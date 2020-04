Додано: Пон 06 кві, 2020 11:42

flyman написав: fler написав: За розрахунками вчених, до кінця квітня 2020 від Корона вірусу в Україні захворіє понад 60 тисяч, а втрати можуть скласти понад 4500 людей. Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці.

https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... F2PzqEqJYI За розрахунками вчених, до кінця квітня 2020 від Корона вірусу в Україні захворіє понад 60 тисяч, а втрати можуть скласти понад 4500 людей. Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці.

Яка різниця, захворіють рано чи пізно чи не всі.

Лікувати в нас і не лікують.

Шо без карантина буде фігня, що з карантином буде фігня, але з карантином + ще тотальне зубожіння. Яка різниця, захворіють рано чи пізно чи не всі.Лікувати в нас і не лікують.Шо без карантина буде фігня, що з карантином буде фігня, але з карантином + ще тотальне зубожіння.



fly, ты ж реально не тупой. зачем прикидываешься? набери в интернете flatten the curve и почитай fly, ты ж реально не тупой. зачем прикидываешься? набери в интернете flatten the curve и почитай

