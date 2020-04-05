Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 779780781782 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 21% 23 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 15% 16 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 4 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 5 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 18% 20 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 5 Найманий працівник, втратив роботу 5% 5 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 20 Всього голосів : 109 Додано: Пон 06 кві, 2020 13:31 stm написав: Вы действительно не поняли, публикация 9 февраля 2020. Раскрывает годовую смертность в США на уровне 10000 человек от ОРВИ. На тот момент даже в Италии всего 44 случая на конец января 2020. Весь мир уверен, что иммунитет важен и смертность составит понты. Апрель 2020 смертность в США растет как скорость метеорита при конце света. Из всех случаев 9536 человек, уже близко к годовой от гриппа, не находите, 3000 - это один город Нью-Йорк. Поэтому остальные США можно сказать даже толком и не включились в гонку иммунитета на сегодня, а результат уже хорош. Вы действительно не поняли, публикация 9 февраля 2020. Раскрывает годовую смертность в США на уровне 10000 человек от ОРВИ. На тот момент даже в Италии всего 44 случая на конец января 2020. Весь мир уверен, что иммунитет важен и смертность составит понты. Апрель 2020 смертность в США растет как скорость метеорита при конце света. Из всех случаев 9536 человек,, не находите, 3000 - это один город Нью-Йорк. Поэтому остальные США можно сказать даже толком и не включились в гонку иммунитета на сегодня, а результат уже хорош.

Не выдумывайте, данные о гриппе в США приведены за 11 недель, а не за год. Не выдумывайте, данные о гриппе в США приведены за 11 недель, а не за год. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17104 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1818 раз. Подякували: 2677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 13:39 "Каждой твари ..." vano80 написав: Хомяк написав: vano80 мы позже стартанули,поэтому отстаем.Цыплят будем по осени считать. мы позже,поэтому отстаем.Цыплят будем по осени считать.



Могли бы считать уже сейчас, если бы наши высоморальные "главврачи емцы" интересовались чем либо еще, кроме бабла. Могли бы считать уже сейчас, если бы наши"главврачи емцы" интересовались чем либо еще, кроме бабла.



В период с 25.03.2020 г. по 04.03. 2020 г. через таможенный контроль на территорию Украины поступило товаров помеченного как "державні закупівлі" и "гуманітарна допомога" 2 083 690 шт. "маски медичні", 56 000 "комплект одягу спеціалізовнний медичний", 29 "апарати дихальні" (видимо искусственной вентиляции легких), "тести виявлення інфекційних захворювань" (какие не указано) 988 000. Приблизительно за это же время с 30.03. 2020 по 05.04.2020 г. в региональные структуры здравоохранения было передано из этой номенклатуры "маски медичні" -890 000, "комплект одягу спеціалізовнний медичний" - 14 200, "апарати дихальні" (ШВЛ) - 0. А где остальное?. Ser Fil

Повідомлень: 1172 З нами з: 11.03.10 Подякував: 80 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 13:41 Хомяк написав: flyman написав: Хомяк написав:

я до лікарів дуже рідко коли ходжу, хіба що вже геть погано, напр. підозра на перелом,

бо є як почнуть лікувати, і не зупиняться... я до лікарів дуже рідко коли ходжу, хіба що вже геть погано, напр. підозра на перелом,бо є як почнуть лікувати, і не зупиняться...

так вы считаете,что и страну нужно довести до "геть погано",а потом только применять санитарно-эпидемические мероприятия? так вы считаете,что и страну нужно довести до "геть погано",а потом только применять санитарно-эпидемические мероприятия?



Слава Богу на ветке появился свежий подкованный человек.А то сопли последних пару дней мол нас развели, очередной раз доказывали дремучесть нации.Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.Не нужно об этом, экономика у нас и до пандемии давала просадку ,а политика на таком уровне, что колиивщина по ним плачет .Так что ничего нового. Слава Богу на ветке появился свежий подкованный человек.А то сопли последних пару дней мол нас развели, очередной раз доказывали дремучесть нации.Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.Не нужно об этом, экономика у нас и до пандемии давала просадку ,а политика на таком уровне, что колиивщина по ним плачет .Так что ничего нового. Кучинелли

Повідомлень: 92 З нами з: 30.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 13:47 Кучинелли написав: .,.....

А то сопли последних пару дней мол нас развели, очередной раз доказывали дремучесть нации.Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.Не нужно об этом, экономика у нас и до пандемии давала просадку ,а политика на таком уровне, что колиивщина по ним плачет .Так что ничего нового. .,.....А то сопли последних пару дней мол нас развели, очередной раз доказывали дремучесть нации.Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.Не нужно об этом, экономика у нас и до пандемии давала просадку ,а политика на таком уровне, что колиивщина по ним плачет .Так что ничего нового.

Так экономика это и есть те деньги, которых нет у людей.

Если во Франции правительство пообещало выплачивать 84% зарплаты за время карантина, то у нас ...

И просадка экономики и её остановка несколько разные вещи. Так экономика это и есть те деньги, которых нет у людей.Если во Франции правительство пообещало выплачивать 84% зарплаты за время карантина, то у нас ...И просадка экономики и её остановка несколько разные вещи. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15949 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4393 раз. Подякували: 4083 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 13:47 Хомяк написав: flyman написав: Хомяк написав:

я до лікарів дуже рідко коли ходжу, хіба що вже геть погано, напр. підозра на перелом,

бо є як почнуть лікувати, і не зупиняться... я до лікарів дуже рідко коли ходжу, хіба що вже геть погано, напр. підозра на перелом,бо є як почнуть лікувати, і не зупиняться...

так вы считаете,что и страну нужно довести до "геть погано",а потом только применять санитарно-эпидемические мероприятия? так вы считаете,что и страну нужно довести до "геть погано",а потом только применять санитарно-эпидемические мероприятия?



"геть погано" це вже було видно осінню 2019, коли йшов спад ВВП і промвиробництва.

зараз просто короновірус буде за цапа-відбувайла.



От якби не вірус, то ми би огого, +40% ВВП за 5 років.. курс ПА20... "геть погано" це вже було видно осінню 2019, коли йшов спад ВВП і промвиробництва.зараз просто короновірус буде за цапа-відбувайла.От якби не вірус, то ми би огого, +40% ВВП за 5 років.. курс ПА20... Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18293 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1040 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 779780781782 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Zebra Пон 06 кві, 2020 11:51