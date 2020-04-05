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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 114
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
12
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
17
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
4%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
22
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Да . возвращаемся к вопросу - А где пик эпидемии у нас ? Нас так пугали смертями в Италии . Кричали - вот , вот и у нас такое будет . Срочно носите маски и где этот пик ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:39

  Son of Sun написав:Никто не будет штрафовать всех, кто ходит без маски...

С чего вы это решили? Когда полицейский видит нарушение, он уже в своих мыслях тратит деньги, которые получил с нарушителя. А если вы лишаете человека заработка, он уже хотя бы морально оторвётся, например, просто избив. Если с полицейскими не общались, посмотрите ютуб. Раньше они с водителей рубли бабло, сейчас будут со всех подряд. Водители знают, что такое полиция, теперь узнают и все остальные
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:40

  moldashavanin написав:Да . возвращаемся к вопросу - А где пик эпидемии у нас ? Нас так пугали смертями в Италии . Кричали - вот , вот и у нас такое будет . Срочно носите маски и где этот пик ?

Все надеетесь на массовые смерти, да?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:Да . возвращаемся к вопросу - А где пик эпидемии у нас ? Нас так пугали смертями в Италии . Кричали - вот , вот и у нас такое будет . Срочно носите маски и где этот пик ?


Числа 20 апреля должен быть пик, но там не пик происходит, там плато начнется минимум дней на 10, потом медленный спуск месяца на полтора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

С улицы
пролазил по Соломенке километров пять, ничего не поменялось по сравнению со вчера.
Ни одного пешего палицая не видел.
Народ есть и в парках на лавочках и даже без масок.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:48

  moldashavanin написав:Да . возвращаемся к вопросу - А где пик эпидемии у нас ? Нас так пугали смертями в Италии . Кричали - вот , вот и у нас такое будет . Срочно носите маски и где этот пик ?

В Днепре 16 тестов за 4 дня не могут осилить сделать. Т.е. всего по 4 подозрения в день, и уже система сколлапсировала.
А представьте, что будет, если будет не 4 подозрения в день, а 8, или 80. Так что, лучше пика не надо.
safonovstanislav
 
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