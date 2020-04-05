RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 785786787788

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 111
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
22%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
14%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
21
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:23

dima_beleb
Разъяснения другого человека в комментариях под этим видео:

На всякий случай, если вас остановили на прогулке с 06.04:

1. У нас нет санэпид врача... ибо НЕТ СЭС!!! Есть замминистра. Точка.
2. Вводить "карантин" может ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЭС, которой нет.
3. Зайти к вам в квартиру (как пугают некоторые мэры) к вам могут ТОЛЬКО по решению суда. Или вы сами добровольно запустите к себе.
4. Ограничить вашу свободу могут ТОЛЬКО по решению суда. Или вы сами ее согласитесь ограничить.
5. Составить протокол на вас по 44-3 админки могут только в том случае, если вы БОЛЬНЫ и это УСТАНОВЛЕННЫЙ факт. Поинтересуйтесь, как собираются установить этот факт те, кто пытается составить на вас протокол.

Вменяют отсутствие маски и грозят 44-3 админки? Поинтересуйтесь где вы можете БЕСПЛАТНО получить то, что от вас требуют (маски и прочее) на основании ст. 20 закона о санэпидблагополучии...

Хотят установить здоровы ли вы? Поинтересуйтесь где вы можете немедленно бесплатно пройти тест.

Если Полиция пытается составить на вас протокол по 44-3 тут же интересуйтесь чем они докажут, что вы БОЛЬНЫ. Заметьте... не инфицированы, а именно БОЛЬНЫ.

Кроме того, чтобы составить протокол нужно грамотно его оформить и установить вашу личность. Если вы не согласитесь им помочь - максимум вас на 3 часа свозят на установление личности и ничем это не закончится ибо в участке уже не будет ни свидетелей ни фактов нарушений. И думаю, что никто вас никуда возить не будет.

Хотя... можете предложить им составить протокол с ваших слов

Главное будьте вежливы. Просите процитировать вам
ст. 33 - о свободе передвижения... Если вас кто-то блокирует на дороге... и не только.
ст. 30 - если кто-то ломится к вам домой.
ст. 29 - если кто-то пытается лишить вас свободы
ст. 28 - если кто-то пытается угрожать вам принудительными мед экспериментами над вами.

Помните, у нас КМУ и местные органы власти объявили "надзвичайну ситуацию" - это нечто, когда прорывает канализацию в городе... т.е. то, что НЕ ОТМЕНЯЕТ ВАШИХ ПРАВ И СВОБОД.

Ограничение прав и свобод возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае введения Надзвичайного Стану. У нас его нет и никто не рискнет идти на это.

Поэтому власть просто осознанно ВРЕТ и ЗАПУГИВАЕТ.

НИКАКОЙ адекватной нормативки под ограничения ваших прав нет, а то, что есть весьма фрагментарно и легко отшивается в судах.

Этот пост написан в ответ на НЕПРАВОМЕРНЫЕ действия власти и на их НЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ запугивания народа.

Это не означает, что нужно плевать на свою безопасность и безопасность других. Нет! Вы должны быть сознательными и прислушиваться к здравым советам.
leonidseleznev2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 10.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:25

  Хомяк написав:
  ЛАД написав:
  dima_beleb написав:......
а представьте себе:
1. у вас апендицит
2. у вас выпала пломба и нужно отремонтировать.

а все закрыто. Вот тут то и начнутся неудобства.

1. С острым аппендицитом Вас скорая заберёт и операцию хирург сделает. ИВЛ для этого не нужна.

аппендиктомия без ИВЛ-это как?Под крикаиновым наркозом? )))))

Не знаю как, но мне в далёком детстве делали. Тогда ИВЛ, по-моему, вообще не было.
А зачем ИВЛ при такой операции? :roll:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15955
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4394 раз.
Подякували: 4083 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:29

  Puente написав:Все це добре - але уявляє хтось , коли все це закінчиться ?
Он поляки що говорять :
Ми значною мірою знаходимося на початку боротьби з коронавірусом. Пік захворюваності ще попереду – десь в травні-червні" - заявив Моравецький.

Ми з ними йдемо з запізненням на скільки ? На тиждень десь ?

якщо ще більше посилити карантин, то пік буде в жовтні або на новий рік.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18302
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1042 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:31

  freeze написав:
  varlo написав:В Іспанії найменша кількість смертей від коронавірусу за останні два тижні
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/6/7108412/


Это умирают в Испании те, кто заболел еще до пика заболеваемости или в самом начале пика.
В Испании смертность еще вырастет в ежедневном разрезе.
Смертность в данном случае лишь производная от количества заболевших.

перша чи друга похідна? а може інтеграл?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18302
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1042 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:42

  Starikan написав:......
Кстати, думаю у нас, как всегда, будет - строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. :)

Каких еще законов? :mrgreen:
Законы принимает Верховная Рада, а не Кабмин.

Тем более. :)
Как Вы сегодня, пошли на работу или на самоизоляции?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15955
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4394 раз.
Подякували: 4083 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 785786787788
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий, Danik, Starikan і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 688, 689, 690
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6890 1537617
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 кві, 2020 11:51
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84200)
06.04.2020 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.