замерли на какой то дате.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 10:34
ЛАД написав: flyman написав: freeze написав:
Жесткое задержание полицией нарушителя карантина - продавца кофе на Трассе здоровья в Одессе. Особенно концовка видео впечатляет. Продавец потом отписался, что типа сотрясение мозга, может и преувеличивает, но однако
https://www.youtube.com/watch?v=BCl657u ... e=emb_logo
Так це ж ви того хотіли, із Долярчиками.
Бросьте чушь нести. У Вас уже просто сдвиг на антиЗе.
Вроде у нас когда-нибудь милиция вела себя иначе.
тобто ви це виправдовуєте.
От тут підпис centurionus як моя відповідь фрізу:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 10:41
Трамп надеется, что жертв коронавируса в США все-таки будет меньше 100 тысяч человек.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 10:46
Яка різниця, захворіють рано чи пізно чи не всі.
Лікувати в нас і не лікують.
Шо без карантина буде фігня, що з карантином буде фігня, але з карантином + ще тотальне зубожіння.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Пон 06 кві, 2020 10:56
За то цены на билеты упали до исторического минимума у авиакомпаний WizzAir и RyanAir
Очень много акций можно найти вот здесь: [url]chemodan.info[/url], новый украинский портал, многим может быть интересно.
Хотя на сайтах wizzair.com и ryanair.com тоже много акций можно найти сейчас.
Denis---Player
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:10
flyman написав:
Яка різниця, захворіють рано чи пізно чи не всі.
Лікувати в нас і не лікують.
Шо без карантина буде фігня, що з карантином буде фігня, але з карантином + ще тотальне зубожіння.
Є різниця. Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.
fler
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:20
Ну так це в найгіршим випадку, без карантину, а базовий прогноз втричі менше.
Я думаю, що і того не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:22
fler написав:
Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.
Маю вищу освіту. Не зрозумів вашого тлумачення. Поясніть.
Luk_v
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:25
Luk_v написав: fler написав:
Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.
Маю вищу освіту. Не зрозумів вашого тлумачення. Поясніть.
Не будем нічого робити і воно саме розсосеться, або дядько Сем зробить вакцину і допоможе нам.
Це ж з тої серії, "я нічого не вам не обіцяв", "я нічого не робив" ...
Востаннє редагувалось
flyman
в Пон 06 кві, 2020 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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