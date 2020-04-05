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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 773774775776777778>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Ну знаете! Разброс от 5.5% в Германии до 73% в Италии объяснить не могу.
Единственное объяснение - статистика ни к чёрту!


Причина такого разброса ВОЗ уже обьяснял. Некоторые страны перестали давать статистику по выздоровевшим или дают очевидно не в полном обьеме, поэтому накапливается перекос у статистических сайтов, количество умерших прибавляют ежедневно, а данные по выздоровевшим замерли на какой то дате.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:34

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  freeze написав:Жесткое задержание полицией нарушителя карантина - продавца кофе на Трассе здоровья в Одессе. Особенно концовка видео впечатляет. Продавец потом отписался, что типа сотрясение мозга, может и преувеличивает, но однако

https://www.youtube.com/watch?v=BCl657u ... e=emb_logo

Так це ж ви того хотіли, із Долярчиками.

Бросьте чушь нести. У Вас уже просто сдвиг на антиЗе.
Вроде у нас когда-нибудь милиция вела себя иначе.

тобто ви це виправдовуєте.

От тут підпис centurionus як моя відповідь фрізу:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Трамп надеется, что жертв коронавируса в США все-таки будет меньше 100 тысяч человек.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:44

За розрахунками вчених, до кінця квітня 2020 від Корона вірусу в Україні захворіє понад 60 тисяч, а втрати можуть скласти понад 4500 людей. Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці. :(
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... F2PzqEqJYI
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:46

  fler написав:За розрахунками вчених, до кінця квітня 2020 від Корона вірусу в Україні захворіє понад 60 тисяч, а втрати можуть скласти понад 4500 людей. Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці. :(
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... F2PzqEqJYI

Яка різниця, захворіють рано чи пізно чи не всі.
Лікувати в нас і не лікують.
Шо без карантина буде фігня, що з карантином буде фігня, але з карантином + ще тотальне зубожіння.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:56

билеты

За то цены на билеты упали до исторического минимума у авиакомпаний WizzAir и RyanAir :lol:
Очень много акций можно найти вот здесь: [url]chemodan.info[/url], новый украинский портал, многим может быть интересно.
Хотя на сайтах wizzair.com и ryanair.com тоже много акций можно найти сейчас.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:10

  flyman написав:
  fler написав:За розрахунками вчених, до кінця квітня 2020 від Корона вірусу в Україні захворіє понад 60 тисяч, а втрати можуть скласти понад 4500 людей. Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці. :(
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... F2PzqEqJYI

Яка різниця, захворіють рано чи пізно чи не всі.
Лікувати в нас і не лікують.
Шо без карантина буде фігня, що з карантином буде фігня, але з карантином + ще тотальне зубожіння.

Є різниця. Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:20

  fler написав:За розрахунками вчених, до кінця квітня 2020 від Корона вірусу в Україні захворіє понад 60 тисяч, а втрати можуть скласти понад 4500 людей. Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці. :(
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... F2PzqEqJYI

Ну так це в найгіршим випадку, без карантину, а базовий прогноз втричі менше.
Я думаю, що і того не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:22

  fler написав:Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.

Маю вищу освіту. Не зрозумів вашого тлумачення. Поясніть.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:25

  Luk_v написав:
  fler написав:Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.

Маю вищу освіту. Не зрозумів вашого тлумачення. Поясніть.

Не будем нічого робити і воно саме розсосеться, або дядько Сем зробить вакцину і допоможе нам.

Це ж з тої серії, "я нічого не вам не обіцяв", "я нічого не робив" ...
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 кві, 2020 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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