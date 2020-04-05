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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 781782783784785> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 21% 23 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 15% 16 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 4 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 5 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 18% 20 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 5 Найманий працівник, втратив роботу 5% 5 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 20 Всього голосів : 109 Додано: Пон 06 кві, 2020 14:42 dima_beleb написав: из Италии.

...... из Италии.......

Лёгкий (или не очень) бред.

Чувствуется бывший Союз.

Истерики от запрета гулять вовсю и тяжёлая проблема отсутствия косметических магазинов.

Вместо штрафов им надо запрет транспорта и колючая проволока с охранниками.

Вот насчёт преувеличений она права - 16 тыс. смертей на 60-млн-ую страну, действительно, не заметно. Ну и смерть католических священников ей по барабану (не знаю, правда или нет, но это ей не важно). Лёгкий (или не очень) бред.Чувствуется бывший Союз.Истерики от запрета гулять вовсю и тяжёлая проблема отсутствия косметических магазинов.Вместо штрафов им надо запрет транспорта и колючая проволока с охранниками.Вот насчёт преувеличений она права - 16 тыс. смертей на 60-млн-ую страну, действительно, не заметно. Ну и смерть католических священников ей по барабану (не знаю, правда или нет, но это ей не важно). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15952 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4394 раз. Подякували: 4083 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 14:47 Кучинелли написав: Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д. Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.

Такие не пишут на этом форуме. Такие не пишут на этом форуме. rollo Повідомлень: 478 З нами з: 20.10.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 14:48 Кучинелли написав: Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.Не нужно об этом, экономика у нас и до пандемии давала просадку ,а политика на таком уровне, что колиивщина по ним плачет .Так что ничего нового. Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.Не нужно об этом, экономика у нас и до пандемии давала просадку ,а политика на таком уровне, что колиивщина по ним плачет .Так что ничего нового.

Еще один всезнайка, безапеляционно заявляет как факт свои весьма сомнительные умозаключения. Вы на основании чего можете делать такие выводы? На анализе каких сравнительных данных?

Я вот точно противник такого карантина. Хотя мне он приносит гораздо меньше неудобств, чем думаю большинству. Живу за городом, рядом лес, поле. Всего хватает. И мне меньше 60. Еще один всезнайка, безапеляционно заявляет как факт свои весьма сомнительные умозаключения. Вы на основании чего можете делать такие выводы? На анализе каких сравнительных данных?Я вот точно противник такого карантина. Хотя мне он приносит гораздо меньше неудобств, чем думаю большинству. Живу за городом, рядом лес, поле. Всего хватает. И мне меньше 60. Пенсионер

Повідомлень: 1746 З нами з: 13.10.08 Подякував: 48 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 14:49 перед пасхой!!! В Иерусалиме закрывают храм Гроба Господня. Последний раз такое было в 1349 году, во время эпидемии "черной смерти" - бубонной чумы... edvardd

Повідомлень: 6196 З нами з: 20.11.08 Подякував: 96 раз. Подякували: 1554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 14:50 Хомяк написав: freeze написав: Хомяк написав: К тому же вирус должен мутировать,ослабляя свою летальность-для него она невыгодна,ему выгоднее перейти в разряд неопасных сезонных ОРВИ,чтобы с ним не боролись,а ежегодно сопливели и не обращали внимания,обеспечивая его беспрепятственную циркуляцию в популяции. К тому же вирус должен мутировать,ослабляя свою летальность-для него она невыгодна,ему выгоднее перейти в разряд неопасных сезонных ОРВИ,чтобы с ним не боролись,а ежегодно сопливели и не обращали внимания,обеспечивая его беспрепятственную циркуляцию в популяции.



Абсолютно не уверен в этом тезисе, что вирус якобы со временем должен мутировать и ослаблять летальность.

С какой стати ? Вирус гриппа вполне себе уже столетие после испанки плюс-минус на одном уровне, не переходя в разряд банального насморка.

Да и вообще подавляющее большинство известных инфекций столетия на одном уровне летальности много времени, энцефалит, чума, холера, совершенствуются методы лечения не более.



В теории мутирующее ослабление может быть при инфекциях с огромной летальностью, больше 50 процентов. А у коронавируса инкубационный период до двух недель, за это время проходит масса заражений, что плохого, что хорошего варианта, плюс летальность 2-4 процента. Абсолютно не уверен в этом тезисе, что вирус якобы со временем должен мутировать и ослаблять летальность.С какой стати ? Вирус гриппа вполне себе уже столетие после испанки плюс-минус на одном уровне, не переходя в разряд банального насморка.Да и вообще подавляющее большинство известных инфекций столетия на одном уровне летальности много времени, энцефалит, чума, холера, совершенствуются методы лечения не более.В теории мутирующее ослабление может быть при инфекциях с огромной летальностью, больше 50 процентов. А у коронавируса инкубационный период до двух недель, за это время проходит масса заражений, что плохого, что хорошего варианта, плюс летальность 2-4 процента.

вирус гриппа перешел в разряд обычного гриппа и уже не забирает по 50 000 000 человек в год.Эта теория справедлива лишь для естественного течения болезни.В реальности же эволюционное давление на патогенность вируса оказывают санитарно-эпидемические мероприятия,ограничивающие распространение чрезмерно (с точки зрения СЭС) патогенных штаммов,в результате чего малопатогенные получают преимущество,свободно циркулируя и иммунизируя населений,в том числе вызывая перекрестный иммунитет с более патогенными штаммами,т.е. вирус сам создает вакцину от себя )))Вот и сидите и ждите,когда это произойдет,к счастью,эволюция вирусов происходит гораздо быстрее,чем у многоклеточных организмов за счет короткого жизненного цикла,иначе мы все за время карантина тоже успели бы эволюционировать ))))Хотя многим бы и не помешало ))) вирус гриппа перешел в разряд обычного гриппа и уже не забирает по 50 000 000 человек в год.Эта теория справедлива лишь для естественного течения болезни.В реальности же эволюционное давление на патогенность вируса оказывают санитарно-эпидемические мероприятия,ограничивающие распространение чрезмерно (с точки зрения СЭС) патогенных штаммов,в результате чего малопатогенные получают преимущество,свободно циркулируя и иммунизируя населений,в том числе вызывая перекрестный иммунитет с более патогенными штаммами,т.е. вирус сам создает вакцину от себя )))Вот и сидите и ждите,когда это произойдет,к счастью,эволюция вирусов происходит гораздо быстрее,чем у многоклеточных организмов за счет короткого жизненного цикла,иначе мы все за время карантина тоже успели бы эволюционировать ))))Хотя многим бы и не помешало )))



Испанка закончилась не потому что вирус мутировал в сторону доброты, а потому что переболела значительная часть популяции и приобрела иммунитет.

Так же не могу вспомнить случаи, когда вирусы с длительным инкубационным периодом или относительно небольшой смертностью подобно коронавирусу снижали свою летальность со временем. Испанка закончилась не потому что вирус мутировал в сторону доброты, а потому что переболела значительная часть популяции и приобрела иммунитет.Так же не могу вспомнить случаи, когда вирусы с длительным инкубационным периодом или относительно небольшой смертностью подобно коронавирусу снижали свою летальность со временем. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16145 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4092 раз. Подякували: 6397 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 14:50

как же все-таки правильно готовить летучих мышей?

За всей этой суетой затерялся ответ на самый главный вопрос:как же все-таки правильно готовить летучих мышей? antey1969 1

Повідомлень: 9530 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1099 раз. Подякували: 2518 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 14:50 ЛАД написав: Лёгкий (или не очень) бред.

Чувствуется бывший Союз.

Истерики от запрета гулять вовсю и тяжёлая проблема отсутствия косметических магазинов.

Вместо штрафов им надо запрет транспорта и колючая проволока с охранниками.

Вот насчёт преувеличений она права - 16 тыс. смертей на 60-млн-ую страну, действительно, не заметно. Ну и смерть католических священников ей по барабану (не знаю, правда или нет, но это ей не важно). Лёгкий (или не очень) бред.Чувствуется бывший Союз.Истерики от запрета гулять вовсю и тяжёлая проблема отсутствия косметических магазинов.Вместо штрафов им надо запрет транспорта и колючая проволока с охранниками.Вот насчёт преувеличений она права - 16 тыс. смертей на 60-млн-ую страну, действительно, не заметно. Ну и смерть католических священников ей по барабану (не знаю, правда или нет, но это ей не важно).

в другом видио она говорила, что им не запрещают гулять в парках. И что запреты связаны с местными властями. в другом видио она говорила, что им не запрещают гулять в парках. И что запреты связаны с местными властями. dima_beleb Повідомлень: 523 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 14:51 rollo написав: Кучинелли написав: Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д. Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.

Такие не пишут на этом форуме. Такие не пишут на этом форуме.

ну так деньги и экономика это одно и тоже.

и что вы хотели этим сказать и кого обидеть?! ну так деньги и экономика это одно и тоже.и что вы хотели этим сказать и кого обидеть?! dima_beleb Повідомлень: 523 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 14:53 Пенсионер написав: Еще один всезнайка, безапеляционно заявляет как факт свои весьма сомнительные умозаключения. Вы на основании чего можете делать такие выводы? На анализе каких сравнительных данных?

Я вот точно противник такого карантина. Хотя мне он приносит гораздо меньше неудобств, чем думаю большинству. Живу за городом, рядом лес, поле. Всего хватает. И мне меньше 60. Еще один всезнайка, безапеляционно заявляет как факт свои весьма сомнительные умозаключения. Вы на основании чего можете делать такие выводы? На анализе каких сравнительных данных?Я вот точно противник такого карантина. Хотя мне он приносит гораздо меньше неудобств, чем думаю большинству. Живу за городом, рядом лес, поле. Всего хватает. И мне меньше 60.

а представьте себе:

1. у вас апендицит

2. у вас выпала пломба и нужно отремонтировать.



а все закрыто. Вот тут то и начнутся неудобства. а представьте себе:1. у вас апендицит2. у вас выпала пломба и нужно отремонтировать.а все закрыто. Вот тут то и начнутся неудобства. dima_beleb Повідомлень: 523 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 кві, 2020 14:54 edvardd написав: В Иерусалиме закрывают храм Гроба Господня. Последний раз такое было в 1349 году, во время эпидемии "черной смерти" - бубонной чумы... В Иерусалиме закрывают храм Гроба Господня. Последний раз такое было в 1349 году, во время эпидемии "черной смерти" - бубонной чумы...

источник инфы.

плизз. источник инфы.плизз. dima_beleb Повідомлень: 523 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 781782783784785> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Zebra Пон 06 кві, 2020 11:51