Додано: Пон 06 кві, 2020 14:59

Starikan написав: stm написав: Вы действительно не поняли, публикация 9 февраля 2020. Раскрывает годовую смертность в США на уровне 10000 человек от ОРВИ. На тот момент даже в Италии всего 44 случая на конец января 2020. Весь мир уверен, что иммунитет важен и смертность составит понты. Апрель 2020 смертность в США растет как скорость метеорита при конце света. Из всех случаев 9536 человек, уже близко к годовой от гриппа, не находите, 3000 - это один город Нью-Йорк. Поэтому остальные США можно сказать даже толком и не включились в гонку иммунитета на сегодня, а результат уже хорош. Вы действительно не поняли, публикация 9 февраля 2020. Раскрывает годовую смертность в США на уровне 10000 человек от ОРВИ. На тот момент даже в Италии всего 44 случая на конец января 2020. Весь мир уверен, что иммунитет важен и смертность составит понты. Апрель 2020 смертность в США растет как скорость метеорита при конце света. Из всех случаев 9536 человек,, не находите, 3000 - это один город Нью-Йорк. Поэтому остальные США можно сказать даже толком и не включились в гонку иммунитета на сегодня, а результат уже хорош.

Не выдумывайте, данные о гриппе в США приведены за 11 недель, а не за год. Не выдумывайте, данные о гриппе в США приведены за 11 недель, а не за год.

Ок, ошиблась. Разница не в 12 раз, а в 3(не год, а квартал). Это существенно меняет дело, но не меняет что морги и больницы переполнены. Так же не меняет дело, что при карантине уменьшается нагрузка на мед.систему. По уверованиям Кличко Киев имеет запас прочности 380 ИВЛ + 60 вроде можно починить. Это значит что максимум 440 критических пациентов мы можем переварить. Это в свою очередь значит что если у нас есть 2200 подтвержденных случаев, то 20% в той или иной мере требующих кислород наш Киевский потолок. Из того что вижу по таблицам как только целая страна переходит порог в 3000 критических пациентов стране ж***, прирост ежедневный больных и смертей начитает неприятно удивлять и справиться может уже только при помощи других стран. Как-то так.Вы верите что наш путь безкарантинное поддержание экономики? Я ж не против, потом только без стенаний почему у нас мрут круче чем в Италии. Наш пик будет через 14 дней после Пасхи, плюс майские шашлыки. Основной коллапс приносят безсимптомные раздающие вирус большой группе людей. Тернополь, кстати, положил на лопатки через 2 недели лишь 1 пациент Монастырского района...