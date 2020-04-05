Додано: Пон 06 кві, 2020 11:50

Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Они исследовали "выживание" вируса на различных поверхностях, сообщило гонконгское издание South China Morning Post. Ранее доклад экспертов по результатам исследований был опубликован в специализированном журнале The Lancet.



Исследования проводились в лабораторных условиях при комнатной температуре на различных поверхностях.



На печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов, а на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день.



На стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый, в то время как на нержавеющей стали и пластике он присутствовал от четырех до семи дней.



Эксперты также обнаружили, что обычные бытовые дезинфицирующие средства, включая отбеливатель, оказались эффективными в "убийстве" вируса. Тем не менее, мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.



"Если вы хотите защитить себя, просто соблюдайте гигиену, как можно чаще мойте руки и старайтесь не прикасаться к лицу, глазам, рту или носу без предварительной дезинфекции рук", - говорится в докладе.