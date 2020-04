Додано: Пон 06 кві, 2020 13:47

Хомяк написав: flyman написав: Хомяк написав:

я до лікарів дуже рідко коли ходжу, хіба що вже геть погано, напр. підозра на перелом,

"геть погано" це вже було видно осінню 2019, коли йшов спад ВВП і промвиробництва.

зараз просто короновірус буде за цапа-відбувайла.



Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/