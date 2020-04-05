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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 775776777778>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:55

  Luk_v написав:
  freeze написав:Выживут все, кто дотянет до момента вакцинации и захотят вакцинироваться.

Если вакцина появится в Украине через 1,5 года (при самых благоприятных условиях), то на каранине нужно сидеть эти 1,5 года?

не нужно,раньше произойдет естественная иммунизация населения.К тому же вирус должен мутировать,ослабляя свою летальность-для него она невыгодна,ему выгоднее перейти в разряд неопасных сезонных ОРВИ,чтобы с ним не боролись,а ежегодно сопливели и не обращали внимания,обеспечивая его беспрепятственную циркуляцию в популяции.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:02

  Luk_v написав:
  fler написав:Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.

Маю вищу освіту. Не зрозумів вашого тлумачення. Поясніть.


Лікарні матимуть краще оснащення, а лікарі наберуться досвіду.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:05

  flyman написав:

Так скільки часу curvа буде флатеніти, 1 міс., 5, 10 ?
Пояснень нема, влада в паніці, тільки лупить карантином по економіці, думаючи що чим більше карантина, тим краще.
Хоча тут вже писали, що результати боротьби з "епідемією" гірші за результат самої "епідемії".[/quote]
писать можно все,что угодно,но пока еще ни одна страна не остановила распространение данной инфекции без карантина,поэтому результаты эпидемии без карантина доподлинно неизвестны,поэтому нужно исходить из худших вариантов прогноза.В любом случае,от карантина пока еще никто не умер,а от заболевания вирусной пневмонией COVID 19 уже сколько смертей?Готовы ли вы пополнить это число,считая,что ваша смерть менее вредна,чем карантин?Или чьей жизнью и сколькими чужими жизнями вы готовы расплатиться за отказ от карантина?
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:07

  edvardd написав:

Є різниця. Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.[/quote]
чем позже заболеют, тем выше шанс откинуть коньки, я недавно приводил британские данные, там уже даже антибиотиков не хватает, не говоря о защите и ИВЛ...[/quote]
зря вы пишите в третьем лице,пишите в первом,ибо нет гарантии,что и вас минует чаша сия ))))
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От з самого початку не зовсім зрозумілі дії влади по всьому світу ...
Ну і народ ділиться на групки "по інтересам" - що називається , що кому більше подобається . Все більше схиляюся в цьому всьому до природнього відбору і його дії . Останні років 200-300 про це говорять , а років 100 - природній відбір якось слабо працює - медицина не дозволяє , причому все більше . Але реакція людей на смерть взагалі - в більшості випадків дуже болюча - коли це стосується рідних . Якраз це і є причиною дій влади скрізь - по максимуму згладити емоції - а зовсім не щось інше . Економіка - то взагалі десь на 3-5 місці . Бо спочатку ще є елементарний страх - що коронавірус не ділить людей по майновим ознакам . Не лікується все одно фактично - сам організм справляється , чи ні ...
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Открыл Флайтрадар и офигел от увиденного. Впечатление, что Украина самый центр эпидемии во всем мире. Даже Италия с Испанией еще немножко но летают.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:09

  Хомяк написав:
  flyman написав:

Так скільки часу curvа буде флатеніти, 1 міс., 5, 10 ?
Пояснень нема, влада в паніці, тільки лупить карантином по економіці, думаючи що чим більше карантина, тим краще.
Хоча тут вже писали, що результати боротьби з "епідемією" гірші за результат самої "епідемії".

писать можно все,что угодно,но пока еще ни одна страна не остановила распространение данной инфекции без карантина,поэтому результаты эпидемии без карантина доподлинно неизвестны,поэтому нужно исходить из худших вариантов прогноза.В любом случае,от карантина пока еще никто не умер,а от заболевания вирусной пневмонией COVID 19 уже сколько смертей?Готовы ли вы пополнить это число,считая,что ваша смерть менее вредна,чем карантин?Или чьей жизнью и сколькими чужими жизнями вы готовы расплатиться за отказ от карантина?[/quote]
Тобто достовірної статистики нема (хто к хоче так і рахує, як може, так і тестує), а висновок, що карантин "краще" вже є.

Хоча, є країни з легкою формою карантина, але ж "ми впєрєді планєти всєй"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:10

  Хомяк написав:Готовы ли вы пополнить это число,считая,что ваша смерть менее вредна,чем карантин?Или чьей жизнью и сколькими чужими жизнями вы готовы расплатиться за отказ от карантина?


От - правильно ! Боротьба з хворобою перейшла з категорії медичної та економічної - в категорію моралі та етики . А тут вже ніякі розрахунки не діють ...
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:11

  Хомяк написав:
  edvardd написав:

Є різниця. Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.

чем позже заболеют, тем выше шанс откинуть коньки, я недавно приводил британские данные, там уже даже антибиотиков не хватает, не говоря о защите и ИВЛ...[/quote]
зря вы пишите в третьем лице,пишите в первом,ибо нет гарантии,что и вас минует чаша сия ))))[/quote]

так он же уже продезинфицировался уже :D
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:12

  flyman написав:
Хоча, є країни з легкою формою карантина, але ж "ми впєрєді планєти всєй"


Джонсон взагалі не хотів вводити - а як у нього буде - хто знає ?
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