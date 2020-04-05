Хомяк написав:
я имел в виду,что добровольно заразитесь вирусом,чтобы он быстрее в Вас мутировал и ослаб
в мене таке враження, що я його за цей сезон (осінь 2019-весна 2020 ) два рази мав, і ще щось сидить далі, але тихенько-тихенько.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 13:16
в мене таке враження, що я його за цей сезон (осінь 2019-весна 2020 ) два рази мав, і ще щось сидить далі, але тихенько-тихенько.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 кві, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:17
flyman Чтобы избавить человечество от чумы, холеры, желтой лихорадки и других хворей, ученые ставили опыты на себе: добровольно заражали себя, чтобы понять, как происходит распространение эпидемий, лично пройти через все стадии заболевания и, если повезет, подсказать миру путь к спасению.
Опыты некоторых заканчивались печально, но они служили материалом для следующих исследователей. Например, одной из первых добровольных жертв чумы стал английский врач по фамилии Уайт. В 1802 году в египетском госпитале он специально заносил под кожу гной умирающей пациентки, чтобы понять механизм передачи бубонной чумы. Его задачей было найти способ защитить французских солдат от страшных болезней, которыми они заразились в результате похода Наполеона в Египет и Сирию. По предположению Уайта, от чумы можно было привиться, как от оспы: в ходе испытания он скончался, самим фактом смерти опровергнув гипотезу.
В конце XIX века в Германии разразился спор между микробиологом Робертом Кохом и врачом-гигиенистом Максом Петтенкофером о том, что является причиной холеры. Кох, к тому времени открывший бактерию, вызывающую туберкулез (палочка Коха), выделил микроб, который действительно является причиной холеры, — холерный вибрион. Однако Петтенкофер называл Коха и его сторонников «охотниками за микробами» и считал, что они не учитывают другие важные факторы: состояние почвенных вод, плохую гигиену. В 1892 году 73-летний Петтенкофер выпил культуру холерных вибрионов при свидетелях-медиках и не заболел. Этот опыт, по мнению гигиениста, показывал, что Кох заблуждается. Но он был не прав.
В дальнейшем аналогичный опыт повторили многие медики: в том числе русские врачи Илья Мечников и Николай Гамалея, советские бактериологи Даниил Заболотный и Иван Савченко
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:22
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:23
Хомяк
Я почав з того, що наслідки від жорсткого карантину в порівнянні із слабким карантином набагато гірші.
Для чого влада вибрала жорсткий варіант карантину, виходячи із ленінського "чим гірше, тим краще"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:23
я не уполномочен определять место властей в иные дни кроме дня выборов ))))))
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:23
я до лікарів дуже рідко коли ходжу, хіба що вже геть погано, напр. підозра на перелом,
бо є як почнуть лікувати, і не зупиняться...
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 кві, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:25
карантин он как мед-либо есть либо его нет
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:27
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:28
З Вікі.
Каранти́н (від італ. quaranta — сорок) — адміністративні та медико-санітарні заходи на обмеження контактів інфікованої або підозрілої на інфікування особи (осіб), тварини, вантажу, товару, транспортного засобу, населеного пункту, на рівні країни або між державами, що застосовуються для запобігання поширенню деяких небезпечних інфекційних хвороб.
Тобто це ізоляція певної частини на деякий термін.
Якщо вирубити всю планету, це не карантин.
Я ще розумію, "карантин Києва", чи "карантин Стожар", але вся країна в локдауні, це не карантин, це тупо локдаун усієї держави.
Так що тре спочатку припинити брехню хоча би на рівні термінології, замінивши карантин на локдаун.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 кві, 2020 13:32, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:30
Янукович подтвердил Ваш тезис и отправился на мусорку, не разогнав Майдан.
А, наверное, мог бы.
Не расскажете, сколько вони было бы в соцсетях и видео ЛОМов, если бы применили силу к этой сотне? Вы бы первый здесь писали гневные спичи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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