Додано: Пон 06 кві, 2020 16:23

dima_beleb

Разъяснения другого человека в комментариях под этим видео:



На всякий случай, если вас остановили на прогулке с 06.04:



1. У нас нет санэпид врача... ибо НЕТ СЭС!!! Есть замминистра. Точка.

2. Вводить "карантин" может ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЭС, которой нет.

3. Зайти к вам в квартиру (как пугают некоторые мэры) к вам могут ТОЛЬКО по решению суда. Или вы сами добровольно запустите к себе.

4. Ограничить вашу свободу могут ТОЛЬКО по решению суда. Или вы сами ее согласитесь ограничить.

5. Составить протокол на вас по 44-3 админки могут только в том случае, если вы БОЛЬНЫ и это УСТАНОВЛЕННЫЙ факт. Поинтересуйтесь, как собираются установить этот факт те, кто пытается составить на вас протокол.



Вменяют отсутствие маски и грозят 44-3 админки? Поинтересуйтесь где вы можете БЕСПЛАТНО получить то, что от вас требуют (маски и прочее) на основании ст. 20 закона о санэпидблагополучии...



Хотят установить здоровы ли вы? Поинтересуйтесь где вы можете немедленно бесплатно пройти тест.



Если Полиция пытается составить на вас протокол по 44-3 тут же интересуйтесь чем они докажут, что вы БОЛЬНЫ. Заметьте... не инфицированы, а именно БОЛЬНЫ.



Кроме того, чтобы составить протокол нужно грамотно его оформить и установить вашу личность. Если вы не согласитесь им помочь - максимум вас на 3 часа свозят на установление личности и ничем это не закончится ибо в участке уже не будет ни свидетелей ни фактов нарушений. И думаю, что никто вас никуда возить не будет.



Хотя... можете предложить им составить протокол с ваших слов



Главное будьте вежливы. Просите процитировать вам

ст. 33 - о свободе передвижения... Если вас кто-то блокирует на дороге... и не только.

ст. 30 - если кто-то ломится к вам домой.

ст. 29 - если кто-то пытается лишить вас свободы

ст. 28 - если кто-то пытается угрожать вам принудительными мед экспериментами над вами.



Помните, у нас КМУ и местные органы власти объявили "надзвичайну ситуацию" - это нечто, когда прорывает канализацию в городе... т.е. то, что НЕ ОТМЕНЯЕТ ВАШИХ ПРАВ И СВОБОД.



Ограничение прав и свобод возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае введения Надзвичайного Стану. У нас его нет и никто не рискнет идти на это.



Поэтому власть просто осознанно ВРЕТ и ЗАПУГИВАЕТ.



НИКАКОЙ адекватной нормативки под ограничения ваших прав нет, а то, что есть весьма фрагментарно и легко отшивается в судах.



Этот пост написан в ответ на НЕПРАВОМЕРНЫЕ действия власти и на их НЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ запугивания народа.



Это не означает, что нужно плевать на свою безопасность и безопасность других. Нет! Вы должны быть сознательными и прислушиваться к здравым советам.