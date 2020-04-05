dima_beleb Разъяснения другого человека в комментариях под этим видео:
На всякий случай, если вас остановили на прогулке с 06.04:
1. У нас нет санэпид врача... ибо НЕТ СЭС!!! Есть замминистра. Точка. 2. Вводить "карантин" может ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЭС, которой нет. 3. Зайти к вам в квартиру (как пугают некоторые мэры) к вам могут ТОЛЬКО по решению суда. Или вы сами добровольно запустите к себе. 4. Ограничить вашу свободу могут ТОЛЬКО по решению суда. Или вы сами ее согласитесь ограничить. 5. Составить протокол на вас по 44-3 админки могут только в том случае, если вы БОЛЬНЫ и это УСТАНОВЛЕННЫЙ факт. Поинтересуйтесь, как собираются установить этот факт те, кто пытается составить на вас протокол.
Вменяют отсутствие маски и грозят 44-3 админки? Поинтересуйтесь где вы можете БЕСПЛАТНО получить то, что от вас требуют (маски и прочее) на основании ст. 20 закона о санэпидблагополучии...
Хотят установить здоровы ли вы? Поинтересуйтесь где вы можете немедленно бесплатно пройти тест.
Если Полиция пытается составить на вас протокол по 44-3 тут же интересуйтесь чем они докажут, что вы БОЛЬНЫ. Заметьте... не инфицированы, а именно БОЛЬНЫ.
Кроме того, чтобы составить протокол нужно грамотно его оформить и установить вашу личность. Если вы не согласитесь им помочь - максимум вас на 3 часа свозят на установление личности и ничем это не закончится ибо в участке уже не будет ни свидетелей ни фактов нарушений. И думаю, что никто вас никуда возить не будет.
Хотя... можете предложить им составить протокол с ваших слов
Главное будьте вежливы. Просите процитировать вам ст. 33 - о свободе передвижения... Если вас кто-то блокирует на дороге... и не только. ст. 30 - если кто-то ломится к вам домой. ст. 29 - если кто-то пытается лишить вас свободы ст. 28 - если кто-то пытается угрожать вам принудительными мед экспериментами над вами.
Помните, у нас КМУ и местные органы власти объявили "надзвичайну ситуацию" - это нечто, когда прорывает канализацию в городе... т.е. то, что НЕ ОТМЕНЯЕТ ВАШИХ ПРАВ И СВОБОД.
Ограничение прав и свобод возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае введения Надзвичайного Стану. У нас его нет и никто не рискнет идти на это.
Поэтому власть просто осознанно ВРЕТ и ЗАПУГИВАЕТ.
НИКАКОЙ адекватной нормативки под ограничения ваших прав нет, а то, что есть весьма фрагментарно и легко отшивается в судах.
Этот пост написан в ответ на НЕПРАВОМЕРНЫЕ действия власти и на их НЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ запугивания народа.
Это не означает, что нужно плевать на свою безопасность и безопасность других. Нет! Вы должны быть сознательными и прислушиваться к здравым советам.
Puente написав:Все це добре - але уявляє хтось , коли все це закінчиться ? Он поляки що говорять : Ми значною мірою знаходимося на початку боротьби з коронавірусом. Пік захворюваності ще попереду – десь в травні-червні" - заявив Моравецький.
Ми з ними йдемо з запізненням на скільки ? На тиждень десь ?
якщо ще більше посилити карантин, то пік буде в жовтні або на новий рік.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Это умирают в Испании те, кто заболел еще до пика заболеваемости или в самом начале пика. В Испании смертность еще вырастет в ежедневном разрезе. Смертность в данном случае лишь производная от количества заболевших.
перша чи друга похідна? а може інтеграл?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/