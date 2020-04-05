dima_beleb Разъяснения другого человека в комментариях под этим видео:
На всякий случай, если вас остановили на прогулке с 06.04:
1. У нас нет санэпид врача... ибо НЕТ СЭС!!! Есть замминистра. Точка. 2. Вводить "карантин" может ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЭС, которой нет. 3. Зайти к вам в квартиру (как пугают некоторые мэры) к вам могут ТОЛЬКО по решению суда. Или вы сами добровольно запустите к себе. 4. Ограничить вашу свободу могут ТОЛЬКО по решению суда. Или вы сами ее согласитесь ограничить. 5. Составить протокол на вас по 44-3 админки могут только в том случае, если вы БОЛЬНЫ и это УСТАНОВЛЕННЫЙ факт. Поинтересуйтесь, как собираются установить этот факт те, кто пытается составить на вас протокол.
Вменяют отсутствие маски и грозят 44-3 админки? Поинтересуйтесь где вы можете БЕСПЛАТНО получить то, что от вас требуют (маски и прочее) на основании ст. 20 закона о санэпидблагополучии...
Хотят установить здоровы ли вы? Поинтересуйтесь где вы можете немедленно бесплатно пройти тест.
Если Полиция пытается составить на вас протокол по 44-3 тут же интересуйтесь чем они докажут, что вы БОЛЬНЫ. Заметьте... не инфицированы, а именно БОЛЬНЫ.
Кроме того, чтобы составить протокол нужно грамотно его оформить и установить вашу личность. Если вы не согласитесь им помочь - максимум вас на 3 часа свозят на установление личности и ничем это не закончится ибо в участке уже не будет ни свидетелей ни фактов нарушений. И думаю, что никто вас никуда возить не будет.
Хотя... можете предложить им составить протокол с ваших слов
Главное будьте вежливы. Просите процитировать вам ст. 33 - о свободе передвижения... Если вас кто-то блокирует на дороге... и не только. ст. 30 - если кто-то ломится к вам домой. ст. 29 - если кто-то пытается лишить вас свободы ст. 28 - если кто-то пытается угрожать вам принудительными мед экспериментами над вами.
Помните, у нас КМУ и местные органы власти объявили "надзвичайну ситуацию" - это нечто, когда прорывает канализацию в городе... т.е. то, что НЕ ОТМЕНЯЕТ ВАШИХ ПРАВ И СВОБОД.
Ограничение прав и свобод возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае введения Надзвичайного Стану. У нас его нет и никто не рискнет идти на это.
Поэтому власть просто осознанно ВРЕТ и ЗАПУГИВАЕТ.
НИКАКОЙ адекватной нормативки под ограничения ваших прав нет, а то, что есть весьма фрагментарно и легко отшивается в судах.
Этот пост написан в ответ на НЕПРАВОМЕРНЫЕ действия власти и на их НЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ запугивания народа.
Это не означает, что нужно плевать на свою безопасность и безопасность других. Нет! Вы должны быть сознательными и прислушиваться к здравым советам.
Puente написав:Все це добре - але уявляє хтось , коли все це закінчиться ? Он поляки що говорять : Ми значною мірою знаходимося на початку боротьби з коронавірусом. Пік захворюваності ще попереду – десь в травні-червні" - заявив Моравецький.
Ми з ними йдемо з запізненням на скільки ? На тиждень десь ?
якщо ще більше посилити карантин, то пік буде в жовтні або на новий рік.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Это умирают в Испании те, кто заболел еще до пика заболеваемости или в самом начале пика. В Испании смертность еще вырастет в ежедневном разрезе. Смертность в данном случае лишь производная от количества заболевших.
перша чи друга похідна? а може інтеграл?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Starikan написав:Ребята (как обращается к своим зрителям доктор К), диаметр вируса менее 0.1 мкм, удельный вес примерно как у воды, такая частица "быстро падать" не может, в спокойном воздухе она будет парИть достаточно долго. А малейшее движение воздуха унесет ее на десятки метров.
Так вирус не выделяется через рот сам по себе, поэтому его наноразмер это просто для статистики. Имеет значение размер капель слизи, слюны.
Это другой разговор. Но аргументы были именно такие, как я приводил выше "тяжелый, быстро падает". Интересно также, как долго он сохраняет вирулентность просто у нас под ногами (это к вопросу о пыли, поднимаемой ветром).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Puente написав:Мені особисто жити "старим і хворим" довго якось не подобається.
Всё относительно. Если человек сохраняет дееспособность, то почему бы не пожить долго, хоть и с болячками? Абсолютно здоровых людей нет - есть недообследованные
А вариантов сократить свой век масса (без откровенного сведения счетов с жизнью) - идейные борцы со старостью могут на своем примере просто прекратить прием лекарственных препаратов и всякого рода терапий, которая предлагает им "малоэффективная" (по их же словам) современная медицина.
Прожить долго и получить от этого удовольствие - вот это фокус
Кстати, думаю у нас, как всегда, будет - строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Каких еще законов? Законы принимает Верховная Рада, а не Кабмин.
Тем более. Как Вы сегодня, пошли на работу или на самоизоляции?
Я не хожу на работу уже месяц, после приступа аритмии и скачка температуры 4 марта. У нас разрешено работать удаленно, совещания и семинары проходят по Zoom. И вообще решил завязать, стаж 54 года, хватит. Освобожу место для молодежи.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, в столице под термином «общественное место» понимаются: территории общего пользования (улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования); помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, учреждения торговли, предоставления услуг и т.п.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов; транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта; придомовые территории; территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.