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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 788789790791792>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 114
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
12
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
17
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
4%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
22
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:31

  Zebra написав:Хожу без маски сегодня, смотрят как на прокаженного среднее и старшее поколение.

Зебра, на тебе треба накинути уздечку, і бити шпорами по бокам.
Тоді ти зрозумієш, навіщо потрібна маска.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:33

  leonidseleznev2016 написав:.
Этот пост написан в ответ на НЕПРАВОМЕРНЫЕ действия власти и на их НЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ запугивания народа.

КачЕк с Гидропарка? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:34

  Zebra написав:Хожу без маски сегодня, смотрят как на прокаженного среднее и старшее поколение.

Сегодня вступили в действие более жесткие ограничения, ну и довыЁживаетесь на 17000 грн. штрафа :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:34

спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за государственные средства будут лечить только тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.
Зритель эфира спросил министра, каким образом обеспечиваются лекарствами больные COVID-19 (всеми необходимыми позициями, или отдельными препаратами), которые находятся на стационарном лечении (из имеющихся фондов медицинского учреждения, вынуждены покупать самостоятельно или с помощью семьи), которые лечатся амбулаторно (получают от социальных работников за счет государства, вынуждены покупать самостоятельно).
"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг, медицинских гарантий для того, чтобы там был выделен COVID-19, чтобы мы могли лечить", - ответил Степанов.
Одна из зрительниц программы спросила министра здравоохранение, почему лечение COVID-19 не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы.
"Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя", - ответил он. Источник: https://censor.net.ua/n3187057
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:44

  _Mykola_ написав:
  Zebra написав:Хожу без маски сегодня, смотрят как на прокаженного среднее и старшее поколение.

Сегодня вступили в действие более жесткие ограничения, ну и довыЁживаетесь на 17000 грн. штрафа :)


Это у нас еще мягко: "Man shot dead for flouting coronavirus rules in Philippines" https://www.independent.co.uk/news/worl ... 49196.html
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:46

  Frant написав:Бабено, то конденсат. А не аерозоль. Водяний пар перетворюється в рідину при охолодженні і конденсується на холодній поверхні.


Точно, неудачный пример привел. Но сие печальное недоразумение никак не отменяет факта, что в продуктах выдоха аэрозоль присутствует.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:48

  _Mykola_ написав:
  Zebra написав:Хожу без маски сегодня, смотрят как на прокаженного среднее и старшее поколение.

Сегодня вступили в действие более жесткие ограничения, ну и довыЁживаетесь на 17000 грн. штрафа :)

17000 грн штрафа за выход без маски(документов) - это вообще анекдот, особенно в момент резкого падения доходов. Вопрос здесь уже не в наказании, а в банальном отрыве от реальности.
Нельзя пытаться снять рубашку с голого, ее у него все равно нет. Штрафы или будут виртуальной пугалкой, или государство быстро докатится до бунтов.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=103761727951165&id=103692147958123&anchor_composer=false
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:51

  antey1969 написав:17000 грн штрафа за выход без маски(документов) - это вообще анекдот, особенно в момент резкого падения доходов. Вопрос здесь уже не в наказании, а в банальном отрыве от реальности.
Нельзя пытаться снять рубашку с голого, ее у него все равно нет. Штрафы или будут виртуальной пугалкой, или государство быстро докатится до бунтов.


Проблемы индейцев шерифа не е... волнуют.

Менты оформляют протокол, суд заочно лепит штраф, потом приходит привет от исполнительной службы. Проходили всё это и не раз. Финансовое состояние никого не волнует - если есть имущество, значит можно взыскать.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:52


стеб
antey1969
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