Додано: Пон 06 кві, 2020 14:12

Кучинелли написав: Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег. Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.

Переход на личности оппонентов - не лучший аргумент в споре.Я имею достаточно сбережений, чтобы пережить карантин.Я не обладаю достаточными знаниями, чтобы утверждать, нужен он или нет.Однако многие вещи мне кажутся не только нелогичными, но и вредными. В частности, запрет прогулок на свежем воздухе, где вероятность что-то подхватить минимальна, повредит здоровью очень многих пенсионеров. А получить свою порцию заразы они с большей вероятностью смогут и магазине, куда ходить будут вынуждены, чтобы не умереть с голоду.Запрет отдаляться дальше 2 км от дома заставит пенсионера ходить в маленький магазин, где невозможно держать дистанцию. Сесть в машину и поехать в большой просторный супермаркет он не сможет. А если возле маленького магазина еще и припарковаться нельзя или вывезти тележку к машине, он будет вынужден не закупаться на неделю, а ходить в магазин через день, поскольку больше не сможет унести.При этом открыть двери в общественных местах, чтобы мы их не трогали, не предлагается даже в рекомендациях.Я не против самых строгих мер, если они не выглядят как имитация деятельности.