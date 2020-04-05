Зебра, на тебе треба накинути уздечку, і бити шпорами по бокам.
Тоді ти зрозумієш, навіщо потрібна маска.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:31
Зебра, на тебе треба накинути уздечку, і бити шпорами по бокам.
Тоді ти зрозумієш, навіщо потрібна маска.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:33
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:34
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:34
спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за государственные средства будут лечить только тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.
Зритель эфира спросил министра, каким образом обеспечиваются лекарствами больные COVID-19 (всеми необходимыми позициями, или отдельными препаратами), которые находятся на стационарном лечении (из имеющихся фондов медицинского учреждения, вынуждены покупать самостоятельно или с помощью семьи), которые лечатся амбулаторно (получают от социальных работников за счет государства, вынуждены покупать самостоятельно).
"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг, медицинских гарантий для того, чтобы там был выделен COVID-19, чтобы мы могли лечить", - ответил Степанов.
Одна из зрительниц программы спросила министра здравоохранение, почему лечение COVID-19 не бесплатное и за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы.
"Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя", - ответил он. Источник:
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:44
Это у нас еще мягко: "Man shot dead for flouting coronavirus rules in Philippines"
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:46
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:48
17000 грн штрафа за выход без маски(документов) - это вообще анекдот, особенно в момент резкого падения доходов. Вопрос здесь уже не в наказании, а в банальном отрыве от реальности.
Нельзя пытаться снять рубашку с голого, ее у него все равно нет. Штрафы или будут виртуальной пугалкой, или государство быстро докатится до бунтов.
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:51
Проблемы индейцев шерифа не е... волнуют.
Менты оформляют протокол, суд заочно лепит штраф, потом приходит привет от исполнительной службы. Проходили всё это и не раз. Финансовое состояние никого не волнует - если есть имущество, значит можно взыскать.
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:52
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