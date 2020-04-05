stm написав: Вы действительно не поняли, публикация 9 февраля 2020. Раскрывает годовую смертность в США на уровне 10000 человек от ОРВИ. На тот момент даже в Италии всего 44 случая на конец января 2020. Весь мир уверен, что иммунитет важен и смертность составит понты. Апрель 2020 смертность в США растет как скорость метеорита при конце света. Из всех случаев 9536 человек, уже близко к годовой от гриппа, не находите, 3000 - это один город Нью-Йорк. Поэтому остальные США можно сказать даже толком и не включились в гонку иммунитета на сегодня, а результат уже хорош.
Не выдумывайте, данные о гриппе в США приведены за 11 недель, а не за год.
Ок, ошиблась. Разница не в 12 раз, а в 3(не год, а квартал). Это существенно меняет дело, но не меняет что морги и больницы переполнены. Так же не меняет дело, что при карантине уменьшается нагрузка на мед.систему. По уверованиям Кличко Киев имеет запас прочности 380 ИВЛ + 60 вроде можно починить. Это значит что максимум 440 критических пациентов мы можем переварить. Это в свою очередь значит что если у нас есть 2200 подтвержденных случаев, то 20% в той или иной мере требующих кислород наш Киевский потолок. Из того что вижу по таблицам как только целая страна переходит порог в 3000 критических пациентов стране ж***, прирост ежедневный больных и смертей начитает неприятно удивлять и справиться может уже только при помощи других стран. Как-то так. Вы верите что наш путь безкарантинное поддержание экономики? Я ж не против, потом только без стенаний почему у нас мрут круче чем в Италии. Наш пик будет через 14 дней после Пасхи, плюс майские шашлыки. Основной коллапс приносят безсимптомные раздающие вирус большой группе людей. Тернополь, кстати, положил на лопатки через 2 недели лишь 1 пациент Монастырского района...
Кучинелли написав:Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.
Переход на личности оппонентов - не лучший аргумент в споре. Я имею достаточно сбережений, чтобы пережить карантин. Я не обладаю достаточными знаниями, чтобы утверждать, нужен он или нет. Однако многие вещи мне кажутся не только нелогичными, но и вредными. В частности, запрет прогулок на свежем воздухе, где вероятность что-то подхватить минимальна, повредит здоровью очень многих пенсионеров. А получить свою порцию заразы они с большей вероятностью смогут и магазине, куда ходить будут вынуждены, чтобы не умереть с голоду. Запрет отдаляться дальше 2 км от дома заставит пенсионера ходить в маленький магазин, где невозможно держать дистанцию. Сесть в машину и поехать в большой просторный супермаркет он не сможет. А если возле маленького магазина еще и припарковаться нельзя или вывезти тележку к машине, он будет вынужден не закупаться на неделю, а ходить в магазин через день, поскольку больше не сможет унести. При этом открыть двери в общественных местах, чтобы мы их не трогали, не предлагается даже в рекомендациях. Я не против самых строгих мер, если они не выглядят как имитация деятельности.
Согласен, но небольшое замечание. Сильно подозреваю, что большинство пенсионеров не имеют собственных авто. И для одинокого старика запрет выхода из дома - огромная трагедия.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Пенсионер написав:Еще один всезнайка, безапеляционно заявляет как факт свои весьма сомнительные умозаключения. Вы на основании чего можете делать такие выводы? На анализе каких сравнительных данных? Я вот точно противник такого карантина. Хотя мне он приносит гораздо меньше неудобств, чем думаю большинству. Живу за городом, рядом лес, поле. Всего хватает. И мне меньше 60.
а представьте себе: 1. у вас апендицит 2. у вас выпала пломба и нужно отремонтировать.
а все закрыто. Вот тут то и начнутся неудобства.
Аппендицит лечится ургентно, не передергивайте, авто решает проблему. Стоматологии тоже работают(на днях ставил себе имплант), хотя и некоторые на всякий случай закрылись
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 06 кві, 2020 15:17, всього редагувалось 2 разів.