Так скільки часу curvа буде флатеніти, 1 міс., 5, 10 ?

Пояснень нема, влада в паніці, тільки лупить карантином по економіці, думаючи що чим більше карантина, тим краще.

писать можно все,что угодно,но пока еще ни одна страна не остановила распространение данной инфекции без карантина,поэтому результаты эпидемии без карантина доподлинно неизвестны,поэтому нужно исходить из худших вариантов прогноза.В любом случае,от карантина пока еще никто не умер,а от заболевания вирусной пневмонией COVID 19 уже сколько смертей?Готовы ли вы пополнить это число,считая,что ваша смерть менее вредна,чем карантин?Или чьей жизнью и сколькими чужими жизнями вы готовы расплатиться за отказ от карантина?

Тобто достовірної статистики нема (хто к хоче так і рахує, як може, так і тестує), а висновок, що карантин "краще" вже є.



