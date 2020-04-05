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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 789790791792>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 114
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
12
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
17
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
4%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
22
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:59

  Civis написав:
  _Mykola_ написав:
  Zebra написав:Хожу без маски сегодня, смотрят как на прокаженного среднее и старшее поколение.

Сегодня вступили в действие более жесткие ограничения, ну и довыЁживаетесь на 17000 грн. штрафа :)


Это у нас еще мягко: "Man shot dead for flouting coronavirus rules in Philippines" https://www.independent.co.uk/news/worl ... 49196.html

Його занесуть до жертв короновіруса теж?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:01


постановочне відео, пранк.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:03

  Civis написав:
  antey1969 написав:17000 грн штрафа за выход без маски(документов) - это вообще анекдот, особенно в момент резкого падения доходов. Вопрос здесь уже не в наказании, а в банальном отрыве от реальности.
Нельзя пытаться снять рубашку с голого, ее у него все равно нет. Штрафы или будут виртуальной пугалкой, или государство быстро докатится до бунтов.


Проблемы индейцев шерифа не е... волнуют.

Менты оформляют протокол, суд заочно лепит штраф, потом приходит привет от исполнительной службы. Проходили всё это и не раз. Финансовое состояние никого не волнует - если есть имущество, значит можно взыскать.

рекет на рівні держави,
зробили разом!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:
  Civis написав:Это у нас еще мягко: "Man shot dead for flouting coronavirus rules in Philippines" https://www.independent.co.uk/news/worl ... 49196.html

Його занесуть до жертв короновіруса теж?


Дискуссионный вопрос: если диагноз изначально не был подтвержден, то можно его и в "выздоровевшие" записать - уже точно не заболеет.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:08

  Civis написав:
  antey1969 написав:17000 грн штрафа за выход без маски(документов) - это вообще анекдот, особенно в момент резкого падения доходов. Вопрос здесь уже не в наказании, а в банальном отрыве от реальности.
Нельзя пытаться снять рубашку с голого, ее у него все равно нет. Штрафы или будут виртуальной пугалкой, или государство быстро докатится до бунтов.


Проблемы индейцев шерифа не е... волнуют.

Менты оформляют протокол, суд заочно лепит штраф, потом приходит привет от исполнительной службы. Проходили всё это и не раз. Финансовое состояние никого не волнует - если есть имущество, значит можно взыскать.

С порядком действий никто и не спорит. Но... фаза отчаяния - она такая. После того как моих близких, к примеру, оштрафуют на 17000 за хождение по пустой улице без одетой маски(что совершенно безопасно и не несет угрозы окружающим, можете у любого эпидемиолога спросить), уже у меня возникнут вопросы к полицейским. К примеру, на порезанных колесах они много не напатрулируют. А если масса втупую оштрафованных станет критической, орлов Авакова начнут банально бить.
Я ни в коем случае к подобному не призываю.
Но у нас не путинская Россия, центральная власть слаба и ресурсы ее очень ограничены. Держится она ровно до тех пор, пока не переходит определенные границы. Назовёте мне хоть одну страну Европы, где выход без маски обойдется в две средних месячных зарплаты? Можете даже не искать, таких просто нет.
Ибо это просто неадекватный штраф за такое нарушение.
.....
А вообще, меня сегодня жутко бесят нон-стоп репортажи 1+1 и Интера по поводу того, что народ ходит по парку без масок. При этом ведущие почему-то считают нормальным вести репортажи в высококачественных респираторах, которых нет в наших больницах. Вот что журнашлюшкам может угрожать на открытом воздухе в пустом парке?
Цинизм да и только
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:21

  antey1969 написав:17000 грн штрафа за выход без маски(документов) - это вообще анекдот, особенно в момент резкого падения доходов. Вопрос здесь уже не в наказании, а в банальном отрыве от реальности.
Нельзя пытаться снять рубашку с голого, ее у него все равно нет. Штрафы или будут виртуальной пугалкой, или государство быстро докатится до бунтов.

Так 17 000 это для устрашения. На месте с вас будут брать гораздо меньше. Кормить служителей закона в это непростое время чем-то нужно, вот и отпустили на вольные хлеба
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:24

  safonovstanislav написав:
  antey1969 написав:17000 грн штрафа за выход без маски(документов) - это вообще анекдот, особенно в момент резкого падения доходов. Вопрос здесь уже не в наказании, а в банальном отрыве от реальности.
Нельзя пытаться снять рубашку с голого, ее у него все равно нет. Штрафы или будут виртуальной пугалкой, или государство быстро докатится до бунтов.

Так 17 000 это для устрашения. На месте с вас будут брать гораздо меньше. Кормить служителей закона в это непростое время чем-то нужно, вот и отпустили на вольные хлеба

Уверен, через неделю-две так и будет.
Полицаи чутка раздуплятся по поводу легкого заработка - и понесется
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:28

  antey1969 написав:А если масса втупую оштрафованных станет критической, орлов Авакова начнут банально бить

Так им такой лёгкий способ быстрого заработка предложили. Даже проще, чем сидеть в кустах на кормушках, как до "эпидемии". Никто от этого не откажется. Наоборот, орлов станет только больше, с учётом безработицы при карантине. Кто их бить будет? Те, кто может бить, сами запишутся в орлы
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:32

Днепр готов к пандемии .

Больше 600 могил подготовили в Днепре на случай массовых смертей.
https://gorod.dp.ua/news/171707
п.с. но даже масок защитных купить проблемно , ввиду отсутствия...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:33

  antey1969 написав:
  Civis написав:
  antey1969 написав:17000 грн штрафа за выход без маски(документов) - это вообще анекдот, особенно в момент резкого падения доходов. Вопрос здесь уже не в наказании, а в банальном отрыве от реальности.
Нельзя пытаться снять рубашку с голого, ее у него все равно нет. Штрафы или будут виртуальной пугалкой, или государство быстро докатится до бунтов.


Проблемы индейцев шерифа не е... волнуют.

Менты оформляют протокол, суд заочно лепит штраф, потом приходит привет от исполнительной службы. Проходили всё это и не раз. Финансовое состояние никого не волнует - если есть имущество, значит можно взыскать.

С порядком действий никто и не спорит. Но... фаза отчаяния - она такая. После того как моих близких, к примеру, оштрафуют на 17000 за хождение по пустой улице без одетой маски(что совершенно безопасно и не несет угрозы окружающим, можете у любого эпидемиолога спросить), уже у меня возникнут вопросы к полицейским. К примеру, на порезанных колесах они много не напатрулируют. А если масса втупую оштрафованных станет критической, орлов Авакова начнут банально бить.
Я ни в коем случае к подобному не призываю.
Но у нас не путинская Россия, центральная власть слаба и ресурсы ее очень ограничены. Держится она ровно до тех пор, пока не переходит определенные границы. Назовёте мне хоть одну страну Европы, где выход без маски обойдется в две средних месячных зарплаты? Можете даже не искать, таких просто нет.
Ибо это просто неадекватный штраф за такое нарушение.
.....
А вообще, меня сегодня жутко бесят нон-стоп репортажи 1+1 и Интера по поводу того, что народ ходит по парку без масок. При этом ведущие почему-то считают нормальным вести репортажи в высококачественных респираторах, которых нет в наших больницах. Вот что журнашлюшкам может угрожать на открытом воздухе?
Цинизм да и только

В Германии - до 25 тыс. евро. Или там зп выше 13 тыс. на нос в среднем?
Никто не будет штрафовать всех, кто ходит без маски. Но когда идёт игнор элементарных правил на показ, думаю, такая сумма немного угомонит любого глупца.
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