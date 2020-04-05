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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 786787788789

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 113
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
12
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
17
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
4%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
21
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  leonidseleznev2016 написав:Поинтересуйтесь, как собираются установить этот факт те, кто пытается составить на вас протокол.

  leonidseleznev2016 написав:Поинтересуйтесь где вы можете БЕСПЛАТНО получить то, что от вас требуют (маски и прочее) на основании ст. 20 закона о санэпидблагополучии...

  leonidseleznev2016 написав:Поинтересуйтесь где вы можете немедленно бесплатно пройти тест.

и т.д.

Могу сразу спрогнозировать ответ на все подобные вопросы:

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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:30

  freeze написав:Так вирус не выделяется через рот сам по себе, поэтому его наноразмер это просто для статистики. Имеет значение размер капель слизи, слюны.


А при дыхании выделяется сам по себе ?
Может при выдыхании "висеть" в воздухе в подъезде жилого дома?
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:33

Важлива інформація по профілактиці короновіруса

1) постійно мити руки з милом чи бризкати потужним дезинфектантом
2) тримати дистанцію 1,5-2 м
3) носити маску

і ще дещо - див тут:
https://petrimazepa.com/snizhaem_opasno ... ykh_soveta
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:35

  vladimir07 написав:
  freeze написав:Так вирус не выделяется через рот сам по себе, поэтому его наноразмер это просто для статистики. Имеет значение размер капель слизи, слюны.


А при дыхании выделяется сам по себе ?
Может при выдыхании "висеть" в воздухе в подъезде жилого дома?


При дыхании выделяются все те же капли - просто их размер меньше, чем при чихании и кашле, и летят они не так далеко. "Дыхните" на зеркало в ванной для подтверждения :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мать Хосе Гвардиолы, тренера футбольного Клуба "Манчестер Сити" умерла от коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:43

  Civis написав:
  vladimir07 написав:
  freeze написав:Так вирус не выделяется через рот сам по себе, поэтому его наноразмер это просто для статистики. Имеет значение размер капель слизи, слюны.


А при дыхании выделяется сам по себе ?
Может при выдыхании "висеть" в воздухе в подъезде жилого дома?


При дыхании выделяются все те же капли - просто их размер меньше, чем при чихании и кашле, и летят они не так далеко. "Дыхните" на зеркало в ванной для подтверждения :)


и их меньше, но в воздухе они висят дольше
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хожу без маски сегодня, смотрят как на прокаженного среднее и старшее поколение.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:58

  Zebra написав:Хожу без маски сегодня, смотрят как на прокаженного среднее и старшее поколение.


Не пугайте людей, оденьте маску - поучаствуйте во всемирном коронавирусном фестивале.

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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:20

  Zebra написав:Хожу без маски сегодня, смотрят как на прокаженного среднее и старшее поколение.


с чего бы это? может потому, что их вероятность умереть выше, чем младшего?
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Пон 06 кві, 2020 17:20
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