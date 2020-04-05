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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 17:29
leonidseleznev2016 написав:
Поинтересуйтесь, как собираются установить этот факт те, кто пытается составить на вас протокол.
leonidseleznev2016 написав:
Поинтересуйтесь где вы можете БЕСПЛАТНО получить то, что от вас требуют (маски и прочее) на основании ст. 20 закона о санэпидблагополучии...
leonidseleznev2016 написав:
Поинтересуйтесь где вы можете немедленно бесплатно пройти тест.
и т.д.
Могу сразу спрогнозировать ответ на все подобные вопросы:
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:30
freeze написав:
Так вирус не выделяется через рот сам по себе, поэтому его наноразмер это просто для статистики. Имеет значение размер капель слизи, слюны.
А при дыхании выделяется сам по себе ?
Может при выдыхании "висеть" в воздухе в подъезде жилого дома?
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:33
Важлива інформація по профілактиці короновіруса
1) постійно мити руки з милом чи бризкати потужним дезинфектантом
2) тримати дистанцію 1,5-2 м
3) носити маску
і ще дещо - див тут:https://petrimazepa.com/snizhaem_opasno ... ykh_soveta
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:35
vladimir07 написав:
freeze написав:
Так вирус не выделяется через рот сам по себе, поэтому его наноразмер это просто для статистики. Имеет значение размер капель слизи, слюны.
А при дыхании выделяется сам по себе ?
Может при выдыхании "висеть" в воздухе в подъезде жилого дома?
При дыхании выделяются все те же капли - просто их размер меньше, чем при чихании и кашле, и летят они не так далеко. "Дыхните" на зеркало в ванной для подтверждения
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:43
Мать Хосе Гвардиолы, тренера футбольного Клуба "Манчестер Сити" умерла от коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:43
Civis написав: vladimir07 написав:
freeze написав:
Так вирус не выделяется через рот сам по себе, поэтому его наноразмер это просто для статистики. Имеет значение размер капель слизи, слюны.
А при дыхании выделяется сам по себе ?
Может при выдыхании "висеть" в воздухе в подъезде жилого дома?
При дыхании выделяются все те же капли - просто их размер меньше, чем при чихании и кашле, и летят они не так далеко. "Дыхните" на зеркало в ванной для подтверждения
и их меньше, но в воздухе они висят дольше
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:55
Хожу без маски сегодня, смотрят как на прокаженного среднее и старшее поколение.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:58
Zebra написав:
Хожу без маски сегодня, смотрят как на прокаженного среднее и старшее поколение.
Не пугайте людей, оденьте маску - поучаствуйте во всемирном коронавирусном фестивале.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 18:20
Zebra написав:
Хожу без маски сегодня, смотрят как на прокаженного среднее и старшее поколение.
с чего бы это? может потому, что их вероятность умереть выше, чем младшего?
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Пон 06 кві, 2020 17:20
Zebra
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