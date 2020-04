Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 21% 23 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 15% 16 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 4 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 5 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 18% 20 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 5 Найманий працівник, втратив роботу 5% 5 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 20 Всього голосів : 109 Додано: Пон 06 кві, 2020 13:16 Хомяк написав: flyman написав: Хомяк написав: flyman вот и идите в добровольцы,а мы будем помнить о вас )))переименуем форум в Вашу честь )))))) вот и идите в добровольцы,а мы будем помнить о вас )))переименуем форум в Вашу честь ))))))

в парк ніззя, в магазин в масці, а так ще можна мордою до асфальту і 17000 грн. штрафа, дякую, не хочу.

в парк ніззя, в магазин в масці, а так ще можна мордою до асфальту і 17000 грн. штрафа, дякую, не хочу. в парк ніззя, в магазин в масці, а так ще можна мордою до асфальту і 17000 грн. штрафа, дякую, не хочу.

я имел в виду,что добровольно заразитесь вирусом,чтобы он быстрее в Вас мутировал и ослаб я имел в виду,что добровольно заразитесь вирусом,чтобы он быстрее в Вас мутировал и ослаб

в мене таке враження, що я його за цей сезон (осінь 2019-весна 2020 ) два рази мав, і ще щось сидить далі, але тихенько-тихенько.

Додано: Пон 06 кві, 2020 13:17 flyman Чтобы избавить человечество от чумы, холеры, желтой лихорадки и других хворей, ученые ставили опыты на себе: добровольно заражали себя, чтобы понять, как происходит распространение эпидемий, лично пройти через все стадии заболевания и, если повезет, подсказать миру путь к спасению.



Опыты некоторых заканчивались печально, но они служили материалом для следующих исследователей. Например, одной из первых добровольных жертв чумы стал английский врач по фамилии Уайт. В 1802 году в египетском госпитале он специально заносил под кожу гной умирающей пациентки, чтобы понять механизм передачи бубонной чумы. Его задачей было найти способ защитить французских солдат от страшных болезней, которыми они заразились в результате похода Наполеона в Египет и Сирию. По предположению Уайта, от чумы можно было привиться, как от оспы: в ходе испытания он скончался, самим фактом смерти опровергнув гипотезу.



В конце XIX века в Германии разразился спор между микробиологом Робертом Кохом и врачом-гигиенистом Максом Петтенкофером о том, что является причиной холеры. Кох, к тому времени открывший бактерию, вызывающую туберкулез (палочка Коха), выделил микроб, который действительно является причиной холеры, — холерный вибрион. Однако Петтенкофер называл Коха и его сторонников «охотниками за микробами» и считал, что они не учитывают другие важные факторы: состояние почвенных вод, плохую гигиену. В 1892 году 73-летний Петтенкофер выпил культуру холерных вибрионов при свидетелях-медиках и не заболел. Этот опыт, по мнению гигиениста, показывал, что Кох заблуждается. Но он был не прав.



В дальнейшем аналогичный опыт повторили многие медики: в том числе русские врачи Илья Мечников и Николай Гамалея, советские бактериологи Даниил Заболотный и Иван Савченко Хомяк Повідомлень: 29 З нами з: 15.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 13:22 flyman написав: Хомяк написав:

в мене таке враження, що я його за цей сезон (осінь 2019-весна 2020 ) два рази мав, і ще щось сидить далі, але тихенько-тихенько. в мене таке враження, що я його за цей сезон (осінь 2019-весна 2020 ) два рази мав, і ще щось сидить далі, але тихенько-тихенько.

Додано: Пон 06 кві, 2020 13:23 Хомяк

Я почав з того, що наслідки від жорсткого карантину в порівнянні із слабким карантином набагато гірші.

Для чого влада вибрала жорсткий варіант карантину, виходячи із ленінського "чим гірше, тим краще"? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

Так что изначально верное санитарное решение было заблокировано на политическом уровне из-за опасения недовольства масс.Итог закономерен. не забывайте,что пытались изолировать эвакуированных,но свидомые новосанжарцы взбунтовались,вот власть и забила на изоляцию приезжающих,теперь пришлось изолировать всех.Кстати,теперь и новосанжарцы поприутихли,что-то не протестуют,сидят тихо по норам,куда и свидомосць подевалась.Так что изначально верное санитарное решение было заблокировано на политическом уровне из-за опасения недовольства масс.Итог закономерен.



Извини конечно, но если сотня дурней определили отношение властей к жизням сотен тысяч своих граждан - о чем вообще разговор? Таким властям место на мусорке.

в мене таке враження, що я його за цей сезон (осінь 2019-весна 2020 ) два рази мав, і ще щось сидить далі, але тихенько-тихенько. в мене таке враження, що я його за цей сезон (осінь 2019-весна 2020 ) два рази мав, і ще щось сидить далі, але тихенько-тихенько.

такими,у которых какое-то впечатление,все кладбища забиты ))))Вы когда идете к врачу,ожидаете от него лечения,а не его впечатлений ))))) такими,у которых какое-то впечатление,все кладбища забиты ))))Вы когда идете к врачу,ожидаете от него лечения,а не его впечатлений )))))

я до лікарів дуже рідко коли ходжу, хіба що вже геть погано, напр. підозра на перелом,

я до лікарів дуже рідко коли ходжу, хіба що вже геть погано, напр. підозра на перелом,

бо є як почнуть лікувати, і не зупиняться...

Я почав з того, що наслідки від жорсткого карантину в порівнянні із слабким карантином набагато гірші.

Для чого влада вибрала жорсткий варіант карантину, виходячи із ленінського "чим гірше, тим краще"? Я почав з того, що наслідки від жорсткого карантину в порівнянні із слабким карантином набагато гірші.Для чого влада вибрала жорсткий варіант карантину, виходячи із ленінського "чим гірше, тим краще"?

Додано: Пон 06 кві, 2020 13:25 flyman написав: Хомяк

Я почав з того, що наслідки від жорсткого карантину в порівнянні із слабким карантином набагато гірші.

Для чого влада вибрала жорсткий варіант карантину, виходячи із ленінського "чим гірше, тим краще"?

карантин он как мед-либо есть либо его нет https://medium.com/tomas-pueyo/%D0%BA%D ... 0f11b42f5f

я до лікарів дуже рідко коли ходжу, хіба що вже геть погано, напр. підозра на перелом,

бо є як почнуть лікувати, і не зупиняться... я до лікарів дуже рідко коли ходжу, хіба що вже геть погано, напр. підозра на перелом,бо є як почнуть лікувати, і не зупиняться...

Я почав з того, що наслідки від жорсткого карантину в порівнянні із слабким карантином набагато гірші.

Для чого влада вибрала жорсткий варіант карантину, виходячи із ленінського "чим гірше, тим краще"? Я почав з того, що наслідки від жорсткого карантину в порівнянні із слабким карантином набагато гірші.Для чого влада вибрала жорсткий варіант карантину, виходячи із ленінського "чим гірше, тим краще"?

карантин он как мед-либо есть либо его нет https://medium.com/tomas-pueyo/%D0%BA%D ... 0f11b42f5f карантин он как мед-либо есть либо его нет



З Вікі.



Каранти́н (від італ. quaranta — сорок) — адміністративні та медико-санітарні заходи на обмеження контактів інфікованої або підозрілої на інфікування особи (осіб), тварини, вантажу, товару, транспортного засобу, населеного пункту, на рівні країни або між державами, що застосовуються для запобігання поширенню деяких небезпечних інфекційних хвороб.



Тобто це ізоляція певної частини на деякий термін.

Якщо вирубити всю планету, це не карантин.

Я ще розумію, "карантин Києва", чи "карантин Стожар", але вся країна в локдауні, це не карантин, це тупо локдаун усієї держави.



Додано: Пон 06 кві, 2020 13:30 vano80 написав: Хомяк написав: не забывайте,что пытались изолировать эвакуированных,но свидомые новосанжарцы взбунтовались,вот власть и забила на изоляцию приезжающих,теперь пришлось изолировать всех.Кстати,теперь и новосанжарцы поприутихли,что-то не протестуют,сидят тихо по норам,куда и свидомосць подевалась.Так что изначально верное санитарное решение было заблокировано на политическом уровне из-за опасения недовольства масс.Итог закономерен.

Извини конечно, но если сотня дурней определили отношение властей к жизням сотен тысяч своих граждан - о чем вообще разговор? Таким властям место на мусорке.

У нас, как я вижу, идет 14 год, только вместо армии, оказалось, что наши полковники медицины строят дачки, вместо обучения солдат. А прапорщики в больницах инфекционках не готовы отдавать свои жизни на фронте, не для этого они шли служить народу

Янукович подтвердил Ваш тезис и отправился на мусорку, не разогнав Майдан.

А, наверное, мог бы.

Не расскажете, сколько вони было бы в соцсетях и видео ЛОМов, если бы применили силу к этой сотне? Вы бы первый здесь писали гневные спичи.

Так что изначально верное санитарное решение было заблокировано на политическом уровне из-за опасения недовольства масс.Итог закономерен. не забывайте,что пытались изолировать эвакуированных,но свидомые новосанжарцы взбунтовались,вот власть и забила на изоляцию приезжающих,теперь пришлось изолировать всех.Кстати,теперь и новосанжарцы поприутихли,что-то не протестуют,сидят тихо по норам,куда и свидомосць подевалась.Так что изначально верное санитарное решение было заблокировано на политическом уровне из-за опасения недовольства масс.Итог закономерен.



Извини конечно, но если сотня дурней определили отношение властей к жизням сотен тысяч своих граждан - о чем вообще разговор? Таким властям место на мусорке.

У нас, как я вижу, идет 14 год, только вместо армии, оказалось, что наши полковники медицины строят дачки, вместо обучения солдат. А прапорщики в больницах инфекционках не готовы отдавать свои жизни на фронте, не для этого они шли служить народу Извини конечно, но если сотня дурней определили отношение властей к жизням сотен тысяч своих граждан - о чем вообще разговор? Таким властям место на мусорке.У нас, как я вижу, идет 14 год, только вместо армии, оказалось, что наши полковники медицины строят дачки, вместо обучения солдат. А прапорщики в больницах инфекционках не готовы отдавать свои жизни на фронте, не для этого они шли служить народу

Янукович подтвердил Ваш тезис и отправился на мусорку, не разогнав Майдан.

А, наверное, мог бы.

