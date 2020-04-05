|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:31
stm написав:
Вы действительно не поняли, публикация 9 февраля 2020. Раскрывает годовую смертность в США на уровне 10000 человек от ОРВИ. На тот момент даже в Италии всего 44 случая на конец января 2020. Весь мир уверен, что иммунитет важен и смертность составит понты. Апрель 2020 смертность в США растет как скорость метеорита при конце света. Из всех случаев 9536 человек, уже близко к годовой от гриппа
, не находите, 3000 - это один город Нью-Йорк. Поэтому остальные США можно сказать даже толком и не включились в гонку иммунитета на сегодня, а результат уже хорош.
Не выдумывайте, данные о гриппе в США приведены за 11 недель, а не за год.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17104
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1820 раз.
- Подякували: 2677 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:39
vano80 написав: Хомяк написав:vano80
мы позже стартанули
,поэтому отстаем.Цыплят будем по осени считать.
Могли бы считать уже сейчас, если бы наши высоморальные
"главврачи емцы" интересовались чем либо еще, кроме бабла.
В период с 25.03.2020 г. по 04.03. 2020 г. через таможенный контроль на территорию Украины поступило товаров помеченного как "державні закупівлі" и "гуманітарна допомога" 2 083 690 шт. "маски медичні", 56 000 "комплект одягу спеціалізовнний медичний", 29 "апарати дихальні" (видимо искусственной вентиляции легких), "тести виявлення інфекційних захворювань" (какие не указано) 988 000. Приблизительно за это же время с 30.03. 2020 по 05.04.2020 г. в региональные структуры здравоохранения было передано из этой номенклатуры "маски медичні" -890 000, "комплект одягу спеціалізовнний медичний" - 14 200, "апарати дихальні" (ШВЛ) - 0. А где остальное?.
-
Ser Fil
-
-
- Повідомлень: 1172
- З нами з: 11.03.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:41
Хомяк написав: flyman написав: Хомяк написав:
я до лікарів дуже рідко коли ходжу, хіба що вже геть погано, напр. підозра на перелом,
бо є як почнуть лікувати, і не зупиняться...
так вы считаете,что и страну нужно довести до "геть погано",а потом только применять санитарно-эпидемические мероприятия?
Слава Богу на ветке появился свежий подкованный человек.А то сопли последних пару дней мол нас развели, очередной раз доказывали дремучесть нации.Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.Не нужно об этом, экономика у нас и до пандемии давала просадку ,а политика на таком уровне, что колиивщина по ним плачет .Так что ничего нового.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:47
Кучинелли написав:
.,.....
А то сопли последних пару дней мол нас развели, очередной раз доказывали дремучесть нации.Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.Не нужно об этом, экономика у нас и до пандемии давала просадку ,а политика на таком уровне, что колиивщина по ним плачет .Так что ничего нового.
Так экономика это и есть те деньги, которых нет у людей.
Если во Франции правительство пообещало выплачивать 84% зарплаты за время карантина, то у нас ...
И просадка экономики и её остановка несколько разные вещи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 15951
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4394 раз.
- Подякували: 4083 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:47
Хомяк написав: flyman написав: Хомяк написав:
я до лікарів дуже рідко коли ходжу, хіба що вже геть погано, напр. підозра на перелом,
бо є як почнуть лікувати, і не зупиняться...
так вы считаете,что и страну нужно довести до "геть погано",а потом только применять санитарно-эпидемические мероприятия?
"геть погано" це вже було видно осінню 2019, коли йшов спад ВВП і промвиробництва.
зараз просто короновірус буде за цапа-відбувайла.
От якби не вірус, то ми би огого, +40% ВВП за 5 років.. курс ПА20...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18297
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1041 раз.
- Подякували: 1192 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 кві, 2020 14:09
из Италии.
-
dima_beleb
-
-
- Повідомлень: 523
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 14:12
Кучинелли написав:
Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.
Переход на личности оппонентов - не лучший аргумент в споре.
Я имею достаточно сбережений, чтобы пережить карантин.
Я не обладаю достаточными знаниями, чтобы утверждать, нужен он или нет.
Однако многие вещи мне кажутся не только нелогичными, но и вредными. В частности, запрет прогулок на свежем воздухе, где вероятность что-то подхватить минимальна, повредит здоровью очень многих пенсионеров. А получить свою порцию заразы они с большей вероятностью смогут и магазине, куда ходить будут вынуждены, чтобы не умереть с голоду.
Запрет отдаляться дальше 2 км от дома заставит пенсионера ходить в маленький магазин, где невозможно держать дистанцию. Сесть в машину и поехать в большой просторный супермаркет он не сможет. А если возле маленького магазина еще и припарковаться нельзя или вывезти тележку к машине, он будет вынужден не закупаться на неделю, а ходить в магазин через день, поскольку больше не сможет унести.
При этом открыть двери в общественных местах, чтобы мы их не трогали, не предлагается даже в рекомендациях.
Я не против самых строгих мер, если они не выглядят как имитация деятельности.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4805
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 2415 раз.
- Подякували: 5573 раз.
-
- Профіль
-
8
5
10
1
Додано: Пон 06 кві, 2020 14:16
Хомяк написав: edvardd написав:
Є різниця. Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.
чем позже заболеют, тем выше шанс откинуть коньки, я недавно приводил британские данные, там уже даже антибиотиков не хватает, не говоря о защите и ИВЛ...[/quote]
зря вы пишите в третьем лице,пишите в первом,ибо нет гарантии,что и вас минует чаша сия ))))[/quote]
за меня не беспокойтесь, у меня ведро тестов и лекарств, которыми снабдил всех родственников...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6196
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 1554 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 14:31
fler написав: Luk_v написав: fler написав:
Чим пізніше захворіють, тим більше шансів матимуть на одужання.
Маю вищу освіту. Не зрозумів вашого тлумачення. Поясніть.
Лікарні матимуть краще оснащення, а лікарі наберуться досвіду.
В Україні?
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 478
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 14:42
Вирус в основном бушует в развитых странах с высоким уровнем медицины, продолжительностью жизни. По этой причине допускаю, что большинство из тех, кого мог сразить вирус в странах третьего мира уже давно умерли от других болезней.
А Европа и США с высоким уровнем медицины фактически оттянула конец тех кого коронавирус поражает.
Столетие назад этот вирус бы даже и не заметили, тогда слабые долго не жили.
Востаннє редагувалось Zebra
в Пон 06 кві, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7937
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 754 раз.
- Подякували: 1282 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6890
|1537578
|
Пон 06 кві, 2020 11:51
Zebra
|