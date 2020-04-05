Кучинелли написав:Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.
Такие не пишут на этом форуме.
ну так деньги и экономика это одно и тоже. и что вы хотели этим сказать и кого обидеть?!
Я хотел сказать, что люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег не пишут на этом форуме. Если у вас нет сбережений, вы очень зависите от денег, но пишите на этом форуме, тогда я ошибся. Извините.
У меня в Алма-Ате сейчас двоюродный брат сидит первую неделю (всего закрывают на 14дней если новый больной в этом подъезде не обьявится) в таком карантине. У двери сидит полицейский, а дверь в паркинг в - 1м этаже забили. Так там и въезд и выезд из города давно закрыт. Пускают медработников и кажется коммунальщиков по пропускам
Востаннє редагувалось shapo в Пон 06 кві, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за государственные средства будут лечить только тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".
Зритель эфира спросил министра, каким образом обеспечиваются лекарствами больные COVID-19 (всеми необходимыми позициями, или отдельными препаратами), которые находятся на стационарном лечении (из имеющихся фондов медицинского учреждения, вынуждены покупать самостоятельно или с помощью семьи), которые лечатся амбулаторно (получают от социальных работников за счет государства, вынуждены покупать самостоятельно).
"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг, медицинских гарантий для того, чтобы там был выделен COVID-19, чтобы мы могли лечить", - ответил Степанов.
Одна из зрительниц программы спросила министра здравоохранение, почему лечение COVID-19 не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы.
"Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя", - ответил он.
гуляйполе написав: Интересно какая разница между марлевой повязкой и стандартной хлопчатобумажной курткой,что такие разные сроки жизни вируса?
У меня к икспертам много подобных вопросов.
Пресловутые 1.5-2 метра расстояния. Уши растут из утверждения, что вирус "тяжелый" и "быстро падает". Ребята (как обращается к своим зрителям доктор К), диаметр вируса менее 0.1 мкм, удельный вес примерно как у воды, такая частица "быстро падать" не может, в спокойном воздухе она будет парИть достаточно долго. А малейшее движение воздуха унесет ее на десятки метров. Кто-нибудь из икспердов может представить расчеты?
Пресловутое "не трогать лицо". Понятно, что тереть глаза, грызть ногти и ковыряться в носу не стОит. А если я дотронулся до щеки, поправив маску? Ах да, в этом случае вирус, переваливаясь на своих многочисленных ножках (или перекатываясь, как Колобок), побежит искать мой глаз, нос или рот.
И т.д.
Понятно, что икспердам приходится отчитываться перед грантодателями, т.е. непрерывно штамповать статьи по абсолютно сырым результатам, но всё же...
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
rollo написав:Я хотел сказать, что люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег не пишут на этом форуме. Если у вас нет сбережений, вы очень зависите от денег, но пишите на этом форуме, тогда я ошибся. Извините.
rollo написав: Одна из зрительниц программы спросила министра здравоохранение, почему лечение COVID-19 не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы. "Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя", - ответил он. Отакої.
Если лекарства выписывает участковый (семейный) врач или специалист (типа кардиолог и т.п.) - вроде бы вопроса о бесплатности лекарств не возникает. Даже для безработного.
Почему этот вопрос возникает при лечении в больнице? (я не касаюсь проблемы "гонорара" врачу).
Никогда не понимал разницы между этими двумя ситуациями.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan написав:Ребята (как обращается к своим зрителям доктор К), диаметр вируса менее 0.1 мкм, удельный вес примерно как у воды, такая частица "быстро падать" не может, в спокойном воздухе она будет парИть достаточно долго. А малейшее движение воздуха унесет ее на десятки метров.
Так вирус не выделяется через рот сам по себе, поэтому его наноразмер это просто для статистики. Имеет значение размер капель слизи, слюны.
А по поводу сохранности, тоже много очевидных несуразностей публикуется для хайпа. Кроме того тут уже правильно замечали, что найти следы РНК вируса, это дело нехитрое, далеко не факт, что эти следы способны заражать после усушки в течение нескольких дней.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.