Puente написав:Все це добре - але уявляє хтось , коли все це закінчиться ? Он поляки що говорять : Ми значною мірою знаходимося на початку боротьби з коронавірусом. Пік захворюваності ще попереду – десь в травні-червні" - заявив Моравецький.
Ми з ними йдемо з запізненням на скільки ? На тиждень десь ?
все очень просто. когда у народа начнет ехать крыша со внешними проявлениями, вот тогда и закончиться.
Starikan написав: Вы верите что наш путь безкарантинное поддержание экономики? Я ж не против, потом только без стенаний почему у нас мрут круче чем в Италии. Наш пик будет через 14 дней после Пасхи, плюс майские шашлыки. Основной коллапс приносят безсимптомные раздающие вирус большой группе людей. Тернополь, кстати, положил на лопатки через 2 недели лишь 1 пациент Монастырского района...
Я верю, что наш путь - это здравый смысл. Нынешний карантин в Украине (и не только, почитайте, как в Казахстане заваривают подъезды, где обнаружен больной) - это полный абсурд. Пытаются воспроизвести Китай, не имея его возможностей. Да и нафиг эти китайские тоталитарные возможности.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan написав:Я верю, что наш путь - это здравый смысл. Нынешний карантин в Украине (и не только, почитайте, как в Казахстане заваривают подъезды, где обнаружен больной) - это полный абсурд. Пытаются воспроизвести Китай, не имея его возможностей. Да и нафиг эти китайские тоталитарные возможности.
Хомяк написав:Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Они исследовали "выживание" вируса на различных поверхностях, сообщило гонконгское издание South China Morning Post. Ранее доклад экспертов по результатам исследований был опубликован в специализированном журнале The Lancet.
Исследования проводились в лабораторных условиях при комнатной температуре на различных поверхностях.
На печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов, а на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день.
На стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый, в то время как на нержавеющей стали и пластике он присутствовал от четырех до семи дней.
Эксперты также обнаружили, что обычные бытовые дезинфицирующие средства, включая отбеливатель, оказались эффективными в "убийстве" вируса. Тем не менее, мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.
"Если вы хотите защитить себя, просто соблюдайте гигиену, как можно чаще мойте руки и старайтесь не прикасаться к лицу, глазам, рту или носу без предварительной дезинфекции рук", - говорится в докладе.
Интересно какая разница между марлевой повязкой и стандартной хлопчатобумажной курткой,что такие разные сроки жизни вируса?
ЛАД написав: 1. С острым аппендицитом Вас скорая заберёт и операцию хирург сделает. ИВЛ для этого не нужна. 2. В Харькове частные зубные кабинеты работают. Не знаю, насколько официально. Жена как раз ходит (была на прошлой неделе и пойдет в среду - вот только вопрос с 60+). По храму Гроба господня - вроде правда. Разговаривал с друзьями в Израиле, говорили такое. Ещё дня 3 назад. Кстати, думаю у нас, как всегда, будет - строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Каких еще законов? Законы принимает Верховная Рада, а не Кабмин.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Это умирают в Испании те, кто заболел еще до пика заболеваемости или в самом начале пика. В Испании смертность еще вырастет в ежедневном разрезе. Смертность в данном случае лишь производная от количества заболевших.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 06 кві, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.