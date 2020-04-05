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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 14:42
dima_beleb написав:
из Италии.
......
Лёгкий (или не очень) бред.
Чувствуется бывший Союз.
Истерики от запрета гулять вовсю и тяжёлая проблема отсутствия косметических магазинов.
Вместо штрафов им надо запрет транспорта и колючая проволока с охранниками.
Вот насчёт преувеличений она права - 16 тыс. смертей на 60-млн-ую страну, действительно, не заметно. Ну и смерть католических священников ей по барабану (не знаю, правда или нет, но это ей не важно).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 14:47
Кучинелли написав:
Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.
Такие не пишут на этом форуме.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 14:48
Кучинелли написав:
Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.Не нужно об этом, экономика у нас и до пандемии давала просадку ,а политика на таком уровне, что колиивщина по ним плачет .Так что ничего нового.
Еще один всезнайка, безапеляционно заявляет как факт свои весьма сомнительные умозаключения. Вы на основании чего можете делать такие выводы? На анализе каких сравнительных данных?
Я вот точно противник такого карантина. Хотя мне он приносит гораздо меньше неудобств, чем думаю большинству. Живу за городом, рядом лес, поле. Всего хватает. И мне меньше 60.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 14:49
В Иерусалиме закрывают храм Гроба Господня. Последний раз такое было в 1349 году, во время эпидемии "черной смерти" - бубонной чумы...
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edvardd
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Додано: Пон 06 кві, 2020 14:50
Хомяк написав: freeze написав: Хомяк написав:
К тому же вирус должен мутировать,ослабляя свою летальность-для него она невыгодна,ему выгоднее перейти в разряд неопасных сезонных ОРВИ,чтобы с ним не боролись,а ежегодно сопливели и не обращали внимания,обеспечивая его беспрепятственную циркуляцию в популяции.
Абсолютно не уверен в этом тезисе, что вирус якобы со временем должен мутировать и ослаблять летальность.
С какой стати ? Вирус гриппа вполне себе уже столетие после испанки плюс-минус на одном уровне, не переходя в разряд банального насморка.
Да и вообще подавляющее большинство известных инфекций столетия на одном уровне летальности много времени, энцефалит, чума, холера, совершенствуются методы лечения не более.
В теории мутирующее ослабление может быть при инфекциях с огромной летальностью, больше 50 процентов. А у коронавируса инкубационный период до двух недель, за это время проходит масса заражений, что плохого, что хорошего варианта, плюс летальность 2-4 процента.
вирус гриппа перешел в разряд обычного гриппа и уже не забирает по 50 000 000 человек в год.Эта теория справедлива лишь для естественного течения болезни.В реальности же эволюционное давление на патогенность вируса оказывают санитарно-эпидемические мероприятия,ограничивающие распространение чрезмерно (с точки зрения СЭС) патогенных штаммов,в результате чего малопатогенные получают преимущество,свободно циркулируя и иммунизируя населений,в том числе вызывая перекрестный иммунитет с более патогенными штаммами,т.е. вирус сам создает вакцину от себя )))Вот и сидите и ждите,когда это произойдет,к счастью,эволюция вирусов происходит гораздо быстрее,чем у многоклеточных организмов за счет короткого жизненного цикла,иначе мы все за время карантина тоже успели бы эволюционировать ))))Хотя многим бы и не помешало )))
Испанка закончилась не потому что вирус мутировал в сторону доброты, а потому что переболела значительная часть популяции и приобрела иммунитет.
Так же не могу вспомнить случаи, когда вирусы с длительным инкубационным периодом или относительно небольшой смертностью подобно коронавирусу снижали свою летальность со временем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 14:50
За всей этой суетой затерялся ответ на самый главный вопрос:
как же все-таки правильно готовить летучих мышей?
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Додано: Пон 06 кві, 2020 14:50
ЛАД написав:
Лёгкий (или не очень) бред.
Чувствуется бывший Союз.
Истерики от запрета гулять вовсю и тяжёлая проблема отсутствия косметических магазинов.
Вместо штрафов им надо запрет транспорта и колючая проволока с охранниками.
Вот насчёт преувеличений она права - 16 тыс. смертей на 60-млн-ую страну, действительно, не заметно. Ну и смерть католических священников ей по барабану (не знаю, правда или нет, но это ей не важно).
в другом видио она говорила, что им не запрещают гулять в парках. И что запреты связаны с местными властями.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 14:51
rollo написав: Кучинелли написав:
Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.
Такие не пишут на этом форуме.
ну так деньги и экономика это одно и тоже.
и что вы хотели этим сказать и кого обидеть?!
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Додано: Пон 06 кві, 2020 14:53
Пенсионер написав:
Еще один всезнайка, безапеляционно заявляет как факт свои весьма сомнительные умозаключения. Вы на основании чего можете делать такие выводы? На анализе каких сравнительных данных?
Я вот точно противник такого карантина. Хотя мне он приносит гораздо меньше неудобств, чем думаю большинству. Живу за городом, рядом лес, поле. Всего хватает. И мне меньше 60.
а представьте себе:
1. у вас апендицит
2. у вас выпала пломба и нужно отремонтировать.
а все закрыто. Вот тут то и начнутся неудобства.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 14:54
edvardd написав:
В Иерусалиме закрывают храм Гроба Господня. Последний раз такое было в 1349 году, во время эпидемии "черной смерти" - бубонной чумы...
источник инфы.
плизз.
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