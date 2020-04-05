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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 774775776777778>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:26

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:За розрахунками вчених, до кінця квітня 2020 від Корона вірусу в Україні захворіє понад 60 тисяч, а втрати можуть скласти понад 4500 людей. Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці. :(
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... F2PzqEqJYI

Яка різниця, захворіють рано чи пізно чи не всі.
Лікувати в нас і не лікують.
Шо без карантина буде фігня, що з карантином буде фігня, але з карантином + ще тотальне зубожіння.

Є різниця. Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.

чем позже заболеют, тем выше шанс откинуть коньки, я недавно приводил британские данные, там уже даже антибиотиков не хватает, не говоря о защите и ИВЛ...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:31

  Luk_v написав:
  fler написав:Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.

Маю вищу освіту. Не зрозумів вашого тлумачення. Поясніть.


Выживут все, кто дотянет до момента вакцинации и захотят вакцинироваться.
Плюс сейчас массово во многих странах работают над лекарствами, чтобы ни говорили, но тут есть продвижение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:33

  edvardd написав:чем позже заболеют, тем выше шанс откинуть коньки, я недавно приводил британские данные, там уже даже антибиотиков не хватает, не говоря о защите и ИВЛ...


Это если заболеть на пике эпидемии, по-любому через два-три месяца будет спуск с горы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:40

  freeze написав:Выживут все, кто дотянет до момента вакцинации и захотят вакцинироваться.

Если вакцина появится в Украине через 1,5 года (при самых благоприятных условиях), то на каранине нужно сидеть эти 1,5 года?
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:42

  flyman написав:
  fler написав:За розрахунками вчених, до кінця квітня 2020 від Корона вірусу в Україні захворіє понад 60 тисяч, а втрати можуть скласти понад 4500 людей. Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці. :(
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... F2PzqEqJYI

Яка різниця, захворіють рано чи пізно чи не всі.
Лікувати в нас і не лікують.
Шо без карантина буде фігня, що з карантином буде фігня, але з карантином + ще тотальне зубожіння.


fly, ты ж реально не тупой. зачем прикидываешься? набери в интернете flatten the curve и почитай
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Так це трошки не так - в чому краще або зразу , або пізніше . Зразу - бо до хворого більше уваги . Пізніше - бо "злісність" ( вірулентність ) з часом падає у більшості випадків - так що можлива просто легша форма у більшої кількості хворих ...
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:47

  Luk_v написав:
  freeze написав:Выживут все, кто дотянет до момента вакцинации и захотят вакцинироваться.

Если вакцина появится в Украине через 1,5 года (при самых благоприятных условиях), то на каранине нужно сидеть эти 1,5 года?


Через 9 месяцев будет вакцина. Это вам точно говорю, в эту сферу сейчас вливаются огромные деньги и лучшие умы. Пошли по ускоренной программе, уже эксперименты по вакцинации людей. Причем самых разных вакцин, какая-то выстрелит обязательно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Как по мне, болеть надо либо в самом начале, как сейчас, когда еще есть какие-то лекарства, врачи не очень устали, есть какое-то внимание со стороны общественности, волонтеры готовые прийти на помощь.
Либо в самом конце, когда больницы опустеют, лекарства привезут/разработают, и сама процедура лечения не будет требовать столько сил от врачей, то есть юудут протоколы, интенсивка.
Самый худший сценарий, попасть на пике, когда и заболевание и смерть будут просто цифрой в статистике.
Но так же не стоит забывать, что велика вероятность не заболеть вообще. Тут уж решать каждому.
st512
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Они исследовали "выживание" вируса на различных поверхностях, сообщило гонконгское издание South China Morning Post. Ранее доклад экспертов по результатам исследований был опубликован в специализированном журнале The Lancet.

Исследования проводились в лабораторных условиях при комнатной температуре на различных поверхностях.

На печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов, а на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день.

На стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый, в то время как на нержавеющей стали и пластике он присутствовал от четырех до семи дней.

Эксперты также обнаружили, что обычные бытовые дезинфицирующие средства, включая отбеливатель, оказались эффективными в "убийстве" вируса. Тем не менее, мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.

"Если вы хотите защитить себя, просто соблюдайте гигиену, как можно чаще мойте руки и старайтесь не прикасаться к лицу, глазам, рту или носу без предварительной дезинфекции рук", - говорится в докладе.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:54

  adeges написав:
  flyman написав:
  fler написав:За розрахунками вчених, до кінця квітня 2020 від Корона вірусу в Україні захворіє понад 60 тисяч, а втрати можуть скласти понад 4500 людей. Це прогнози Світового центру даних при Київській політехніці. :(
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... F2PzqEqJYI

Яка різниця, захворіють рано чи пізно чи не всі.
Лікувати в нас і не лікують.
Шо без карантина буде фігня, що з карантином буде фігня, але з карантином + ще тотальне зубожіння.


fly, ты ж реально не тупой. зачем прикидываешься? набери в интернете flatten the curve и почитай

Так скільки часу curvа буде флатеніти, 1 міс., 5, 10 ?
Пояснень нема, влада в паніці, тільки лупить карантином по економіці, думаючи що чим більше карантина, тим краще.
Хоча тут вже писали, що результати боротьби з "епідемією" гірші за результат самої "епідемії".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 кві, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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