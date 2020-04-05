Додано: Пон 06 кві, 2020 19:08

Civis написав: antey1969 написав: 17000 грн штрафа за выход без маски(документов) - это вообще анекдот, особенно в момент резкого падения доходов. Вопрос здесь уже не в наказании, а в банальном отрыве от реальности.

Нельзя пытаться снять рубашку с голого, ее у него все равно нет. Штрафы или будут виртуальной пугалкой, или государство быстро докатится до бунтов. 17000 грн штрафа за выход без маски(документов) - это вообще анекдот, особенно в момент резкого падения доходов. Вопрос здесь уже не в наказании, а в банальном отрыве от реальности.Нельзя пытаться снять рубашку с голого, ее у него все равно нет. Штрафы или будут виртуальной пугалкой, или государство быстро докатится до бунтов.



Проблемы индейцев шерифа не е... волнуют.



Менты оформляют протокол, суд заочно лепит штраф, потом приходит привет от исполнительной службы. Проходили всё это и не раз. Финансовое состояние никого не волнует - если есть имущество, значит можно взыскать. Проблемы индейцев шерифа не е... волнуют.Менты оформляют протокол, суд заочно лепит штраф, потом приходит привет от исполнительной службы. Проходили всё это и не раз. Финансовое состояние никого не волнует - если есть имущество, значит можно взыскать.

С порядком действий никто и не спорит. Но... фаза отчаяния - она такая. После того как моих близких, к примеру, оштрафуют на 17000 за хождение по пустой улице без одетой маски(что совершенно безопасно и не несет угрозы окружающим, можете у любого эпидемиолога спросить), уже у меня возникнут вопросы к полицейским. К примеру, на порезанных колесах они много не напатрулируют. А если масса втупую оштрафованных станет критической, орлов Авакова начнут банально бить.Я ни в коем случае к подобному не призываю.Но у нас не путинская Россия, центральная власть слаба и ресурсы ее очень ограничены. Держится она ровно до тех пор, пока не переходит определенные границы. Назовёте мне хоть одну страну Европы, где выход без маски обойдется в две средних месячных зарплаты? Можете даже не искать, таких просто нет.Ибо это просто неадекватный штраф за такое нарушение......А вообще, меня сегодня жутко бесят нон-стоп репортажи 1+1 и Интера по поводу того, что народ ходит по парку без масок. При этом ведущие почему-то считают нормальным вести репортажи в высококачественных респираторах, которых нет в наших больницах. Вот что журнашлюшкам может угрожать на открытом воздухе в пустом парке?Цинизм да и только