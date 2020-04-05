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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 782783784785>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:56

  antey1969 написав:За всей этой суетой затерялся ответ на самый главный вопрос:
как же все-таки правильно готовить летучих мышей?
:D

этот секрет подвластен мировой элите, которая все это замутла.
но она с челядью этим секретом не поделиться. :D
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:59

  Starikan написав:
  stm написав: Вы действительно не поняли, публикация 9 февраля 2020. Раскрывает годовую смертность в США на уровне 10000 человек от ОРВИ. На тот момент даже в Италии всего 44 случая на конец января 2020. Весь мир уверен, что иммунитет важен и смертность составит понты. Апрель 2020 смертность в США растет как скорость метеорита при конце света. Из всех случаев 9536 человек, уже близко к годовой от гриппа, не находите, 3000 - это один город Нью-Йорк. Поэтому остальные США можно сказать даже толком и не включились в гонку иммунитета на сегодня, а результат уже хорош.

Не выдумывайте, данные о гриппе в США приведены за 11 недель, а не за год.

Ок, ошиблась. Разница не в 12 раз, а в 3(не год, а квартал). Это существенно меняет дело, но не меняет что морги и больницы переполнены. Так же не меняет дело, что при карантине уменьшается нагрузка на мед.систему. По уверованиям Кличко Киев имеет запас прочности 380 ИВЛ + 60 вроде можно починить. Это значит что максимум 440 критических пациентов мы можем переварить. Это в свою очередь значит что если у нас есть 2200 подтвержденных случаев, то 20% в той или иной мере требующих кислород наш Киевский потолок. Из того что вижу по таблицам как только целая страна переходит порог в 3000 критических пациентов стране ж***, прирост ежедневный больных и смертей начитает неприятно удивлять и справиться может уже только при помощи других стран. Как-то так.
Вы верите что наш путь безкарантинное поддержание экономики? Я ж не против, потом только без стенаний почему у нас мрут круче чем в Италии. Наш пик будет через 14 дней после Пасхи, плюс майские шашлыки. Основной коллапс приносят безсимптомные раздающие вирус большой группе людей. Тернополь, кстати, положил на лопатки через 2 недели лишь 1 пациент Монастырского района...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:59

  Сибарит написав:
  Кучинелли написав:Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.

Переход на личности оппонентов - не лучший аргумент в споре.
Я имею достаточно сбережений, чтобы пережить карантин.
Я не обладаю достаточными знаниями, чтобы утверждать, нужен он или нет.
Однако многие вещи мне кажутся не только нелогичными, но и вредными. В частности, запрет прогулок на свежем воздухе, где вероятность что-то подхватить минимальна, повредит здоровью очень многих пенсионеров. А получить свою порцию заразы они с большей вероятностью смогут и магазине, куда ходить будут вынуждены, чтобы не умереть с голоду.
Запрет отдаляться дальше 2 км от дома заставит пенсионера ходить в маленький магазин, где невозможно держать дистанцию. Сесть в машину и поехать в большой просторный супермаркет он не сможет. А если возле маленького магазина еще и припарковаться нельзя или вывезти тележку к машине, он будет вынужден не закупаться на неделю, а ходить в магазин через день, поскольку больше не сможет унести.
При этом открыть двери в общественных местах, чтобы мы их не трогали, не предлагается даже в рекомендациях.
Я не против самых строгих мер, если они не выглядят как имитация деятельности.

Согласен, но небольшое замечание. Сильно подозреваю, что большинство пенсионеров не имеют собственных авто. :)
И для одинокого старика запрет выхода из дома - огромная трагедия.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Разъяснение юриста
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:08

  dima_beleb написав:а представьте себе:
1. у вас апендицит
2. у вас выпала пломба и нужно отремонтировать.

а все закрыто. Вот тут то и начнутся неудобства.

15 км от Киева, Борис и Медиком приезжают без проблем очень оперативно.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:09

любопытно о короне и около
с 33мин
https://www.youtube.com/watch?v=pbPuK8ECqPs
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:12

  dima_beleb написав:
  Пенсионер написав:Еще один всезнайка, безапеляционно заявляет как факт свои весьма сомнительные умозаключения. Вы на основании чего можете делать такие выводы? На анализе каких сравнительных данных?
Я вот точно противник такого карантина. Хотя мне он приносит гораздо меньше неудобств, чем думаю большинству. Живу за городом, рядом лес, поле. Всего хватает. И мне меньше 60. :)

а представьте себе:
1. у вас апендицит
2. у вас выпала пломба и нужно отремонтировать.

а все закрыто. Вот тут то и начнутся неудобства.

Аппендицит лечится ургентно, не передергивайте, авто решает проблему.
Стоматологии тоже работают(на днях ставил себе имплант), хотя и некоторые на всякий случай закрылись
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 06 кві, 2020 15:17, всього редагувалось 2 разів.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:12

  Пенсионер написав:
  dima_beleb написав:а представьте себе:
1. у вас апендицит
2. у вас выпала пломба и нужно отремонтировать.

а все закрыто. Вот тут то и начнутся неудобства.

15 км от Киева, Борис и Медиком приезжают без проблем очень оперативно.

это сейчас или до этого безобразия?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:13

  19yuriy91 написав:любопытно о короне и около
с 33мин
https://www.youtube.com/watch?v=pbPuK8ECqPs

о господи. нашли кого постить.
Юлия Латынина. это ж пробитый либерал еще с 90-х годов.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Іспанії найменша кількість смертей від коронавірусу за останні два тижні
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/6/7108412/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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