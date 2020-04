Додано: Пон 06 кві, 2020 18:59

Civis написав: _Mykola_ написав: Zebra написав: Хожу без маски сегодня, смотрят как на прокаженного среднее и старшее поколение.

Сегодня вступили в действие более жесткие ограничения, ну и довыЁживаетесь на 17000 грн. штрафа



Это у нас еще мягко: "Man shot dead for flouting coronavirus rules in Philippines" https://www.independent.co.uk/news/worl ... 49196.html

Його занесуть до жертв короновіруса теж? Його занесуть до жертв короновіруса теж?

