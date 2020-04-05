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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 11:26
fler написав: flyman написав:
Яка різниця, захворіють рано чи пізно чи не всі.
Лікувати в нас і не лікують.
Шо без карантина буде фігня, що з карантином буде фігня, але з карантином + ще тотальне зубожіння.
Є різниця. Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.
чем позже заболеют, тем выше шанс откинуть коньки, я недавно приводил британские данные, там уже даже антибиотиков не хватает, не говоря о защите и ИВЛ...
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:31
Luk_v написав: fler написав:
Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.
Маю вищу освіту. Не зрозумів вашого тлумачення. Поясніть.
Выживут все, кто дотянет до момента вакцинации и захотят вакцинироваться.
Плюс сейчас массово во многих странах работают над лекарствами, чтобы ни говорили, но тут есть продвижение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:33
edvardd написав:
чем позже заболеют, тем выше шанс откинуть коньки, я недавно приводил британские данные, там уже даже антибиотиков не хватает, не говоря о защите и ИВЛ...
Это если заболеть на пике эпидемии, по-любому через два-три месяца будет спуск с горы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:40
freeze написав:
Выживут все, кто дотянет до момента вакцинации и захотят вакцинироваться.
Если вакцина появится в Украине через 1,5 года (при самых благоприятных условиях), то на каранине нужно сидеть эти 1,5 года?
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:42
flyman написав:
Яка різниця, захворіють рано чи пізно чи не всі.
Лікувати в нас і не лікують.
Шо без карантина буде фігня, що з карантином буде фігня, але з карантином + ще тотальне зубожіння.
fly, ты ж реально не тупой. зачем прикидываешься? набери в интернете flatten the curve и почитай
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:44
Так це трошки не так - в чому краще або зразу , або пізніше . Зразу - бо до хворого більше уваги . Пізніше - бо "злісність" ( вірулентність ) з часом падає у більшості випадків - так що можлива просто легша форма у більшої кількості хворих ...
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:47
Luk_v написав: freeze написав:
Выживут все, кто дотянет до момента вакцинации и захотят вакцинироваться.
Если вакцина появится в Украине через 1,5 года (при самых благоприятных условиях), то на каранине нужно сидеть эти 1,5 года?
Через 9 месяцев будет вакцина. Это вам точно говорю, в эту сферу сейчас вливаются огромные деньги и лучшие умы. Пошли по ускоренной программе, уже эксперименты по вакцинации людей. Причем самых разных вакцин, какая-то выстрелит обязательно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:47
Как по мне, болеть надо либо в самом начале, как сейчас, когда еще есть какие-то лекарства, врачи не очень устали, есть какое-то внимание со стороны общественности, волонтеры готовые прийти на помощь.
Либо в самом конце, когда больницы опустеют, лекарства привезут/разработают, и сама процедура лечения не будет требовать столько сил от врачей, то есть юудут протоколы, интенсивка.
Самый худший сценарий, попасть на пике, когда и заболевание и смерть будут просто цифрой в статистике.
Но так же не стоит забывать, что велика вероятность не заболеть вообще. Тут уж решать каждому.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:50
Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Они исследовали "выживание" вируса на различных поверхностях, сообщило гонконгское издание South China Morning Post. Ранее доклад экспертов по результатам исследований был опубликован в специализированном журнале The Lancet.
Исследования проводились в лабораторных условиях при комнатной температуре на различных поверхностях.
На печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов, а на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день.
На стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый, в то время как на нержавеющей стали и пластике он присутствовал от четырех до семи дней.
Эксперты также обнаружили, что обычные бытовые дезинфицирующие средства, включая отбеливатель, оказались эффективными в "убийстве" вируса. Тем не менее, мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.
"Если вы хотите защитить себя, просто соблюдайте гигиену, как можно чаще мойте руки и старайтесь не прикасаться к лицу, глазам, рту или носу без предварительной дезинфекции рук", - говорится в докладе.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:54
adeges написав: flyman написав:
Яка різниця, захворіють рано чи пізно чи не всі.
Лікувати в нас і не лікують.
Шо без карантина буде фігня, що з карантином буде фігня, але з карантином + ще тотальне зубожіння.
fly, ты ж реально не тупой. зачем прикидываешься? набери в интернете flatten the curve и почитай
Так скільки часу curvа буде флатеніти, 1 міс., 5, 10 ?
Пояснень нема, влада в паніці, тільки лупить карантином по економіці, думаючи що чим більше карантина, тим краще.
Хоча тут вже писали, що результати боротьби з "епідемією" гірші за результат самої "епідемії".
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 06 кві, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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