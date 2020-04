Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 111 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 22% 24 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 14% 16 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 4 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 5 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 18% 20 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 5 Найманий працівник, втратив роботу 5% 5 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 21 Всього голосів : 111 Додано: Пон 06 кві, 2020 16:23

Разъяснения другого человека в комментариях под этим видео:



На всякий случай, если вас остановили на прогулке с 06.04:



1. У нас нет санэпид врача... ибо НЕТ СЭС!!! Есть замминистра. Точка.

2. Вводить "карантин" может ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЭС, которой нет.

3. Зайти к вам в квартиру (как пугают некоторые мэры) к вам могут ТОЛЬКО по решению суда. Или вы сами добровольно запустите к себе.

4. Ограничить вашу свободу могут ТОЛЬКО по решению суда. Или вы сами ее согласитесь ограничить.

5. Составить протокол на вас по 44-3 админки могут только в том случае, если вы БОЛЬНЫ и это УСТАНОВЛЕННЫЙ факт. Поинтересуйтесь, как собираются установить этот факт те, кто пытается составить на вас протокол.



Вменяют отсутствие маски и грозят 44-3 админки? Поинтересуйтесь где вы можете БЕСПЛАТНО получить то, что от вас требуют (маски и прочее) на основании ст. 20 закона о санэпидблагополучии...



Хотят установить здоровы ли вы? Поинтересуйтесь где вы можете немедленно бесплатно пройти тест.



Если Полиция пытается составить на вас протокол по 44-3 тут же интересуйтесь чем они докажут, что вы БОЛЬНЫ. Заметьте... не инфицированы, а именно БОЛЬНЫ.



Кроме того, чтобы составить протокол нужно грамотно его оформить и установить вашу личность. Если вы не согласитесь им помочь - максимум вас на 3 часа свозят на установление личности и ничем это не закончится ибо в участке уже не будет ни свидетелей ни фактов нарушений. И думаю, что никто вас никуда возить не будет.



Хотя... можете предложить им составить протокол с ваших слов



Главное будьте вежливы. Просите процитировать вам

ст. 33 - о свободе передвижения... Если вас кто-то блокирует на дороге... и не только.

ст. 30 - если кто-то ломится к вам домой.

ст. 29 - если кто-то пытается лишить вас свободы

ст. 28 - если кто-то пытается угрожать вам принудительными мед экспериментами над вами.



Помните, у нас КМУ и местные органы власти объявили "надзвичайну ситуацию" - это нечто, когда прорывает канализацию в городе... т.е. то, что НЕ ОТМЕНЯЕТ ВАШИХ ПРАВ И СВОБОД.



Ограничение прав и свобод возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае введения Надзвичайного Стану. У нас его нет и никто не рискнет идти на это.



Поэтому власть просто осознанно ВРЕТ и ЗАПУГИВАЕТ.



НИКАКОЙ адекватной нормативки под ограничения ваших прав нет, а то, что есть весьма фрагментарно и легко отшивается в судах.



Этот пост написан в ответ на НЕПРАВОМЕРНЫЕ действия власти и на их НЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ запугивания народа.



Это не означает, что нужно плевать на свою безопасность и безопасность других. Нет! Вы должны быть сознательными и прислушиваться к здравым советам. leonidseleznev2016

а представьте себе:

1. у вас апендицит

2. у вас выпала пломба и нужно отремонтировать.



1. С острым аппендицитом Вас скорая заберёт и операцию хирург сделает. ИВЛ для этого не нужна.

аппендиктомия без ИВЛ-это как?Под крикаиновым наркозом? ))))) аппендиктомия без ИВЛ-это как?Под крикаиновым наркозом? )))))

Не знаю как, но мне в далёком детстве делали. Тогда ИВЛ, по-моему, вообще не было.

А зачем ИВЛ при такой операции?

Он поляки що говорять :

Ми значною мірою знаходимося на початку боротьби з коронавірусом. Пік захворюваності ще попереду – десь в травні-червні" - заявив Моравецький.



якщо ще більше посилити карантин, то пік буде в жовтні або на новий рік.

Это умирают в Испании те, кто заболел еще до пика заболеваемости или в самом начале пика.

В Испании смертность еще вырастет в ежедневном разрезе.

перша чи друга похідна? а може інтеграл?

Кстати, думаю у нас, як всегда, будет - строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.

Кстати, думаю у нас, как всегда, будет - строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.

Каких еще законов?

Тем более.

Как Вы сегодня, пошли на работу или на самоизоляции?

Тем более.

