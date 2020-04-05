ЛАД написав:Сейчас море статей, комментариев журналистов, политиков, врачей и всех прочих, кому не лень. Но нигде не увидел официальных данных, подтверждающих рост смертности населения в период эпидемии. А это сразу сняло бы все сомнения и заставило бы людей строже выполнять карантинные правила. Если говорить о той же Италии. По данным https://countrymeters.info/ru/Italy#life_expectancy в этом году умерло 150 тыс. человек
Смотрим не статистику по всей стране, а берем выборку по конкретному очагу заболевания. Вот тут был пример на 26 марта по Бергамо:
ffedd-ya.livejournal.com/96256.html Раньше в городе Бергамо за десять лет умирало около 200 человек в месяц (162 минимум в июне 2016го, 270 максимум в январе 2017го), на 120-тысячное население города (если точно - в нём проживало 121 639 человек по состоянию на 31.12.2018, а за десять лет до этого, на 31.12.2008 - 118 019 человек, то есть за последние 10 лет численность населения практически не изменилось) А сейчас, за неполный месяц - с 1го по 26 марта 2020 года умер уже 881 человек
Если сравнивать по конкретному очагу, то надо сравнивать с данными по какому-либо очагу при других эпидемиях (гриппа, например, в 2017). У меня таких данных нет. У Вас, полагаю, тоже. Кроме того, при анализе данных по относительно малому очагу могут быть большие погрешности именно из-за малого количества данных, почему я и не обсчитывал страны с малым количеством заболевших.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Хомяк написав:не забывайте,что пытались изолировать эвакуированных,но свидомые новосанжарцы взбунтовались,вот власть и забила на изоляцию приезжающих,теперь пришлось изолировать всех.Кстати,теперь и новосанжарцы поприутихли,что-то не протестуют,сидят тихо по норам,куда и свидомосць подевалась. Так что изначально верное санитарное решение было заблокировано на политическом уровне из-за опасения недовольства масс.Итог закономерен.
Извини конечно, но если сотня дурней определили отношение властей к жизням сотен тысяч своих граждан - о чем вообще разговор? Таким властям место на мусорке. У нас, как я вижу, идет 14 год, только вместо армии, оказалось, что наши полковники медицины строят дачки, вместо обучения солдат. А прапорщики в больницах инфекционках не готовы отдавать свои жизни на фронте, не для этого они шли служить народу
Хомяк написав:Puente так живите молодым и здоровым.Кстати,здоровье вам ничего не должно,это вам стоили бы осознать,что вы должны его ценить и беречь,иначе его даже и до старости не хватит и можно преждевременно постареть и заболеть всем,чем только можно )))
Так насправді і не можна покращити здоров"я - це така собі теза абсолютно ілюзорна ... Можна зіпсувати . А яке воно там по-максимуму тобі дано від природи - ніхто і не знає - навіть приблизно . Так як зараз про імунітет говорять ... Як колись про вітаміни ...
safonovstanislav написав:.......... Причина в статистике. Корейцы оттестировали толпу 20-летних бессимптомников, а итальянцы тестируют дедушек по 90 лет, которые уже и так одной ногой в могиле, даже без коронавируса, отсюда и кардинальная разница в % смертей. Была выборка по возрастам. В каждой возрастной категории в разных странах умирает примерно одинаковый % людей. А вот, от того, кого тестируют зависит общая смертность
Ю. Корею я и не брал. В Германии и Италии примерно одинаковое количество тестов в расчёте на 1 млн. населения (в Германии даже чуть меньше). В Испании тестов в 1,5 раза меньше. Тем не менее в Италии - 73%, в Испании - 33%, Германии - 5,5%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Хомяк написав:Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Они исследовали "выживание" вируса на различных поверхностях, сообщило гонконгское издание South China Morning Post. Ранее доклад экспертов по результатам исследований был опубликован в специализированном журнале The Lancet.
Исследования проводились в лабораторных условиях при комнатной температуре на различных поверхностях.
На печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов, а на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день.
На стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый, в то время как на нержавеющей стали и пластике он присутствовал от четырех до семи дней.
Эксперты также обнаружили, что обычные бытовые дезинфицирующие средства, включая отбеливатель, оказались эффективными в "убийстве" вируса. Тем не менее, мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.
"Если вы хотите защитить себя, просто соблюдайте гигиену, как можно чаще мойте руки и старайтесь не прикасаться к лицу, глазам, рту или носу без предварительной дезинфекции рук", - говорится в докладе.
Надаю перевагу першоджерелу, аніж версії "журналіздів" з "відбілювачами". The Lancet - серйозне видання.
Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions
По статистике за прошлый день, воскресенье, 5 апреля.
Как и предполагалось, ровно как и в прошлое воскресенье - эффект сиесты, в целом по миру якобы улучшение по всем показателям. Но спешить радоваться не будем, понедельник обычно всё расставляет по местам.
Но пару локальных фактов можно отметить.
Турция, заболеваемость устойчиво идёт вверх, за воскресенье + 3135 заболевших. На наших южных границах формируется большой очаг коронавируса, подобный итальянскому.
Япония. Страна с лайт-версией карантина. Тоже доигрались, за вчера уже + 515 заболевших, быстро растут, а казалось, что уже победили. Премьер говорит о возможности введения чрезвычайного положения в ряде префектур.
Великобритания, тоже долго игрались с лайт-версией карантина, вчера они лидеры в Европе по заболевшим, +5903. Премьера всё-таки госпитализировали, улучшения у него нет, а время уже подходит под начало пневмонии.
Беларусь достаточно резко пошла вверх, + 122 заболевших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.