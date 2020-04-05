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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 785786787788>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 111
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
22%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
14%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
21
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:49

  dima_beleb написав:
  rollo написав:
  Кучинелли написав:Повторяю - подавляющее большинство противников карантина это люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег.Прикрывают свою бедность фразами об экономике, политике и т д.

Такие не пишут на этом форуме.

ну так деньги и экономика это одно и тоже.
и что вы хотели этим сказать и кого обидеть?!

Я хотел сказать, что люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег не пишут на этом форуме.
Если у вас нет сбережений, вы очень зависите от денег, но пишите на этом форуме, тогда я ошибся.
Извините. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:50

  Starikan написав:
  shapo написав:Нет, не заваривают, а перекрывают милицией т. к. продукты поставлять нужно, и только в Алма-Ате и Астане. Заварили в Израиле дверь синагоги в Ашкелоне когда оттуда всех выгнали.

Пардон, не заваривают, а закрывают на замок, предварительно приварив проушины.
https://www.currenttime.tv/a/kazakhstan ... 17134.html

У меня в Алма-Ате сейчас двоюродный брат сидит первую неделю (всего закрывают на 14дней если новый больной в этом подъезде не обьявится) в таком карантине. У двери сидит полицейский, а дверь в паркинг в - 1м этаже забили. Так там и въезд и выезд из города давно закрыт. Пускают медработников и кажется коммунальщиков по пропускам
Востаннє редагувалось shapo в Пон 06 кві, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:51

Бесплатно будут лечить только средние и тяжелые случаи COVID

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за государственные средства будут лечить только тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

Зритель эфира спросил министра, каким образом обеспечиваются лекарствами больные COVID-19 (всеми необходимыми позициями, или отдельными препаратами), которые находятся на стационарном лечении (из имеющихся фондов медицинского учреждения, вынуждены покупать самостоятельно или с помощью семьи), которые лечатся амбулаторно (получают от социальных работников за счет государства, вынуждены покупать самостоятельно).

"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг, медицинских гарантий для того, чтобы там был выделен COVID-19, чтобы мы могли лечить", - ответил Степанов.

Одна из зрительниц программы спросила министра здравоохранение, почему лечение COVID-19 не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы.

"Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя", - ответил он.

Отакої.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:58

  Хомяк написав:
  ЛАД написав:
  dima_beleb написав:......
а представьте себе:
1. у вас апендицит
2. у вас выпала пломба и нужно отремонтировать.

а все закрыто. Вот тут то и начнутся неудобства.

1. С острым аппендицитом Вас скорая заберёт и операцию хирург сделает. ИВЛ для этого не нужна.

аппендиктомия без ИВЛ-это как?Под крикаиновым наркозом? )))))

Это же элементарно, Ватсон(С)
Эпидуралка решит Вашу проблему :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:59

  гуляйполе написав: Интересно какая разница между марлевой повязкой и стандартной хлопчатобумажной курткой,что такие разные сроки жизни вируса?

У меня к икспертам много подобных вопросов.

Пресловутые 1.5-2 метра расстояния. Уши растут из утверждения, что вирус "тяжелый" и "быстро падает".
Ребята (как обращается к своим зрителям доктор К), диаметр вируса менее 0.1 мкм, удельный вес примерно как у воды, такая частица "быстро падать" не может, в спокойном воздухе она будет парИть достаточно долго. А малейшее движение воздуха унесет ее на десятки метров. Кто-нибудь из икспердов может представить расчеты?

Пресловутое "не трогать лицо". Понятно, что тереть глаза, грызть ногти и ковыряться в носу не стОит. А если я дотронулся до щеки, поправив маску? Ах да, в этом случае вирус, переваливаясь на своих многочисленных ножках (или перекатываясь, как Колобок), побежит искать мой глаз, нос или рот.

И т.д.

Понятно, что икспердам приходится отчитываться перед грантодателями, т.е. непрерывно штамповать статьи по абсолютно сырым результатам, но всё же...
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:01

  edvardd написав:за меня не беспокойтесь, у меня ведро тестов и лекарств, которыми снабдил всех родственников...

И откуда же столько добра если в аптеках ничего этого нет?

А потом удивляемся почему в больницах нет медикаментов.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:04

  rollo написав:Я хотел сказать, что люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег не пишут на этом форуме.
Если у вас нет сбережений, вы очень зависите от денег, но пишите на этом форуме, тогда я ошибся.
Извините. :|

все зависят от денег.
и даже вы. как ни странно. :D
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Надо просто зє-пєрєстать кашлять !
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:07

  rollo написав: Одна из зрительниц программы спросила министра здравоохранение, почему лечение COVID-19 не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы.
"Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя", - ответил он.
Отакої.

Если лекарства выписывает участковый (семейный) врач или специалист (типа кардиолог и т.п.) - вроде бы вопроса о бесплатности лекарств не возникает. Даже для безработного.

Почему этот вопрос возникает при лечении в больнице? (я не касаюсь проблемы "гонорара" врачу).

Никогда не понимал разницы между этими двумя ситуациями.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:08

  Starikan написав:Ребята (как обращается к своим зрителям доктор К), диаметр вируса менее 0.1 мкм, удельный вес примерно как у воды, такая частица "быстро падать" не может, в спокойном воздухе она будет парИть достаточно долго. А малейшее движение воздуха унесет ее на десятки метров.


Так вирус не выделяется через рот сам по себе, поэтому его наноразмер это просто для статистики. Имеет значение размер капель слизи, слюны.

А по поводу сохранности, тоже много очевидных несуразностей публикуется для хайпа.
Кроме того тут уже правильно замечали, что найти следы РНК вируса, это дело нехитрое, далеко не факт, что эти следы способны заражать после усушки в течение нескольких дней.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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