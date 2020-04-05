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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 784785786787788>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 111
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
22%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
14%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
21
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:25

  ЛАД написав:
  dima_beleb написав:......
а представьте себе:
1. у вас апендицит
2. у вас выпала пломба и нужно отремонтировать.

а все закрыто. Вот тут то и начнутся неудобства.

1. С острым аппендицитом Вас скорая заберёт и операцию хирург сделает. ИВЛ для этого не нужна.

аппендиктомия без ИВЛ-это как?Под крикаиновым наркозом? )))))
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:25

  Puente написав:Все це добре - але уявляє хтось , коли все це закінчиться ?
Он поляки що говорять :
Ми значною мірою знаходимося на початку боротьби з коронавірусом. Пік захворюваності ще попереду – десь в травні-червні" - заявив Моравецький.

Ми з ними йдемо з запізненням на скільки ? На тиждень десь ?

все очень просто.
когда у народа начнет ехать крыша со внешними проявлениями, вот тогда и закончиться.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:26

  stm написав:
  Starikan написав: Вы верите что наш путь безкарантинное поддержание экономики? Я ж не против, потом только без стенаний почему у нас мрут круче чем в Италии. Наш пик будет через 14 дней после Пасхи, плюс майские шашлыки. Основной коллапс приносят безсимптомные раздающие вирус большой группе людей. Тернополь, кстати, положил на лопатки через 2 недели лишь 1 пациент Монастырского района...

Я верю, что наш путь - это здравый смысл.
Нынешний карантин в Украине (и не только, почитайте, как в Казахстане заваривают подъезды, где обнаружен больной) - это полный абсурд. Пытаются воспроизвести Китай, не имея его возможностей. Да и нафиг эти китайские тоталитарные возможности.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:27

  Starikan написав:Я верю, что наш путь - это здравый смысл.
Нынешний карантин в Украине (и не только, почитайте, как в Казахстане заваривают подъезды, где обнаружен больной) - это полный абсурд. Пытаются воспроизвести Китай, не имея его возможностей. Да и нафиг эти китайские тоталитарные возможности.

да и не имея веской причины.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:32

  Хомяк написав:Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Они исследовали "выживание" вируса на различных поверхностях, сообщило гонконгское издание South China Morning Post. Ранее доклад экспертов по результатам исследований был опубликован в специализированном журнале The Lancet.

Исследования проводились в лабораторных условиях при комнатной температуре на различных поверхностях.

На печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов, а на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день.

На стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый, в то время как на нержавеющей стали и пластике он присутствовал от четырех до семи дней.

Эксперты также обнаружили, что обычные бытовые дезинфицирующие средства, включая отбеливатель, оказались эффективными в "убийстве" вируса. Тем не менее, мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.

"Если вы хотите защитить себя, просто соблюдайте гигиену, как можно чаще мойте руки и старайтесь не прикасаться к лицу, глазам, рту или носу без предварительной дезинфекции рук", - говорится в докладе.


Интересно какая разница между марлевой повязкой и стандартной хлопчатобумажной курткой,что такие разные сроки жизни вируса?
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:34

  ЛАД написав: 1. С острым аппендицитом Вас скорая заберёт и операцию хирург сделает. ИВЛ для этого не нужна.
2. В Харькове частные зубные кабинеты работают. Не знаю, насколько официально. Жена как раз ходит (была на прошлой неделе и пойдет в среду - вот только вопрос с 60+).
По храму Гроба господня - вроде правда. Разговаривал с друзьями в Израиле, говорили такое. Ещё дня 3 назад.
Кстати, думаю у нас, как всегда, будет - строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. :)

Каких еще законов? :mrgreen:
Законы принимает Верховная Рада, а не Кабмин.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:35

  Starikan написав:Нынешний карантин в Украине (и не только, почитайте, как в Казахстане заваривают подъезды, где обнаружен больной) - это полный абсурд.

Нет, не заваривают, а перекрывают милицией т. к. продукты поставлять нужно, и только в Алма-Ате и Астане. Заварили в Израиле дверь синагоги в Ашкелоне когда оттуда всех выгнали.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:40

  shapo написав:
  Starikan написав:Нынешний карантин в Украине (и не только, почитайте, как в Казахстане заваривают подъезды, где обнаружен больной) - это полный абсурд.

Нет, не заваривают, а перекрывают милицией т. к. продукты поставлять нужно, и только в Алма-Ате и Астане. Заварили в Израиле дверь синагоги в Ашкелоне когда оттуда всех выгнали.

Пардон, не заваривают, а закрывают на замок, предварительно приварив проушины.
https://www.currenttime.tv/a/kazakhstan ... 17134.html
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:45

  varlo написав:В Іспанії найменша кількість смертей від коронавірусу за останні два тижні
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/6/7108412/


Это умирают в Испании те, кто заболел еще до пика заболеваемости или в самом начале пика.
В Испании смертность еще вырастет в ежедневном разрезе.
Смертность в данном случае лишь производная от количества заболевших.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 06 кві, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У американців вже дах їде від карантину. Цікаво, як там Libo?

В американском штате Индиана количество звонков на горячую линию по вопросам психического здоровья и самоубийств увеличилось в 25 раз с 1000 до 25000 звонков в день из-за карантина и экономических последствий:
https://twitter.com/JesseKellyDC/status ... 8219145216

Джерело: https://vaccine.wiki/stop-propaganda-covid-19/
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Пон 06 кві, 2020 11:51
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