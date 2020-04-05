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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Да . возвращаемся к вопросу - А где пик эпидемии у нас ? Нас так пугали смертями в Италии . Кричали - вот , вот и у нас такое будет . Срочно носите маски и где этот пик ?
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:39
С чего вы это решили? Когда полицейский видит нарушение, он уже в своих мыслях тратит деньги, которые получил с нарушителя. А если вы лишаете человека заработка, он уже хотя бы морально оторвётся, например, просто избив. Если с полицейскими не общались, посмотрите ютуб. Раньше они с водителей рубли бабло, сейчас будут со всех подряд. Водители знают, что такое полиция, теперь узнают и все остальные
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:40
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Числа 20 апреля должен быть пик, но там не пик происходит, там плато начнется минимум дней на 10, потом медленный спуск месяца на полтора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
С улицы
пролазил по Соломенке километров пять, ничего не поменялось по сравнению со вчера.
Ни одного пешего палицая не видел.
Народ есть и в парках на лавочках и даже без масок.
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:48
В Днепре 16 тестов за 4 дня не могут осилить сделать. Т.е. всего по 4 подозрения в день, и уже система сколлапсировала.
А представьте, что будет, если будет не 4 подозрения в день, а 8, или 80. Так что, лучше пика не надо.
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:00
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:08
він тоже 8 марта в Куршавелі святкував?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:14
а в Україні купують китайські,
так в кого шиза?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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